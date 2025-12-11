OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
11 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 10 December 2025 it had purchased a total of 69,284 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased69,284--
Highest price paid (per ordinary share)573.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)566.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)570.39p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,660,929 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,660,929.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
10-12-202516:17:26GBp740573.00XLONxeaNd1btYKA
10-12-202516:17:26GBp1,832573.00XLONxeaNd1btYKL
10-12-202516:05:41GBp2,186572.50XLONxeaNd1btIAJ
10-12-202516:05:41GBp261572.50XLONxeaNd1btILj
10-12-202516:04:05GBp513572.50XLONxeaNd1btGHi
10-12-202516:04:05GBp508572.50XLONxeaNd1btGIw
10-12-202516:04:05GBp514572.50XLONxeaNd1btGI3
10-12-202516:04:05GBp511572.50XLONxeaNd1btGIE
10-12-202516:04:05GBp512572.50XLONxeaNd1btGIN
10-12-202516:04:05GBp504572.50XLONxeaNd1btGTo
10-12-202515:50:29GBp159571.50XLONxeaNd1btDQJ
10-12-202515:50:29GBp31571.50XLONxeaNd1btDQL
10-12-202515:50:29GBp165571.50XLONxeaNd1btAb3
10-12-202515:50:29GBp28571.50XLONxeaNd1btAb5
10-12-202515:50:29GBp77571.50XLONxeaNd1btAb7
10-12-202515:50:29GBp112571.50XLONxeaNd1btAb9
10-12-202515:50:29GBp294571.50XLONxeaNd1btAbB
10-12-202515:50:29GBp198571.50XLONxeaNd1btAaX
10-12-202515:50:29GBp113571.50XLONxeaNd1btAaZ
10-12-202515:50:29GBp947571.00XLONxeaNd1btAaj
10-12-202515:34:24GBp1,223571.50XLONxeaNd1bmant
10-12-202515:34:19GBp216572.00XLONxeaNd1bma5B
10-12-202515:33:20GBp189572.50XLONxeaNd1bmbVU
10-12-202515:33:20GBp21572.50XLONxeaNd1bmbUa
10-12-202515:33:20GBp8572.50XLONxeaNd1bmbUW
10-12-202515:33:20GBp14572.50XLONxeaNd1bmbUY
10-12-202515:32:21GBp214572.50XLONxeaNd1bmZfY
10-12-202515:31:45GBp127572.50XLONxeaNd1bmWX4
10-12-202515:31:45GBp17572.50XLONxeaNd1bmWX6
10-12-202515:31:45GBp72572.50XLONxeaNd1bmWX8
10-12-202515:30:23GBp215572.50XLONxeaNd1bmkbG
10-12-202515:29:49GBp233572.50XLONxeaNd1bmkA4
10-12-202515:28:25GBp190572.50XLONxeaNd1bmixE
10-12-202515:27:26GBp150572.50XLONxeaNd1bmjLs
10-12-202515:27:26GBp33572.50XLONxeaNd1bmjLu
10-12-202515:27:26GBp17572.50XLONxeaNd1bmjLw
10-12-202515:27:26GBp82572.50XLONxeaNd1bmjLy
10-12-202515:25:28GBp282572.50XLONxeaNd1bme@b
10-12-202515:25:28GBp39572.50XLONxeaNd1bme@d
10-12-202515:25:28GBp208572.50XLONxeaNd1bme@Z
10-12-202515:21:03GBp604572.00XLONxeaNd1bmI@W
10-12-202515:20:33GBp473572.50XLONxeaNd1bmJhC
10-12-202515:19:23GBp207572.50XLONxeaNd1bmHbB
10-12-202515:19:23GBp207572.50XLONxeaNd1bmHbM
10-12-202515:19:23GBp27572.50XLONxeaNd1bmHbO
10-12-202515:18:17GBp218572.50XLONxeaNd1bmUDS
10-12-202515:18:17GBp27572.50XLONxeaNd1bmUDU
10-12-202515:17:01GBp251572.50XLONxeaNd1bmS5@
10-12-202515:17:01GBp35572.50XLONxeaNd1bmS50
10-12-202515:17:01GBp15572.50XLONxeaNd1bmS52
10-12-202515:17:01GBp33572.50XLONxeaNd1bmS54
10-12-202515:14:06GBp313573.00XLONxeaNd1bmPa1
10-12-202515:14:06GBp744572.50XLONxeaNd1bmPa9
10-12-202515:04:42GBp813573.00XLONxeaNd1bmB8g
10-12-202515:02:32GBp1,291573.50XLONxeaNd1bntmt
10-12-202514:59:52GBp75573.50XLONxeaNd1bnmaO
10-12-202514:59:25GBp302573.50XLONxeaNd1bnmQ@
10-12-202514:59:23GBp313573.50XLONxeaNd1bnndA
10-12-202514:59:23GBp315573.50XLONxeaNd1bnndI
10-12-202514:59:23GBp322573.50XLONxeaNd1bnndR
10-12-202514:59:23GBp315573.50XLONxeaNd1bnncY
10-12-202514:59:23GBp316573.50XLONxeaNd1bnnc3
10-12-202514:59:22GBp316573.50XLONxeaNd1bnnXj
10-12-202514:59:22GBp331573.50XLONxeaNd1bnnXq
10-12-202514:59:22GBp132573.50XLONxeaNd1bnnXw
10-12-202514:59:22GBp29573.50XLONxeaNd1bnnXy
10-12-202514:59:22GBp398573.50XLONxeaNd1bnnX@
10-12-202514:59:22GBp380573.50XLONxeaNd1bnnX0
10-12-202514:59:22GBp255573.50XLONxeaNd1bnnX2
10-12-202514:58:47GBp50573.00XLONxeaNd1bn@jD
10-12-202514:58:47GBp12573.00XLONxeaNd1bn@jF
10-12-202514:58:47GBp96573.00XLONxeaNd1bn@ij
10-12-202514:58:47GBp482573.00XLONxeaNd1bn@iv
10-12-202514:43:11GBp83572.00XLONxeaNd1bnKrG
10-12-202514:43:11GBp27572.00XLONxeaNd1bnKrI
10-12-202514:43:11GBp100572.00XLONxeaNd1bnKrK
10-12-202514:43:11GBp32572.00XLONxeaNd1bnKrM
10-12-202514:42:53GBp162572.00XLONxeaNd1bnK81
10-12-202514:42:53GBp98572.00XLONxeaNd1bnK83
10-12-202514:42:35GBp190572.00XLONxeaNd1bnLXF
10-12-202514:42:35GBp233572.00XLONxeaNd1bnLWi
10-12-202514:42:35GBp2,000572.00XLONxeaNd1bnLWk
10-12-202514:42:35GBp316572.00XLONxeaNd1bnLYE
10-12-202514:38:26GBp665572.00XLONxeaNd1bnVe8
10-12-202514:24:01GBp980571.50XLONxeaNd1bn8jN
10-12-202514:18:23GBp1,106572.00XLONxeaNd1bood0
10-12-202514:18:23GBp500572.00XLONxeaNd1bood2
10-12-202514:18:23GBp250572.00XLONxeaNd1bood4
10-12-202514:18:23GBp2,020572.00XLONxeaNd1bood6
10-12-202514:16:00GBp176570.50XLONxeaNd1bom98
10-12-202513:59:28GBp545570.50XLONxeaNd1boXBS
10-12-202513:35:52GBp264570.50XLONxeaNd1boQIy
10-12-202513:35:52GBp657570.50XLONxeaNd1boQI2
10-12-202513:30:55GBp749570.50XLONxeaNd1bo7@L
10-12-202513:21:34GBp467570.00XLONxeaNd1boCag
10-12-202513:19:50GBp269570.50XLONxeaNd1boDSQ
10-12-202513:19:47GBp228571.50XLONxeaNd1boDOd
10-12-202513:19:47GBp25571.50XLONxeaNd1boDOf
10-12-202513:19:47GBp44571.50XLONxeaNd1boDOh
10-12-202513:19:47GBp855571.50XLONxeaNd1boDOj
10-12-202513:19:47GBp448571.50XLONxeaNd1boDOl
10-12-202513:19:47GBp522571.50XLONxeaNd1boDOn
10-12-202513:18:45GBp289571.00XLONxeaNd1boAH5
10-12-202512:56:59GBp442570.00XLONxeaNd1bpcy9
10-12-202512:51:07GBp371569.50XLONxeaNd1bpZbh
10-12-202512:50:22GBp448570.00XLONxeaNd1bpZDG
10-12-202512:50:22GBp251570.00XLONxeaNd1bpZCe
10-12-202512:50:21GBp456570.00XLONxeaNd1bpZCo
10-12-202512:50:21GBp822570.00XLONxeaNd1bpZC@
10-12-202512:50:21GBp593570.00XLONxeaNd1bpZC0
10-12-202512:49:49GBp65569.00XLONxeaNd1bpWZl
10-12-202512:49:49GBp71569.00XLONxeaNd1bpWZx
10-12-202512:49:49GBp71569.00XLONxeaNd1bpWZz
10-12-202512:40:14GBp13568.00XLONxeaNd1bphgK
10-12-202512:40:14GBp113568.00XLONxeaNd1bphgM
10-12-202512:14:42GBp36569.00XLONxeaNd1bp6S@
10-12-202512:14:42GBp44569.00XLONxeaNd1bp6S0
10-12-202512:14:42GBp769569.00XLONxeaNd1bp6S2
10-12-202512:14:42GBp149569.00XLONxeaNd1bp6So
10-12-202512:14:42GBp143569.00XLONxeaNd1bp6Sq
10-12-202512:14:42GBp1569.00XLONxeaNd1bp6Ss
10-12-202512:14:42GBp278569.00XLONxeaNd1bp6Su
10-12-202512:14:42GBp226569.00XLONxeaNd1bp6Sw
10-12-202512:14:42GBp186569.00XLONxeaNd1bp6Sy
10-12-202512:05:56GBp376568.50XLONxeaNd1bpEj8
10-12-202512:03:49GBp369568.50XLONxeaNd1bpCYd
10-12-202512:03:49GBp449568.50XLONxeaNd1bpCYm
10-12-202512:00:54GBp97568.50XLONxeaNd1bpAEA
10-12-202511:45:01GBp504569.00XLONxeaNd1bi$Ii
10-12-202511:45:01GBp83569.00XLONxeaNd1bi$Ik
10-12-202511:45:01GBp475569.00XLONxeaNd1bi$Im
10-12-202511:43:39GBp449568.50XLONxeaNd1biyQn
10-12-202511:43:39GBp449569.00XLONxeaNd1biyQv
10-12-202511:20:14GBp586569.50XLONxeaNd1bijmO
10-12-202511:19:12GBp1569.50XLONxeaNd1bijP@
10-12-202511:19:10GBp228569.50XLONxeaNd1bijRa
10-12-202511:19:10GBp190569.50XLONxeaNd1bijRY
10-12-202511:15:42GBp370570.00XLONxeaNd1bieqt
10-12-202511:11:46GBp263570.00XLONxeaNd1biNq@
10-12-202511:11:46GBp78570.00XLONxeaNd1biNqy
10-12-202511:08:49GBp205570.00XLONxeaNd1biLnT
10-12-202510:58:42GBp694568.50XLONxeaNd1biTv6
10-12-202510:58:42GBp449568.50XLONxeaNd1biTvD
10-12-202510:53:29GBp190569.00XLONxeaNd1biPJx
10-12-202510:53:29GBp339568.50XLONxeaNd1biPJ@
10-12-202510:52:10GBp2,172569.00XLONxeaNd1bi6He
10-12-202510:52:10GBp385569.00XLONxeaNd1bi6Hr
10-12-202510:52:10GBp67569.00XLONxeaNd1bi6Ht
10-12-202510:25:19GBp561568.00XLONxeaNd1bjrK6
10-12-202510:25:18GBp271567.50XLONxeaNd1bjrN3
10-12-202510:25:18GBp391567.50XLONxeaNd1bjrN6
10-12-202510:25:18GBp58567.50XLONxeaNd1bjrN8
10-12-202510:13:10GBp191567.00XLONxeaNd1bjw5h
10-12-202510:05:53GBp98567.00XLONxeaNd1bjdQ1
10-12-202510:05:53GBp166567.00XLONxeaNd1bjdQ3
10-12-202510:05:53GBp29567.00XLONxeaNd1bjdQ5
10-12-202509:58:44GBp300567.50XLONxeaNd1bjXvn
10-12-202509:58:44GBp76567.00XLONxeaNd1bjXvq
10-12-202509:58:44GBp373567.00XLONxeaNd1bjXvs
10-12-202509:58:36GBp190567.50XLONxeaNd1bjXDW
10-12-202509:57:46GBp57568.00XLONxeaNd1bjkgg
10-12-202509:57:46GBp186568.00XLONxeaNd1bjkgk
10-12-202509:55:16GBp199568.00XLONxeaNd1bjiji
10-12-202509:55:16GBp163568.00XLONxeaNd1bjijy
10-12-202509:55:16GBp400568.00XLONxeaNd1bjij@
10-12-202509:55:16GBp242568.00XLONxeaNd1bjij0
10-12-202509:34:14GBp486567.00XLONxeaNd1bjSWl
10-12-202509:34:05GBp686567.50XLONxeaNd1bjSe@
10-12-202509:25:06GBp57566.50XLONxeaNd1bj61N
10-12-202509:25:06GBp57566.50XLONxeaNd1bj61P
10-12-202509:25:05GBp490567.00XLONxeaNd1bj61T
10-12-202509:25:05GBp45567.00XLONxeaNd1bj61V
10-12-202509:25:05GBp1567.00XLONxeaNd1bj60b
10-12-202509:25:05GBp43567.00XLONxeaNd1bj60d
10-12-202509:25:05GBp129567.00XLONxeaNd1bj60h
10-12-202509:23:46GBp210567.50XLONxeaNd1bj78d
10-12-202509:23:46GBp11567.50XLONxeaNd1bj78f
10-12-202509:23:46GBp104567.50XLONxeaNd1bj78h
10-12-202509:23:46GBp124567.50XLONxeaNd1bj78j
10-12-202509:16:49GBp41567.00XLONxeaNd1bj1fD
10-12-202509:16:49GBp379567.00XLONxeaNd1bj1fF
10-12-202509:11:27GBp313566.00XLONxeaNd1bjDMg
10-12-202509:10:42GBp135567.00XLONxeaNd1bjA5O
10-12-202509:10:42GBp109567.00XLONxeaNd1bjA5Q
10-12-202509:10:42GBp58567.00XLONxeaNd1bjA5S
10-12-202509:10:42GBp449566.50XLONxeaNd1bjA4y
10-12-202509:03:42GBp3567.00XLONxeaNd1bkqJn
10-12-202509:03:42GBp460567.00XLONxeaNd1bkqJp
10-12-202509:03:42GBp143567.00XLONxeaNd1bkqJr
10-12-202509:03:42GBp46567.00XLONxeaNd1bkqJt
10-12-202509:03:42GBp198567.00XLONxeaNd1bkqJv
10-12-202509:03:42GBp449566.50XLONxeaNd1bkqJ@
10-12-202508:54:02GBp27566.00XLONxeaNd1bkzra
10-12-202508:45:58GBp279566.00XLONxeaNd1bkdAB
10-12-202508:45:33GBp4566.00XLONxeaNd1bkaZ9
10-12-202508:45:33GBp629566.00XLONxeaNd1bkaYb
10-12-202508:38:26GBp417566.50XLONxeaNd1bkXuV
10-12-202508:36:03GBp310567.00XLONxeaNd1bklnU
10-12-202508:34:19GBp713567.50XLONxeaNd1bkiNG
10-12-202508:33:14GBp57568.50XLONxeaNd1bkj6$
10-12-202508:33:14GBp240568.50XLONxeaNd1bkj6x
10-12-202508:33:14GBp235568.50XLONxeaNd1bkj6z
10-12-202508:32:31GBp216568.00XLONxeaNd1bkgk@
10-12-202508:32:31GBp72568.00XLONxeaNd1bkgky
10-12-202508:28:32GBp162569.00XLONxeaNd1bkfF2
10-12-202508:28:32GBp28568.50XLONxeaNd1bkfF4
10-12-202508:27:33GBp131568.50XLONxeaNd1bkM1d
10-12-202508:27:33GBp31568.50XLONxeaNd1bkM1f
10-12-202508:27:33GBp28568.50XLONxeaNd1bkM1Y
10-12-202508:23:37GBp18568.50XLONxeaNd1bkL6u
10-12-202508:23:37GBp177568.50XLONxeaNd1bkL6w
10-12-202508:15:08GBp282567.00XLONxeaNd1bkSeC
10-12-202508:14:59GBp631567.50XLONxeaNd1bkS6j
10-12-202508:12:15GBp724568.00XLONxeaNd1bkQ9K
10-12-202508:08:02GBp347567.00XLONxeaNd1bk6uM
10-12-202508:07:53GBp255567.50XLONxeaNd1bk63z
10-12-202508:06:54GBp7568.00XLONxeaNd1bk7nn
10-12-202508:06:54GBp300568.00XLONxeaNd1bk7np
10-12-202508:06:54GBp30568.00XLONxeaNd1bk7nr
10-12-202508:06:00GBp64568.00XLONxeaNd1bk7T4
10-12-202508:06:00GBp126568.00XLONxeaNd1bk7T6
10-12-202508:04:27GBp313566.50XLONxeaNd1bk5eT
10-12-202508:04:27GBp449567.00XLONxeaNd1bk5eV
10-12-202508:02:58GBp37567.00XLONxeaNd1bk27U



