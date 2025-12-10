COMPAGNIE LEBON : Capital et droits de vote novembre 2025

Middle Office Emetteur
Tél. : 01 53 48 80 10 - Fax : 01 49 74 32 77 - 34318@cic.fr
COMPAGNIE LEBON
Date d'arrêté:30/11/2025
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
Actions du capital
1 173 000
Droits de vote théoriques (1)
2 126 108
Actions privées de droits de vote
Autodétention au nominatif (2)
44 815
Autodétention au porteur * (3)
0
Autres * (4)
0
* à compléter par la société
Droits de vote exerçables*
2 081 293
*= (1) - [(2) + (3) + (4)]
Pour information :
Nombre de Comptes Courants Nominatifs
2 034
Pièce jointe