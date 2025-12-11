Le Groupe Cegedim, via sa filiale espagnole Stacks, est sélectionné par le SESCAM pour la mise en œuvre d'un système d'intelligence artificielle d’aide à la décision clinique en soins primaires.

Boulogne-Billancourt (France) et Barcelone (Espagne), le 11 décembre 2025 – Stacks Consulting e Ingeniería en Software , filiale du Groupe Cegedim, en collaboration avec Llamalítica®, a été sélectionnée par le Service de Santé de Castille-La Manche (SESCAM) pour développer et mettre en œuvre un nouveau système d'aide à la décision clinique basé sur l'intelligence artificielle générative.

Ce projet, financé dans le cadre du Plan de Relance, de Transformation et de Résilience du Gouvernement espagnol et du programme européen NextGenerationEU, marque une étape décisive vers la modernisation numérique du système de santé publique et la consolidation d'un modèle de soins plus efficace, plus sûr et centré sur le patient.

La solution sera intégrée nativement à l'environnement clinique du SESCAM pour aiderles professionnels de santé, améliorer la gestion des connaissances médicales et favoriser une prise en charge plus connectée, personnalisée et transparente pour le patient.

Une fois déployée, la solution équipera plus de 200 centres de santé et 1 100 cliniques, et sera mise à la disposition de plus de 7 500 professionnels de santé.

« Avec ce projet, nous franchissons une nouvelle étape dans la transformation numérique du système de santé publique espagnol en plaçant l'intelligence artificielle au service des connaissances cliniques et des professionnels de santé. Cette technologie ne se contente pas de rationaliser les processus de soins, elle aide à renforcer également la sécurité des patients et contribue à poser les bases d'une médecine plus personnalisée et prédictive » déclare Oscar Orri Magdalena, Directeur Général de Stacks .

« L'IA générative devient un compagnon essentiel pour les cliniciens, les aidant à évoluer avec davantage de confiance dans des parcours de diagnostic et de soins de plus en plus complexes. Notre objectif est de veiller à ce que la technologie aide et améliore la prise de décision clinique, tout en apportant plus de clarté, d'empathie et d'efficacité à chaque interaction avec le patient » complète Dr. Frederic LLordachs Directeur Général et confondateur de Llamalitica.

Avec ce nouveau contrat, Stacks renforce sa position dans le secteur de la santé en Espagne, contribuant au développement d'un modèle de soins plus durable, interopérable et centré sur l'humain.

A propos de Stacks :

Stacks Consulting e Ingeniería en Software, filiale espagnole du Groupe Cegedim basée à Barcelone, possède plus de 30 ans d'expérience dans la conception, le déploiement et le support de systèmes d'information de santé. La société a mis en place avec succès des systèmes de soins primaires à grande échelle dans plusieurs régions espagnoles, notamment Madrid, Murcie, Cantabrie, Asturies et Aragon. Au-delà des soins primaires, Stacks fournit également des systèmes d'information robustes, modernes et évolutifs aux hôpitaux et aux centres médicaux privés.

Pour en savoir plus : https://www.omi360.es/ et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook .

A propos de Llamalitica:

Llamalítica est une entreprise de technologie de la santé fondée en 2024 et spécialisée dans les systèmes d'IA générative. L'entreprise fournit une plateforme multi-agents conçue pour aider à améliorer les processus cliniques au sein des organisations de santé. Sa technologie permet aux institutions de concevoir, gouverner et déployer des agents pilotés par l'IA de manière sécurisée dans les flux de travail cliniques, offrant des niveaux élevés de robustesse, de traçabilité et de sécurité

Pour en savoir plus : www.llamalitica.com

Et suivez Llamalitica X @llamalitica, LinkedIn.

