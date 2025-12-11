ABN AMRO kondigt significante risico-overdrachtstransactie aan met Blackstone

11 december 2025

Vandaag kondigt ABN AMRO een significante risico-overdrachtstransactie (SRT) aan met fondsen beheerd door Blackstone. Deze transactie biedt bescherming tegen eerste verliezen op een portefeuille van EUR 2 miljard aan leningen aan grote bedrijven.

De transactie onderstreept onze toewijding om actief onze portefeuilles te beheren en meer ruimte te creëren voor verdere winstgevende groei. We verwachten dat de transactie de risicogewogen activa van de bank met EUR 1,6 miljard zal verminderen, terwijl Blackstone toegang krijgt tot een gediversifieerde portefeuille van ABN AMRO’s grote zakelijke klanten.

“We zijn trots dat we de uitvoering van onze eerste SRT-transactie met Blackstone met succes en strategische discipline hebben voltooid,” zegt Dan Dorner, Chief Commercial Officer Corporate Banking. “Dit sluit aan bij onze ambitie om tot EUR 8 miljard aan risicogewogen activa te her-alloceren door onze portefeuille actief te beheren. Dit soort transacties stelt ons in staat om verder te groeien in sectoren en producten waarin we concurrerend zijn, uitgebreide expertise hebben en hogere rendementen kunnen behalen.”

“We zijn verheugd om onze portefeuille uit te breiden en onze relatie met ABN AMRO te verdiepen via deze risicodelingssamenwerking,” zegt Matthew Brest, Senior Managing Director van Blackstone Multi-Asset Investing. “Deze transactie benadrukt onze gedeelde toewijding aan innovatie en het ondersteunen van groei.”

Deze transactie volgt eerder uitgevoerde portefeuille transacties die plaatsvonden in januari en april 2025.

Over ABN AMRO

ABN AMRO is een van de grootste banken in Nederland. Als persoonlijke bank in het digitale tijdperk brengen wij gemak in dagelijks bankieren en bieden wij klanten onze sector expertise op cruciale momenten. We zijn een van de grootste retailbanken in Nederland. Onze Wealth Management divisie is een van de toonaangevende private banken in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Via onze Corporate Banking divisie bieden wij bank- en adviesproducten en -diensten aan bedrijven in Nederland en Noordwest-Europa. Via ABN AMRO Clearing zijn we ook een van de grootste clearingbanken ter wereld. Voor meer informatie: www.abnamro.com

Over Blackstone

Blackstone is 's werelds grootste alternatieve vermogensbeheerder. Blackstone streeft ernaar aantrekkelijke rendementen te leveren voor institutionele en particuliere investeerders door de bedrijven waarin de firma investeert te versterken. Blackstone beheert meer dan $1,2 biljoen aan activa, waaronder wereldwijde investeringsstrategieën gericht op vastgoed, private equity, krediet, infrastructuur, life sciences, groeiaandelen, secondaries en hedgefondsen. Meer informatie is beschikbaar op www.blackstone.com. Volg @blackstone op LinkedIn, X (Twitter), en Instagram.

