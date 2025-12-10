EQUASENS ANNONCE SON AGENDA FINANCIER 2026

Villers-lès-Nancy, 10 décembre 2026, 18h00 CET – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce son agenda financier pour l’exercice 2026.

Événements Dates Chiffre d’affaires annuel 2025 5 février 2026 (après bourse) Résultats annuels 2025 30 mars 2026 (avant bourse) Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 29 avril 2026 (après bourse) Assemblée Générale Annuelle 25 juin 2026 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 30 juillet 2026 (après bourse) Résultats du 1er semestre 2026 28 septembre 2026 (avant bourse) Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 29 octobre 2026 (après bourse)



A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.400 collaborateurs en Europe. Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier. En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion .

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME. ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

