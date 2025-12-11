Karolinska Developments portföljbolag SVF Vaccines presenterar nya prekliniska data som visar långtidseffekt av SVF-001 mot kronisk hepatit B och D

STOCKHOLM, 11 december 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget SVF Vaccines har presenterat nya prekliniska resultat för bolagets immunterapi SVF-001 mot hepatit B och D. Detta i form av ett late-breaking abstract vid det vetenskapliga mötet HepDart som hölls den 7-11 december i Honolulu, Hawaii. Resultaten baseras på en uppföljning av en tidigare studie och visar på antivirala långtidseffekter i en preklinisk modell.

SVF Vaccines utvecklar DNA-vaccin och immunterapier baserat på en patenterad teknologi från Karolinska institutet. Nya data från det prekliniska programmet med SVF-001 visar en tydlig antiviral aktivitet upp till sex veckor efter avslutad behandling med antikroppen. Resultaten baseras på en uppföljningsanalys av en tidigare avrapporterad preklinisk studie som visade reduktion av virus-RNA från hepatit D i blodet, en minskning som håller i sig under den sex veckor långa uppföljningsperioden.

Resultaten stödjer SVF Vaccines mål för SVF-001 – att uppnå en stark och långtidsverkande immunologisk kontroll av hepatit B och hepatit D hos patienter med kronisk saminfektion. Resultaten presenterades av en av SVF Vaccines grundare, Matti Sällberg, som en late-breaking abstract vid vetenskapsmötet HepDart i december.

”Det är oerhört lovande att inte bara se ett terapeutiskt svar utan även en långtidsverkande effekt av SVF-001 i detta prekliniska program. Vi ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen av denna nya immunterapi som har en god möjlighet att kunna erbjuda bot för patienter med saminfektion av kronisk hepatit B och D”, säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development.

SVF Vaccines portfölj består av SVF-001 – en terapeutisk immunterapi för kronisk hepatit B och D, SVF-002 – ett universellt profylaktiskt vaccin mot covid-19 samt utvecklingsprogram i tidiga faser mot andra allvarliga infektionssjukdomar.

Karolinska Developments direkta ägande i SVF Vaccines uppgår till 33%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

