Skelbiama naujos kadencijos AB „Ignitis grupė“ valdybos narių atranka

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad Grupės stebėtojų taryba, atsižvelgdama į besibaigiantį esamos Grupės valdybos (toliau – Valdyba) kadencijos terminą, priėmė sprendimą inicijuoti naujos kadencijos Valdybos viešą atranką. Naujos kadencijos Valdyba veiklą pradėtų iki 2026 m. kovo 25 d.
Kandidatai atrankoje į Valdybą kviečiami teikti paraiškas iki 2026 m. sausio 5 d. (imtinai), su skelbimais ir kandidatams keliamais kvalifikaciniais reikalavimais susipažinti galima Grupės svetainėje:
- Nuoroda į Valdybos pirmininkės (-o) ir Bendrovės vadovės (-o) poziciją: (nuoroda).
- Nuoroda į Žmonių ir veiklos palaikymo (Grupės organizacinio vystymo vadovės (-o)), Finansų valdymo (Grupės finansų vadovės (-o)), Energetikos rinkų ir komercijos (Grupės komercinių veiklų vadovės (-o)) bei Reguliuojamų veiklų ir ryšių su institucijomis (Grupės reguliuojamų veiklų vadovės (-o)) valdybos narių profilius: (nuoroda).
Kandidatų į Valdybos narius atrankai vykdyti pasitelkta atrankos agentūra „Pedersen & Partners“ UAB.
Esamos kadencijos Grupės stebėtojų taryba pradėjo veiklą 2025 m. spalio 27 d. Siekdama užtikrinti Grupės veiklos tęstinumą iki naujos kadencijos Valdybos išrinkimo ir skirti daugiau laiko atrankos procesui, Grupės stebėtojų taryba, vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymu, priėmė sprendimą pratęsti veikiančios Valdybos kadenciją (kuri buvo iki 2026 m. vasario 17 d.) iki 2026 m. vyksiančio eilinio Grupės visuotinio akcininkų susirinkimo (planuojamas 2026 m. kovo 25 d.).
Grupės Valdyba yra sudaroma iš penkių narių, renkamų ketverių metų kadencijai Grupės stebėtojų tarybos sprendimu. Valdybos pirmininkas skiriamas ir Grupės vadovu.
Valdybos nariai yra ir Grupės darbuotojai bei pagal turimas kompetencijas užtikrina tinkamą Grupės strategijos įgyvendinimą bei veiklos vykdymą ir penkių skirtingų sričių kuravimą Grupės valdomos įmonių grupės mastu – Strateginio valdymo, Žmonių ir veiklos palaikymo, Finansų valdymo, Energetikos rinkų ir komercijos, Reguliuojamų veiklų ir ryšių su institucijomis. Valdybos nariai taip pat vykdo Grupės dukterinių įmonių priežiūrą ir skiriami jų valdybų nariais.
Apie tolimesnius veiksmus, susijusius su naujos kadencijos Valdybos atranka, Grupė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.
Daugiau informacijos:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt