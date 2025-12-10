EssilorLuxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT

pour accélérer dans les lunettes connectées

Paris, France (10 décembre 2025) – EssilorLuxottica a annoncé aujourd'hui une collaboration avec la fondation Chips-IT, un centre italien de recherche spécialisé dans la conception avancée de circuits intégrés, à l’occasion de la présentation du plan stratégique 2026-2028 de la fondation. Cette collaboration vise à renforcer la position d'EssilorLuxottica dans les lunettes connectées en favorisant le développement de puces électroniques dédiées aux applications spécifiques à cette catégorie, dans le cadre de l’approche ouverte de Chips-IT. Cela permettra d’accéder à de nouveaux niveaux de personnalisation, d'optimisation et de performance. En collaborant avec les ingénieurs de Chips-IT et certains partenaires industriels, le Groupe cherche à offrir des fonctionnalités améliorées et à faire progresser la prochaine génération de « wearables ».

En ligne avec son modèle ouvert et collaboratif, EssilorLuxottica prévoit de rendre accessibles en open-source certains composants de ses plateformes « wearables ». En mutualisant les connaissances, les ressources et les outils collaboratifs, ce partenariat vise à accélérer la recherche et développement, inspirer de nouvelles approches en électronique ultra-basse consommation, capteurs et logiciels « wearables », et à améliorer le design, les fonctionnalités et l'expérience des utilisateurs de lunettes connectées.

« Déployer le plein potentiel des lunettes connectées implique de réimaginer l'électronique qui est au cœur de leur fonctionnement, de manière à mieux répondre aux besoins uniques de notre industrie. Pour concrétiser cette vision, nous avons investi, au fil des années, dans des plateformes, des technologies et des capacités de capteurs avancées, pour concevoir les composants fondamentaux qui permettent aux lunettes d’offrir des expériences fluides et transformatrices, ouvrant une nouvelle ère dans la santé, l'assistance intelligente et l'interaction numérique immersive », a commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica.

La fondation Chips-IT est une organisation de recherche et de technologie visant à faire progresser la recherche sur la conception de circuits intégrés en Italie et en Europe. Sa mission principale est de repousser les limites de la conception de circuits intégrés – en explorant les architectures de puces électroniques de nouvelle génération, en optimisant l'automatisation de la conception électronique et en favorisant de nouveaux paradigmes de conception. Positionné au cœur de l'écosystème italien des semi-conducteurs et grâce à des programmes de recherche collaboratifs et des collaborations dédiées, la fondation Chips-IT permet aux chercheurs, startups, PME et entreprises de bénéficier de l'expertise et de l'infrastructure nécessaires pour jour un rôle à l'échelle mondiale et construire un écosystème résilient et tourné vers l'avenir autour des semi-conducteurs.

