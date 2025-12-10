EQUASENS ANNONCE SON AGENDA FINANCIER 2026

Villers-lès-Nancy, 10 décembre 2026, 18h00 CET – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce son agenda financier pour l’exercice 2026.

ÉvénementsDates
Chiffre d’affaires annuel 20255 février 2026 (après bourse)
Résultats annuels 202530 mars 2026 (avant bourse)
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 202629 avril 2026 (après bourse)
Assemblée Générale Annuelle25 juin 2026
Chiffre d’affaires du 1er semestre 202630 juillet 2026 (après bourse)
Résultats du 1er semestre 202628 septembre 2026 (avant bourse)
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 202629 octobre 2026 (après bourse)


A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.400 collaborateurs en Europe. Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier. En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion        .
Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME. ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Contacts

Groupe EQUASENS
Relations Investisseurs 

Directeur Administratif et Financier : Frédérique SCHMIDT
Tél. : 03 83 15 90 67
frederique.schmidt@equasens.com 		NewCap
Relations Investisseurs
Thomas Grojean
Louis-Victor Delouvrier
Tél : 01 44 71 94 94
equasens@newcap.eu		NewCap
Relations Médias financiers
Nicolas Mérigeau
Tél : 01 44 71 94 94
equasens@newcap.eu

