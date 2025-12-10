Transcontinental inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2025

Faits saillants

Revenus de 732,4 millions $ pour le trimestre clos le 26 octobre 2025; résultat opérationnel de 66,9 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 42,9 millions $ (0,51 $ par action).

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté ( 1) de 137,6 millions $ pour le trimestre clos le 26 octobre 2025; résultat opérationnel ajusté ( 1) de 100,6 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté ( 1) de 68,6 millions $ (0,82 $ par action).

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté ( 1) de 466,2 millions $ pour l'exercice financier 2025; résultat opérationnel ajusté ( 1) de 315,7 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté ( 1) de 217,2 millions $ (2,59 $ par action).

Croissance du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action ( 1) de 3,8 % pour le quatrième trimestre de 2025 et de 10,7 % pour l'exercice financier 2025.

de 3,8 % pour le quatrième trimestre de 2025 et de 10,7 % pour l'exercice financier 2025. Acquisitions d'entreprises effectuées au cours de l'exercice afin d’accélérer la croissance des activités de marketing sur le lieu de vente.

Renouvellement du contrat d'impression pour le Globe and Mail pour une période de 10 ans.

Subséquemment à la clôture de l'exercice financier 2025, annonce de la vente du secteur de l'emballage pour 2,1 milliards $(2).



(1) Veuillez consulter la section « Données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les définitions de ces mesures.

(2) Converti selon un taux de change de 1,38 $ CA pour 1,00 $ US.

MONTRÉAL, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2025 clos le 26 octobre 2025.

« Pour un quatrième trimestre consécutif, nous avons amélioré notre résultat net par action ajusté, ce qui continue de démontrer les effets positifs de la mise en œuvre de notre programme d'amélioration de notre profitabilité et de notre situation financière, a déclaré Thomas Morin, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Ces solides résultats, combiné avec notre solide position financière, nous mettent en bonne position pour entamer un nouveau chapitre de notre histoire.

« Malgré les effets négatifs du climat économique sur la demande, le secteur de l'emballage a connu une croissance modeste des volumes au quatrième trimestre. Grâce aux initiatives mises en place pour réduire nos coûts, nous avons amélioré le résultat opérationnel du secteur au quatrième trimestre. La vente de notre secteur de l'emballage permettra de créer de la valeur importante pour nos actionnaires et je tiens à remercier nos collègues pour leur engagement et efforts qui nous ont permis de bâtir ce secteur au cours des 11 dernières années.

« Après avoir livré une excellente performance pour les neuf premiers mois de l’exercice, le secteur des services au commerce de détail et de l'impression a connu un quatrième trimestre difficile incluant les effets du conflit de travail chez Postes Canada. Avec la reprise complète de la distribution depuis le début du mois de décembre, l'effet du conflit de travail sur nos résultats devrait être moindre pour l'exercice 2026. Finalement, le renouvellement du contrat d'impression pour le Globe and Mail est une excellente nouvelle pour nos activités d'impression de journaux et nous apportera davantage de stabilité dans ce créneau. »

« La diminution importante de notre endettement net au cours de l'exercice nous a permis de réduire nos frais financiers et, combinée avec notre programme de rachat d’actions, nous a permis de générer une croissance importante du résultat net par action pour l’exercice financier, a ajouté Donald LeCavalier, vice-président exécutif et chef de la direction financière de TC Transcontinental. Notre bilan est solide et nous sommes en bonne position pour bénéficier des opportunités de croissance dans nos activités de services au commerce de détail et d'impression ainsi que d'édition pédagogique. »

Faits saillants financiers

(en millions de dollars, sauf les données par action) T4-2025 T4-2024 Variation

en % Exercice

financier 2025

Exercice

financier 2024

Variation

en % Revenus 732,4 $ 749,3 $ (2,3 )% 2 743,9 $ 2 812,9 $ (2,5 )% Résultat opérationnel avant amortissement 118,2 131,8 (10,3 ) 473,1 424,7 11,4 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté(1) 137,6 142,2 (3,2 ) 466,2 469,4 (0,7 ) Résultat opérationnel 66,9 79,3 (15,6 ) 264,1 209,5 26,1 Résultat opérationnel ajusté(1) 100,6 105,1 (4,3 ) 315,7 320,6 (1,5 ) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 42,9 47,9 (10,4 ) 171,0 121,3 41,0 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action 0,51 0,57 (10,5 ) 2,04 1,41 44,7 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté(1) 68,6 67,3 1,9 217,2 201,4 7,8 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action(1) 0,82 0,79 3,8 2,59 2,34 10,7 (1) Veuillez consulter la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les données ajustées présentées ci-dessus.



Résultats du quatrième trimestre de 2025

Les revenus ont diminué de 16,9 millions $, soit de 2,3 %, passant de 749,3 millions au quatrième trimestre de l'exercice financier 2024 à 732,4 millions au quatrième trimestre de 2025. Cette diminution provient principalement de la baisse des volumes du secteur des services au commerce de détail et de l'impression et de l'effet de la vente des activités d'emballage industriel, partiellement contrebalancés par nos récentes acquisitions dans nos activités de marketing sur le lieu de vente, par la hausse des volumes dans le secteur de l'emballage et par l'effet favorable des taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement a diminué de 13,6 millions $, soit de 10,3 %, passant de 131,8 millions au quatrième trimestre de l'exercice financier 2024 à 118,2 millions au quatrième trimestre de 2025. Cette baisse est principalement attribuable à une baisse des volumes dans le secteur des services au commerce de détail et de l'impression, notamment due aux effets du conflit de travail chez Postes Canada, à l'augmentation des frais de restructuration et autres coûts ainsi qu'à la vente des activités d'emballage industriel. La diminution a été partiellement contrebalancée par une hausse de volumes dans le secteur de l'emballage, par l’effet favorable de nos initiatives de réduction de coûts, par nos récentes acquisitions ainsi que par l'effet favorable de la variation des taux de change.

Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté a diminué de 4,6 millions $, soit de 3,2 %, passant de 142,2 millions au quatrième trimestre de l'exercice financier 2024 à 137,6 millions au quatrième trimestre de 2025. Cette baisse est principalement attribuable à une baisse des volumes dans le secteur des services au commerce de détail et de l'impression, notamment due aux effets du conflit de travail chez Postes Canada, ainsi qu'à la vente des activités d'emballage industriel. La diminution a été partiellement contrebalancée par une hausse de volumes dans le secteur de l'emballage, par l’effet favorable de nos initiatives de réduction de coûts, par nos récentes acquisitions ainsi que par l'effet favorable de la variation des taux de change.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 5,0 millions $, soit de 10,4 %, passant de 47,9 millions au quatrième trimestre de l'exercice financier 2024 à 42,9 millions au quatrième trimestre de 2025. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution du résultat opérationnel avant amortissement expliquée précédemment, partiellement contrebalancée par la diminution des frais financiers, des impôts sur les résultats et, dans une moindre mesure, de l'amortissement. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 10,5 %, passant de 0,57 $ à 0,51 $, respectivement.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a augmenté de 1,3 million $, soit de 1,9 %, passant de 67,3 millions au quatrième trimestre de l'exercice financier 2024 à 68,6 millions au quatrième trimestre de 2025. Cette hausse est principalement due à la diminution des frais financiers et des impôts sur le résultat ajusté, partiellement contrebalancées par la diminution du résultat opérationnel ajusté. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a augmenté de 3,8 %, passant de 0,79 $ à 0,82 $, respectivement.

Résultats au cours de l'exercice financier 2025

Les revenus ont diminué de 69,0 millions $, soit de 2,5 %, passant de 2 812,9 millions au cours de l'exercice financier 2024 à 2 743,9 millions pour la même période en 2025. Cette diminution s'explique principalement par l'effet de la vente des activités d'emballage industriel et par une baisse des volumes, partiellement contrebalancés par l'effet favorable des taux de change ainsi que par les acquisitions dans nos activités de marketing sur le lieu de vente.

Le résultat opérationnel avant amortissement a augmenté de 48,4 millions $, soit de 11,4 %, passant de 424,7 millions au cours de l'exercice financier 2024 à 473,1 millions pour la même période en 2025. Cette hausse est principalement attribuable à l’effet favorable de nos initiatives de réduction de coûts, à la baisse des frais de restructuration et autres coûts (revenus), à la variation favorable des taux de change et à nos récentes acquisitions, partiellement contrebalancés par une baisse des volumes et par la vente des activités d'emballage industriel.

Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté a diminué de 3,2 millions $, soit de 0,7 %, passant de 469,4 millions au cours de l'exercice financier 2024 à 466,2 millions pour la même période en 2025. Cette baisse est principalement attribuable à une baisse des volumes et à la vente des activités d'emballage industriel, majoritairement contrebalancées par l’effet favorable de nos initiatives de réduction de coûts, à la variation favorable des taux de change et à nos récentes acquisitions.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 49,7 millions $, soit de 41,0 %, passant de 121,3 millions au cours de l'exercice financier 2024 à 171,0 millions pour la même période en 2025. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation du résultat opérationnel avant amortissement expliquée précédemment ainsi qu'à la diminution des frais financiers et de l'amortissement, partiellement contrebalancées par la hausse des impôts sur le résultat. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 44,7 %, passant de 1,41 $ à 2,04 $, respectivement.

En ce qui a trait au résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, il a augmenté de 15,8 millions $, soit de 7,8 %, passant de 201,4 millions au cours de l'exercice financier 2024 à 217,2 millions pour la même période en 2025. Cette hausse est principalement attribuable à la diminution des frais financiers et des impôts sur le résultat ajusté, partiellement contrebalancée par la diminution du résultat opérationnel ajusté. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a augmenté de 10,7 %, passant de 2,34 $ à 2,59 $, respectivement.

Pour une information financière plus détaillée, veuillez consulter le Rapport de gestion pour l'exercice financier 2025 clos le 26 octobre 2025 ainsi que les états financiers disponibles à la section « Investisseurs » de notre site web www.tc.tc .

Perspectives

La clôture de la vente de notre secteur de l'emballage devrait avoir lieu au premier trimestre de l'année civile 2026, sous réserve de la levée des conditions de clôture applicables et de la réception des autorisations applicables des autorités de réglementation.

Nous anticipons une diminution de volumes dans nos activités traditionnelles, incluant l’impression de livres qui a connu une croissance très élevée pour l’exercice financier 2025. Cette diminution devrait être partiellement contrebalancée par une croissance dans nos activités de marketing sur le lieu de vente, incluant l’effet positif des acquisitions.

Au niveau consolidé, nous prévoyons que le résultat opérationnel avant amortissement ajusté de l'exercice financier 2026, pour les activités poursuivies, demeure stable par rapport à celui de l'exercice financier 2025.

Finalement, nous prévoyons continuer à générer d'importants flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. Ces flux nous permettront de continuer à réduire notre endettement net tout en investissant dans notre croissance et en offrant un retour de capital à nos actionnaires.

Données financières non conformes aux IFRS

Dans le présent document, à moins d’indication contraire, l’information financière présentée a été préparée selon les Normes internationales d’information financière de comptabilité (« IFRS ») et le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens.

De plus, dans ce présent communiqué de presse, nous utilisons aussi certaines données financières non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée ci-après et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 3 « Information sectorielle », des états financiers consolidés annuels audités pour l'exercice clos le 26 octobre 2025.

Termes utilisés Définitions Résultat opérationnel avant amortissement ajusté Résultat opérationnel avant amortissement incluant les gains (pertes) réalisés sur les contrats de change non désignés et excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus) ainsi que la dépréciation d'actifs.

Cette mesure est utilisée pour évaluer la performance opérationnelle de la Société et de ses secteurs sur une base comparable. Résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel incluant les gains (pertes) réalisés sur les contrats de change non désignés et excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises ainsi que la dépréciation d'actifs.

Cette mesure est utilisée pour mieux évaluer le rendement opérationnel courant de la Société et de ses secteurs sur une base comparable. Impôts sur le résultat ajusté Impôts sur le résultat excluant les impôts portant sur les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs ainsi que la reconnaissance d'actifs d'impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise. Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté



Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents ainsi que la reconnaissance d'actifs d'impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise.

Cette mesure est utilisée pour évaluer la performance financière de la Société et de ses secteurs sur une base comparable. Endettement net Somme de la dette à long terme, de la portion courante de la dette à long terme, des obligations locatives et de la portion courante des obligations locatives, déduction faite de la trésorerie.

Cette mesure est utilisée pour calculer le ratio d'endettement net. Ratio d’endettement net Endettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois.

Ce ratio est utilisé par la Société pour mesurer sa capacité de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier.



Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, les données financières utilisées, soit le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté, les impôts sur le résultat ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action, l’endettement net et le ratio d’endettement net, pour lesquelles un rapprochement est présenté au tableau ci-après, ne sont pas définies par les IFRS. Elles pourraient être calculées différemment et ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Nous sommes d'avis qu’un grand nombre de nos lecteurs analysent la performance financière des activités de la Société en fonction de ces données financières non conformes aux IFRS puisqu’elles peuvent faciliter la comparaison entre les périodes. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s’y substituent pas et n’y sont pas supérieures.

La Société est également d'avis que ces mesures sont des indicateurs utiles de la performance de ses opérations et de sa capacité à faire face à ses obligations financières. Par ailleurs, la direction utilise également certaines de ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires.

Rapprochement du résultat opérationnel - Quatrième trimestre et exercice financier Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars) 26 octobre

2025 27 octobre

2024 26 octobre

2025 27 octobre

2024 Résultat opérationnel 66,9 $ 79,3 $ 264,1 $ 209,5 $ Incluant Gains (pertes) réalisés sur les contrats de change non désignés(1) (0,4 ) — 0,8 — Excluant Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 16,0 7,1 (17,2 ) 33,9 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(2) 14,3 15,4 58,5 66,4 Dépréciation d'actifs 3,8 3,3 9,5 10,8 Résultat opérationnel ajusté 100,6 $ 105,1 $ 315,7 $ 320,6 $ Amortissement(3) 37,0 37,1 150,5 148,8 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 137,6 $ 142,2 $ 466,2 $ 469,4 $ (1) Afin de mitiger l'effet des fluctuations de devises lors de la consolidation des résultats du secteur de l'emballage, la Société a parfois recours à des contrats de change. Ces contrats ne sont pas désignés dans une relation aux fins de comptabilité de couverture et les gains ou les pertes de change en découlant sont ajoutés au résultat opérationnel ajusté et au résultat opérationnel avant amortissement ajusté.

(2) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos titres d'ouvrages pédagogiques, nos ententes de non-concurrence, nos noms commerciaux à durée d'utilité déterminée et nos droits de premier refus.

(3) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.







Rapprochement du résultat opérationnel - Quatrième trimestre et exercice financierpour le secteur de l'emballage Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars) 26 octobre

2025 27 octobre

2024 26 octobre

2025 27 octobre

2024 Résultat opérationnel 32,7 $ 30,6 $ 159,2 $ 114,7 $ Incluant Gains (pertes) réalisés sur les contrats de change non désignés(1) (0,4 ) — 0,8 — Excluant Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 2,2 1,5 (38,9 ) 11,2 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(2) 13,3 14,4 54,4 60,9 Dépréciation d'actifs — — — 0,6 Résultat opérationnel ajusté 47,8 $ 46,5 $ 175,5 $ 187,4 $ Amortissement(3) 20,1 19,2 82,1 74,8 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 67,9 $ 65,7 $ 257,6 $ 262,2 $ (1) Afin de mitiger l'effet des fluctuations de devises lors de la consolidation des résultats du secteur de l'emballage, la Société a parfois recours à des contrats de change. Ces contrats ne sont pas désignés dans une relation aux fins de comptabilité de couverture et les gains ou les pertes de change en découlant sont ajoutés au résultat opérationnel ajusté et au résultat opérationnel avant amortissement ajusté.

(2) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients.

(3) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.





Rapprochement du résultat opérationnel - Quatrième trimestre et exercice financierpour le secteur des services au commerce de détail et de l'impression Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars) 26 octobre

2025 27 octobre

2024 26 octobre

2025 27 octobre

2024 Résultat opérationnel 38,7 $ 47,5 $ 146,2 $ 118,6 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 2,9 2,5 10,4 22,1 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(1) 0,6 0,4 2,3 3,4 Dépréciation d'actifs 1,2 2,2 1,2 9,1 Résultat opérationnel ajusté 43,4 $ 52,6 $ 160,1 $ 153,2 $ Amortissement(2) 10,7 11,0 42,3 47,8 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 54,1 $ 63,6 $ 202,4 $ 201,0 $ (1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos ententes de non-concurrence et nos noms commerciaux à durée d'utilité déterminée.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.







Rapprochement du résultat opérationnel -Quatrième trimestre et exercice financierpour le secteur autres Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars) 26 octobre

2025 27 octobre

2024 26 octobre

2025 27 octobre

2024 Résultat opérationnel (4,5 ) $

1,2 $ (41,3 ) $

(23,8 ) $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts 10,9 3,1 11,3 0,6 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(1) 0,4 0,6 1,8 2,1 Dépréciation d'actifs 2,6 1,1 8,3 1,1 Résultat opérationnel ajusté 9,4 $ 6,0 $ (19,9 ) $

(20,0 ) $ Amortissement(2) 6,2 6,9 26,1 26,2 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 15,6 $ 12,9 $ 6,2 $ 6,2 $ (1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent nos droits de premier refus et nos titres d'ouvrages pédagogiques.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.







Rapprochement du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société - Quatrième trimestre et exercice financier Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars, sauf les données par action) 26 octobre

2025 27 octobre

2024 26 octobre

2025 27 octobre

2024 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 42,9 $ 47,9 $ 171,0 $ 121,3 $ Excluant Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 16,0 7,1 (17,2 ) 33,9 Impôt sur frais de restructuration et autres coûts (revenus) (3,7 ) (1,8 ) 12,4 (8,6 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises(1) 14,3 15,4 58,5 66,4 Impôt sur amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (3,7 ) (3,8 ) (14,5 ) (16,3 ) Dépréciation d'actifs 3,8 3,3 9,5 10,8 Impôt sur dépréciation d'actifs (1,0 ) (0,8 ) (2,5 ) (2,7 ) Reconnaissance d'actifs d´impôts d'exercices antérieurs d'une société acquise — — — (3,4 ) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté 68,6 $ 67,3 $ 217,2 $ 201,4 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action 0,51 $ 0,57 $ 2,04 $ 1,41 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action 0,82 $ 0,79 $ 2,59 $ 2,34 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 83,6 84,8 83,8 86,1 (1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos titres d'ouvrages pédagogiques, nos ententes de non-concurrence, nos noms commerciaux à durée d'utilité déterminée et nos droits de premier refus.







Rapprochement de l'endettement net (en millions de dollars, sauf les ratios) Au 26 octobre 2025 Au 27 octobre 2024 Dette à long terme 417,6 $ 668,1 $ Portion courante de la dette à long terme 253,2 201,0 Obligations locatives 91,1 95,8 Portion courante des obligations locatives 25,5 24,1 Trésorerie (47,0 ) (185,2 ) Endettement net 740,4 $ 803,8 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (12 derniers mois) 466,2 $ 469,4 $ Ratio d'endettement net 1,59 x

1,71 x



Dividende

Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 20 janvier 2026 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 6 janvier 2026.

Programme de rachat d’actions dans le cours normal de ses activités

Le 12 juin 2024, la Société a été autorisée à racheter sur le marché libre, pour annulation, ou sous réserve des autorisations des autorités en matière de valeurs mobilières en vertu d'ententes de gré à gré, entre le 17 juin 2024 et le 16 juin 2025, ou une date antérieure si l'offre est complétée ou résiliée par la Société, jusqu'à concurrence de 3 662 967 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et jusqu'à concurrence de 668 241 actions catégorie B. Les rachats sont effectués dans le cours normal des activités au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto.

Au cours de l'exercice financier 2025, la Société a racheté et annulé 934 434 actions à droit de vote subalterne catégorie A à un prix moyen pondéré de 17,38 $ et 3 600 actions catégorie B à un prix moyen pondéré de 17,27 $, pour une contrepartie totale en espèces de 16,3 millions $. Au 26 octobre 2025, la Société n'avait aucun programme de rachat d'actions en vigueur.

Informations additionnelles

Conférence téléphonique

À l'occasion de la diffusion de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2025, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le 11 décembre 2025 à 8 h 00. Les numéros de téléphone sont le 1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738. Les journalistes pourront suivre la conférence en mode « écoute seulement » ou écouter la diffusion audio simultanée sur le site web de TC Transcontinental, qui sera ensuite archivée pendant 30 jours. Pour toute demande d'information ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec Laurence Boucicault, Conseillère principale, communications d'entreprise de TC Transcontinental, au 438 226-0469.

Profil

TC Transcontinental est un chef de file nord-américain en emballage souple, un fournisseur canadien de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Depuis 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7 600 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,7 milliards $ pour l'exercice clos le 26 octobre 2025. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques, l’effet de changements au sein des participants dans la distribution de journaux et d’imprimés publicitaires et les perturbations dans leurs activités découlant principalement de conflits de travail, y compris chez Postes Canada, l’effet des règlements ou lois concernant la distribution de porte en porte sur l'impression des circulaires papier ou d'imprimés publicitaires, les risques d'inflation et de récession ainsi que la conjoncture économique et l’incertitude géopolitique, les risques environnementaux ainsi que ceux découlant des modifications ou l’adoption de nouvelles réglementations et des changements aux habitudes de consommation, le risque de perturbations opérationnelles pouvant nuire à la capacité à respecter les échéanciers, l’apparition d’une maladie, d’un virus ou toute autre maladie contagieuse sur une échelle mondiale qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités opérationnelles, la capacité de la Société de générer une croissance interne à long terme et faire face à la concurrence, une hausse significative du coût des matières premières, la disponibilité de ces matières et l’énergie consommée qui pourraient avoir des effets défavorables sur les activités de la Société, la capacité de conclure des acquisitions et des cessions d'entreprise et d'intégrer les acquisitions adéquatement, la cybersécurité, la protection des données et leur entreposage et utilisation, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques sur la demande des produits imprimés autres que les circulaires, une incapacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle par des brevets, marques de commerce et accords de confidentialité, une difficulté à attirer et à retenir les employés dans les principaux secteurs exploités, la sécurité et la qualité de ses produits d’emballage utilisés dans l’industrie de l'alimentation, les mauvaises créances de certains clients, les contrôles des importations et des exportations, droits, tarifs ou taxes, les fluctuations des taux de change, la hausse des taux d'intérêt sur le marché relativement aux instruments financiers ainsi que la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les risques juridiques en lien avec ses activités et la conformité de ses activités à la réglementation applicable, l’effet de fluctuations majeures des marchés sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations définies, des changements aux lois fiscales ainsi que des contestations d’autorités fiscales ou des modifications dans les taux d’impositions statutaires en vigueur, les résultats des tests de dépréciation sur la valeur des actifs et des conflits d’intérêts entre l’actionnaire de contrôle et les autres actionnaires. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 26 octobre 2025 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d’entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncés ou conclus après la date du 10 décembre 2025. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 10 décembre 2025. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent.

Pour renseignements :

Médias



Laurence Boucicault

Conseillère principale, Communications d'entreprise

TC Transcontinental

Téléphone : 438 226-0469

laurence.boucicault@tc.tc

www.tc.tc

Communauté financière



Yan Lapointe

Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc

www.tc.tc







ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT Exercices clos le 26 octobre 2025 et le 27 octobre 2024 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)





26 octobre 27 octobre 2025 2024 Revenus 2 743,9 $ 2 812,9 $ Charges opérationnelles 2 278,5 2 343,5 Frais de restructuration et autres coûts (revenus) (17,2 ) 33,9 Dépréciation d'actifs 9,5 10,8 Résultat opérationnel avant amortissement 473,1 424,7 Amortissement 209,0 215,2 Résultat opérationnel 264,1 209,5 Frais financiers nets 42,3 60,0 Résultat avant impôts sur le résultat 221,8 149,5 Impôts sur le résultat 50,4 27,6 Résultat net 171,4 121,9 Participation ne donnant pas le contrôle 0,4 0,6 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 171,0 $ 121,3 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action - de base et dilué 2,04 $ 1,41 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué (en millions) 83,8 86,1





ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL Exercices clos le 26 octobre 2025 et le 27 octobre 2024 (en millions de dollars canadiens)





26 octobre 27 octobre 2025 2024 Résultat net 171,4 $ 121,9 $ Autres éléments du résultat global Éléments qui peuvent être reclassés au résultat net Variation nette liée aux couvertures de flux de trésorerie Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de change (7,0 ) 0,7 Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de taux d'intérêt (0,4 ) (1,4 ) Reclassement de la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés portée au résultat net au cours de l'exercice 4,4 1,5 (Recouvrement d'impôts) impôts sur le résultat y afférents (0,8 ) 0,2 (2,2 ) 0,6 Écarts de conversion cumulés Gains nets de change latents sur la conversion des états financiers des établissements étrangers 13,1 15,4 Reclassement au résultat net des gains nets de change sur la conversion des états financiers des établissements étrangers au cours de l'exercice (8,2 ) — Pertes nettes sur la couverture de l'investissement net dans les établissements étrangers (10,8 ) (3,5 ) Recouvrement d'impôts sur le résultat y afférents (2,2 ) (4,2 ) (3,7 ) 16,1 Éléments qui ne seront pas reclassés au résultat net Variations liées aux régimes à prestations définies Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies (4,8 ) (2,8 ) Recouvrement d'impôts sur le résultat y afférents (1,3 ) (0,8 ) (3,5 ) (2,0 ) Autres éléments du résultat global (9,4 ) 14,7 Résultat global 162,0 $ 136,6 $





ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES Exercices clos le 26 octobre 2025 et le 27 octobre 2024 (en millions de dollars canadiens)





Cumul Résultats des autres Participation Total des Capital Surplus non éléments du ne donnant capitaux social d'apport distribués résultat global Total pas le contrôle propres Solde au 27 octobre 2024 619,2 $ 0,9 $ 1 237,5 $ 51,7 $ 1 909,3 $ 5,5 $ 1 914,8 $ Résultat net — — 171,0 — 171,0 0,4 171,4 Autres éléments du résultat global — — — (9,4 ) (9,4 ) — (9,4 ) Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Rachats d'actions et impôts y afférents (7,8 ) — 8,8 — 1,0 — 1,0 Dividendes — — (159,0 ) — (159,0 ) — (159,0 ) Solde au 26 octobre 2025 611,4 $ 0,9 $ 1 258,3 $ 42,3 $ 1 912,9 $ 5,9 $ 1 918,8 $ Solde au 29 octobre 2023 636,6 $ 0,9 $ 1 226,8 $ 37,0 $ 1 901,3 $ 4,9 $ 1 906,2 $ Résultat net — — 121,3 — 121,3 0,6 121,9 Autres éléments du résultat global — — — 14,7 14,7 — 14,7 Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Rachat d'actions et impôts y afférents (17,4 ) — (33,2 ) — (50,6 ) — (50,6 ) Dividendes — — (77,4 ) — (77,4 ) — (77,4 ) Solde au 27 octobre 2024 619,2 $ 0,9 $ 1 237,5 $ 51,7 $ 1 909,3 $ 5,5 $ 1 914,8 $





ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Exercices clos le 26 octobre 2025 et le 27 octobre 2024 (en millions de dollars canadiens)





Au Au 26 octobre 27 octobre 2025 2024 Actifs courants Trésorerie 47,0 $ 185,2 $ Débiteurs 468,1 504,4 Impôts sur le résultat à recevoir 7,2 28,7 Stocks 378,4 365,7 Frais payés d'avance et autres actifs courants 25,0 21,7 Actifs détenus en vue de la vente 12,0 108,9 937,7 1 214,6 Immobilisations corporelles 725,5 751,4 Actifs au titre de droits d'utilisation 98,5 99,6 Immobilisations incorporelles 328,0 354,5 Goodwill 1 179,5 1 154,0 Impôts différés 47,3 35,9 Autres éléments d'actif 30,0 31,3 3 346,5 $ 3 641,3 $ Passifs courants Créditeurs et charges à payer 435,2 $ 495,1 $ Impôts sur le résultat à payer 3,5 21,1 Revenus reportés et dépôts 8,5 10,9 Portion courante de la dette à long terme 253,2 201,0 Portion courante des obligations locatives 25,5 24,1 Passifs détenus en vue de la vente — 13,1 725,9 765,3 Dette à long terme 417,6 668,1 Obligations locatives 91,1 95,8 Impôts différés 72,1 70,3 Autres éléments du passif 121,0 127,0 1 427,7 1 726,5 Capitaux propres Capital social 611,4 619,2 Surplus d'apport 0,9 0,9 Résultats non distribués 1 258,3 1 237,5 Cumul des autres éléments du résultat global 42,3 51,7 Attribuables aux actionnaires de la Société 1 912,9 1 909,3 Participation ne donnant pas le contrôle 5,9 5,5 1 918,8 1 914,8 3 346,5 $ 3 641,3 $





TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE Exercices clos le 26 octobre 2025 et le 27 octobre 2024 (en millions de dollars canadiens)





26 octobre 27 octobre 2025 2024 Activités opérationnelles Résultat net 171,4 $ 121,9 $ Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : Dépréciation d'actifs 9,5 10,8 Amortissement 209,0 215,2 Frais financiers de la dette à long terme et des obligations locatives 40,0 47,7 Pertes nettes (gains nets) sur cession d'actifs 0,4 (5,1 ) Gain sur cession d'entreprise (46,0 ) — Impôts sur le résultat 50,4 27,6 Variation nette de change et autres (2,0 ) (0,9 ) Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés 432,7 417,2 Variation des éléments hors caisse liés aux opérations (26,7 ) 33,7 Impôts sur le résultat payés (51,8 ) (37,2 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 354,2 413,7 Activités d'investissement Regroupements d'entreprises, nets de la trésorerie acquise (21,7 ) — Cession d'entreprise 132,0 — Acquisitions d'immobilisations corporelles (69,3 ) (95,1 ) Cessions d'immobilisations corporelles et autres 0,2 8,9 Augmentation des immobilisations incorporelles (30,2 ) (26,4 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 11,0 (112,6 ) Activités de financement Remboursement de la dette à long terme (225,8 ) (3,1 ) Diminution nette des facilités de crédit (14,6 ) (75,4 ) Règlement des contrats de swaps de taux d'intérêt fixe à variable et de devises (25,9 ) — Frais financiers payés et frais de financement payés sur la dette à long terme et les facilités de crédit (39,3 ) (43,3 ) Remboursement du principal sur les obligations locatives (24,7 ) (23,0 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (4,1 ) (3,5 ) Dividendes (159,0 ) (77,4 ) Rachat d'actions (16,3 ) (32,3 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (509,7 ) (258,0 ) Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères 6,3 5,1 Variation nette de la trésorerie (138,2 ) 48,2 Trésorerie au début de l'exercice 185,2 137,0 Trésorerie à la fin de l'exercice 47,0 $ 185,2 $ Activités d'investissement sans effet sur la trésorerie Variation nette des acquisitions d'immobilisations financées par des créditeurs (2,2 ) $

(9,4 ) $





ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT non audités (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action)





Trois mois clos le 26 octobre 27 octobre 2025 2024 Revenus 732,4 $ 749,3 $ Charges opérationnelles 594,4 607,1 Frais de restructuration et autres coûts 16,0 7,1 Dépréciation d'actifs 3,8 3,3 Résultat opérationnel avant amortissement 118,2 131,8 Amortissement 51,3 52,5 Résultat opérationnel 66,9 79,3 Frais financiers nets 13,0 16,1 Résultat avant impôts sur le résultat 53,9 63,2 Impôts sur le résultat 11,0 15,2 Résultat net 42,9 48,0 Participation ne donnant pas le contrôle — 0,1 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 42,9 $ 47,9 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action - de base et dilué 0,51 $ 0,57 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué (en millions) 83,6 84,8





TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE non audités (en millions de dollars canadiens)





Trois mois clos le 26 octobre 27 octobre 2025 2024 Activités opérationnelles Résultat net 42,9 $ 48,0 $ Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie Dépréciation d'actifs 3,8 3,3 Amortissement 51,3 52,5 Frais financiers de la dette à long terme et des obligations locatives 9,3 12,5 Pertes nettes sur cession d'actifs 0,1 0,5 Impôts sur le résultat 11,0 15,2 Variation nette de change et autres 1,3 0,5 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés 119,7 132,5 Variation des éléments hors caisse liés aux opérations 64,9 61,9 Impôts sur le résultat payés (12,1 ) (9,4 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 172,5 185,0 Activités d'investissement Regroupements d'entreprises, nets de la trésorerie acquise (17,6 ) — Acquisitions d'immobilisations corporelles (17,0 ) (19,2 ) Cessions d'immobilisations corporelles et autres — 0,1 Augmentation des immobilisations incorporelles (6,3 ) (5,0 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (40,9 ) (24,1 ) Activités de financement Remboursement de la dette à long terme (23,9 ) (0,9 ) Diminution nette des facilités de crédit (63,6 ) — Frais financiers payés et frais de financement payés sur la dette à long terme et les facilités de crédit (8,0 ) (15,6 ) Remboursement du principal sur les obligations locatives (6,2 ) (5,8 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (1,0 ) (1,0 ) Dividendes (18,8 ) (19,0 ) Rachat d'actions — (14,6 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (121,5 ) (56,9 ) Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères 1,0 1,3 Variation nette de la trésorerie 11,1 105,3 Trésorerie au début de la période 35,9 79,9 Trésorerie à la fin de la période 47,0 $ 185,2 $ Activités d'investissement sans effet sur la trésorerie Variation nette des acquisitions d'immobilisations financées par des créditeurs (0,3 ) $

2,2 $



