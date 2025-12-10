EssilorLuxottica annuncia l’avvio di una collaborazione con Fondazione Chips-IT e accelera sugli smart glasses del futuro

Parigi, Francia (10 dicembre 2025) – EssilorLuxottica ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Fondazione Chips-IT, centro di ricerca italiano specializzato nella progettazione avanzata di circuiti integrati, in occasione della presentazione del piano strategico 2026-2028 della fondazione. La partnership rafforza ulteriormente la leadership del Gruppo negli smart eyewear, grazie allo sviluppo di chip applicativi all’interno dell’ambiente open-hardware di Chips-IT, aprendo la strada a nuovi livelli di personalizzazione, ottimizzazione e performance. In collaborazione con gli ingegneri di Chips-IT e alcuni partner industriali, il Gruppo punta a offrire funzionalità sempre più avanzate, con l’obiettivo di elevare la prossima generazione di dispositivi indossabili.

In linea con il suo approccio aperto e collaborativo, EssilorLuxottica metterà a disposizione componenti selezionati delle proprie piattaforme wearable come hardware open-source. La condivisione di conoscenze, risorse e strumenti permetterà di accelerare la ricerca e stimolare nuove idee nell’elettronica ultra-low-power, nei sensori e nel wearable computing, ampliando i confini degli smart glasses in termini di funzionalità, design ed esperienza d’uso.

“Valorizzare appieno il potenziale degli smart eyewear significa ripensarne l’elettronica, progettandola per rispondere concretamente alle esigenze del nostro settore. Per dare concretezza a questa visione, negli anni abbiamo investito in piattaforme, tecnologie e sensoristica avanzata, sviluppando da zero componenti fondamentali che consentono agli occhiali di offrire esperienze sempre più innovative mantenendole al tempo stesso naturali, aprendo nuove possibilità nel modo in cui ci prendiamo cura della nostra salute, grazie a funzionalità smart e AI-driven, e nelle interazioni digitali immersive”, ha commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

Fondazione Chips-IT è un’organizzazione nazionale di ricerca che guida l’innovazione nel design di circuiti integrati in Italia e in Europa. La sua missione è ridefinire i confini della progettazione di chip, studiando architetture di nuova generazione, ottimizzando i flussi di progettazione e della loro automazione, sperimentando nuovi paradigmi di design. Fulcro dell’ecosistema dei semiconduttori italiano, tramite partnership e programmi di ricerca collaborativa dedicati, Fondazione Chips-IT offre a ricercatori, startup, PMI e grandi aziende competenze e infrastrutture per competere a livello globale e contribuire a un ecosistema resiliente e orientato al futuro.

