El Grupo Cegedim, a través de su filial española Stacks, ha sido seleccionado por la Agencia de Transformacion Digital de CLM, para la implementación de un sistema de inteligencia artificial de apoyo a la decisión clínica en atención primaria.

Toledo, 11 de diciembre de 2025 – Stacks Consulting and Software Engineering , la filial española del Grupo Cegedim, junto con Llamalítica®, ha sido seleccionada por la Agencia de Transformacion Digital de CLM, para implantar en el el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) un nuevo sistema de soporte a la decisión clínica basado en inteligencia artificial generativa.

Este proyecto, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y del programa europeo NextGenerationEU, supone un paso decisivo hacia la modernización y transformación digital del sistema sanitario público y la consolidación de un modelo asistencial más eficiente, seguro y centrado en las personas.

La solución se integrará de forma nativa en el entorno clínico de SESCAM, con el objetivo de apoyar a los profesionales sanitarios, mejorar la gestión del conocimiento clínico y posibilitar una atención más personalizada, explicable y conectada.

“Con este proyecto damos un paso más en la transformación digital del sistema sanitario público, poniendo la inteligencia artificial al servicio del conocimiento clínico y de los profesionales. Esta tecnología no solo agiliza los procesos asistenciales, sino que también refuerza la seguridad del paciente y sienta las bases de una medicina más personalizada y predictiva.” — Óscar Orri Magdalena, Managing Director de Stacks

“La IA generativa se está convirtiendo en un compañero esencial para los clínicos, ayudándoles a navegar con mayor confianza por procesos diagnósticos y asistenciales cada vez más complejos. Nuestro objetivo es que la tecnología potencie el juicio clínico y aporte más claridad, empatía y eficiencia a cada interacción con los pacientes.” — Dr. Frederic Llordachs, CEO – Llamalítica®

Con este nuevo contrato, Stacks refuerza su posición en el sector sanitario, contribuyendo al desarrollo de un modelo asistencial más sostenible, interoperable y centrado en las personas en España.

Acerca de Stacks:

Stacks Consulting e Ingeniería en Software, filial española del Grupo Cegedim con sede en Barcelona, cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, la implementación y el soporte de sistemas de información sanitaria. La empresa ha implantado con éxito sistemas de atención primaria a gran escala en varias regiones españolas, entre ellas Madrid, Murcia, Cantabria, Asturias y Aragón. Más allá de la atención primaria, Stacks también proporciona sistemas de información robustos, modernos y escalables a hospitales y centros médicos privados.

A propósito de Cegedim:

Fundado en 1969, Cegedim es un grupo innovador de tecnologías y servicios especializado en la gestión de flujos digitales del ecosistema sanitario y BtoB, así como en el diseño de software profesional destinado a los profesionales de la salud y los seguros. Cegedim cuenta con cerca de 6700 empleados en más de 10 países y alcanzó una facturación de más de 654 millones de euros en 2024.

Cegedim SA cotiza en la bolsa de París (Euronext Growth: ALCGM).

A propósito de Llamalitica:

Llamalítica lamalítica es una empresa de tecnología de la salud fundada en 2024 y especializada en sistemas de IA generativa. La compañía proporciona una plataforma multi-agente diseñada para apoyar y mejorar los procesos clínicos en todas las organizaciones sanitarias. Su tecnología permite a las instituciones diseñar, gobernar y desplegar agentes impulsados por IA que operan de forma segura dentro de los flujos de trabajo clínicos, ofreciendo altos niveles de robustez, trazabilidad y seguridad.

