Planisware étend sa présence en Asie-Pacifique

avec les ouvertures d’un bureau et

de deux nouveaux data centers en Australie

Paris, France, le 11 décembre 2025 - Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce les ouvertures d’un bureau et de deux nouveaux data centers en Australie. Cette double initiative marque une étape importante dans la stratégie de développement international du groupe et vient consolider sa présence dans la région Asie-Pacifique, où Planisware est déjà solidement implanté à Singapour, au Japon et plus récemment en Corée du Sud.

Le marché australien, particulièrement dynamique dans les secteurs de l’industrie, de la santé, de l’énergie et des services publics, représente une opportunité majeure pour Planisware. L’entreprise y compte déjà de nombreux clients de référence dans divers secteurs, dont Coles, l’un des principaux acteurs de la grande distribution australiens, Cochlear, leader mondial des implants auditifs, Breville, marque emblématique d’appareils électroménagers haut de gamme présente dans plus de 70 pays et Seqwater et Sunwater, deux acteurs publics majeurs de la gestion et de la distribution de l’eau dans le Queensland.

Entre 2020 et 2024, Planisware y a enregistré une croissance annuelle moyenne de 33%, soutenue par une demande croissante pour des solutions intégrées de pilotage de projets et de transformation digitale.

L’ouverture de ce bureau permettra de renforcer la proximité avec les clients existants, d’accélérer le développement commercial local et de soutenir les entreprises australiennes dans la gestion de leurs projets stratégiques, dans un contexte d’innovation et de digitalisation accrues.

En parallèle, Planisware investira dans l’ouverture de deux data centers avec pour objectif d’offrir à ses clients une performance optimale et une souveraineté totale de leurs données, conforme aux standards de sécurité les plus exigeants.

« L’Australie est un marché stratégique, caractérisé par une forte culture d’innovation et une approche pragmatique de la technologie », a commenté Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware.

« Cette ouverture marque une nouvelle étape dans notre expansion en APAC. La nomination de Cédric Bastien pour diriger ce nouveau bureau marque une étape clé de notre croissance en Australie. Son expertise, sa connaissance de nos solutions et son engagement auprès de nos clients contribueront à accélérer notre expansion sur ce marché. En nous rapprochant de nos clients australiens, nous affirmons notre ambition de devenir le partenaire privilégié des entreprises qui placent la performance de leurs projets au cœur de leur compétitivité. »

Le bureau australien sera dirigé par Cédric Bastien, également Managing Director de Planisware à Singapour. Diplômé de l’ENSEM (École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique), Cédric Bastien a rejoint Planisware en 2008 et a successivement occupé les postes de consultant, directeur de projets et responsable du développement en Asie du Sud-Est, avant de prendre la tête de la filiale singapourienne en 2022. Fort de plus de quinze ans d’expérience dans la conduite de projets internationaux, il pilotera le développement du groupe en Australie en s’appuyant sur un réseau solide de partenaires et sur sa connaissance approfondie du marché.

Contacts

Investisseurs : Benoit d'Amécourt

benoit.damecourt@planisware.com

+33 6 75 51 41 47

Médias : Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon

planisware@brunswickgroup.com

+33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

A propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet ») La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 850 collaborateurs répartis dans 19 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site planisware.com et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

