FREUDENBERG OFFENTLIGGØR ANBEFALET FRIVILLIGT KONTANT OVERTAGELSESTILBUD PÅ NILFISK HOLDING A/S

DENNE MEDDELELSE ER OFFENTLIGGJORT I HENHOLD TIL § 4, STK. 1 I BEKENDTGØRELSE NR. 614 AF 2. JUNI 2025 OM OVERTAGELSESTILBUD.

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.





COPENHAGEN, Denmark, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Freudenberg offentliggør anbefalet kontant frivilligt offentligt overtagelsestilbud på Nilfisk Holding A/S til en tilbudskurs på DKK 140 pr. aktie i Nilfisk Holding A/S

Nilfisk Holding A/S (“Nilfisk”) og Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH (“Freudenberg” eller “Tilbudsgiveren”) har i dag indgået en offentliggørelsesaftale (“Aftalen”), i henhold til hvilken Freudenberg vil fremsætte et anbefalet kontant frivilligt overtagelsestilbud på alle udstedte og udestående aktier (undtagen egne aktier ejet af Nilfisk og aktier ejet af Tilbudsgiveren (om nogen)) i Nilfisk til en kurs på DKK 140 for hver aktie med en nominel værdi på DKK 20 (henholdsvis “Tilbuddet” og “Tilbudskursen”), hvilket værdiansætter den samlede aktiekapital i Nilfisk1 til ca. DKK 3,80 mia. /EUR2 508 mio.

Hovedpunkter i Tilbuddet

Tilbudskursen er DKK 140 kontant for hver aktie med en nominel værdi på DKK 20 i Nilfisk, med forbehold for regulering krone-for-krone for eventuelle udbytter eller andre udlodninger, der udbetales til aktionærerne inden Tilbuddets gennemførelse, hvilket værdiansætter Nilfisks aktiekapital til ca. DKK 3,80 mia. / EUR 508 mio.





Tilbuddet repræsenterer:



en præmie på ca. 35,9 procent i forhold til lukkekursen på DKK 103 på Nasdaq Copenhagen den 10. december 2025, som var den sidste handelsdag før denne meddelelse. en præmie på ca. 39,8 procent i forhold til den volumenvægtede gennemsnitskurs på DKK 100,11 i løbet af den måned, der gik forud for denne meddelelse. en præmie på ca. 42,3 procent i forhold til den volumenvægtede gennemsnitskurs på DKK 98,38 i løbet af den 12-måneders periode forud for denne meddelelse.



(Kilde: Factset)

Nilfisks bestyrelse har enstemmigt besluttet, at den i sin redegørelse, der skal udstedes i henhold til § 23 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud, efter Freudenbergs offentliggørelse af tilbudsdokumentet vedrørende Tilbuddet, vil anbefale Nilfisks aktionærer at acceptere Tilbuddet.





Ferd AS, KIRKBI Invest A/S og Primestone Capital Irish Holdco Designated Activity Company har sammen med de medlemmer af Nilfisks bestyrelse og direktion, der ejer aktier, afgivet uigenkaldelige tilsagn om at acceptere Tilbuddet for deres samlede aktiebeholdning i Nilfisk, der udgør i alt ca. 50,87 procent af Nilfisks aktiekapital, med forbehold for visse sædvanlige betingelser, herunder at de uigenkaldelige tilsagn bortfalder, hvis blandt andet en tredjepart offentliggør en alternativ transaktion, hvor det samlede vederlag, der tilbydes aktionærerne, overstiger Tilbudskursen med mindst ti (10) procent, forudsat at Tilbudsgiveren ikke matcher eller overgår en sådan bedre alternativ transaktion inden for ti (10) hverdage efter offentliggørelsen heraf.





Efter at Tilbuddet er fremsat, er gennemførelsen af Tilbuddet underlagt en række betingelser, herunder at Freudenberg ved Tilbuddets gennemførelse ejer eller har modtaget gyldige accepter fra aktionærerne for aktier, der tilsammen udgør mindst 90 procent af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Nilfisk, eksklusive egne aktier ejet af Nilfisk, og aktier, som Tilbudsgiveren ejer (om nogen), plus én (1) aktie.





Freudenberg vil offentliggøre et påkrævet tilbudsdokument, der er godkendt af Finanstilsynet, så hurtigt som muligt og senest fire (4) uger fra i dag. Tilbudsperioden forventes at være seks (6) uger fra offentliggørelsen af tilbudsdokumentet, med forbehold for Freudenbergs forlængelse af tilbudsperioden i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i Tilbuddet. Nilfisk vil offentliggøre bestyrelsens redegørelse umiddelbart efter offentliggørelsen af tilbudsdokumentet.





Hvis Freudenberg ved Tilbuddets gennemførelse eller på et senere tidspunkt opnår det nødvendige antal aktier til at indlede en afnotering af Nilfisk, agter Freudenberg at anmode om, at Nilfisk-aktierne slettes fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen. Hvis Freudenberg ved Tilbuddets gennemførelse eller på et senere tidspunkt opnår en ejerandel på mere end halvfems (90) procent, forventer Freudenberg at gennemføre en tvangsindløsning af de resterende aktionærers aktier.





Vederlaget for aktierne i Tilbuddet vil blive betalt kontant ved Tilbuddets gennemførelse.





Tilbudsgiver forventer, at Tilbuddet gennemføres i første halvdel af 2026.





Baggrund og årsager til Tilbuddet

Freudenberg mener, at denne transaktion udgør en unik og attraktiv mulighed for begge virksomheder, deres aktionærer, medarbejdere og andre interessenter, idet den danner grundlaget for en stærk global vækstplatform. Freudenbergs ambition er at skabe en globalt førende aktør inden for professionel rengøring ved at kombinere Freudenbergs stærke portefølje af manuelle rengøringsløsninger med Nilfisks konkurrencedygtige og innovative udbud af maskinelle rengøringsløsninger. Nilfisk passer derfor strategisk godt til Freudenberg, da selskabet adresserer branchens centrale udfordring med mangel på arbejdskraft og samtidig supplerer Freudenberg med et minimalt produktoverlap.

“Denne planlagte overtagelse understøtter Freudenberg Home and Cleaning Solutions’ strategi om at blive en globalt førende aktør i begge markedssegmenter inden for rengøringsbranchen – professionelle manuelle værktøjer og maskiner,” siger Claus Moehlenkamp, CEO for Freudenberg Group.

“Den planlagte transaktion vil åbne op for vækstmuligheder i et endnu uudnyttet marked og bane vejen for fremtiden inden for autonome mobile rengøringsrobotter. Derudover understøtter den regionale ekspansionsmuligheder,” siger Karin Overbeck, CEO for Freudenberg Home and Cleaning Solutions.

Tilbuddet i korte træk

Freudenberg har i dag indgået en Aftale med Nilfisk, hvor Freudenberg har forpligtet sig til at fremsætte et frivilligt kontant offentligt tilbud om at erhverve alle aktier i Nilfisk (med undtagelse af Nilfisks beholdning af egne aktier og aktier, der ejes af Tilbudsgiveren, (om nogen)).

Nilfisks bestyrelse har enstemmigt besluttet, at den i dennes redegørelse, der skal offentliggøres i henhold til § 23 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud, efter Freudenbergs offentliggørelse af et tilbudsdokument vedrørende Tilbuddet, som er godkendt af Finanstilsynet, vil anbefale, at aktionærerne i Nilfisk accepterer Tilbuddet.

Tilbuddet fremsættes i overensstemmelse med § 47 i lovbekendtgørelse nr. 652 af 10. juni 2015 (lov om kapitalmarkeder) samt overtagelsesbekendtgørelsen og er underlagt dansk ret. Vilkårene og betingelserne for Tilbuddet vil blive fastsat i et tilbudsdokument, der vil blive offentliggjort af Freudenberg efter godkendelse fra Finanstilsynet, senest fire (4) uger fra i dag, medmindre denne tidsfrist forlænges efter en dispensation fra Finanstilsynet. Tilbudsperioden forventes at løbe i seks (6) uger fra offentliggørelsen af tilbudsdokumentet, med forbehold for eventuel forlængelse af tilbudsperioden. Freudenberg forventer, at Tilbuddet vil blive gennemført i første halvdel af 2026.

Tilbuddets gennemførelse er betinget af sædvanlige betingelser, herunder at Freudenberg ved udløbet af tilbudsperioden ejer eller har modtaget gyldige, uigenkaldelige accepter fra aktionærer, der repræsenterer mindst halvfems (90) procent af alle aktier i Nilfisk, eksklusive egner aktier ejet af Nilfisk, plus én (1) aktie, at de nødvendige godkendelser i henhold til fusionskontrol og udenlandske subsidier er opnået (eller at gældende ventetider er udløbet eller ophørt), at der ikke er indtrådt væsentlige negative ændringer, at Nilfisk bestyrelse har offentliggjort sin anbefaling og ikke trukket den tilbage eller ændret den i negativ retning, at Aftalen fortsat er i kraft og ikke er blevet gyldigt opsagt, samt visse andre sædvanlige betingelser.

Vederlaget for de aktier, der skal erhverves i henhold til Tilbuddet, består udelukkende af en kontant betaling. Freudenberg har finansieret Tilbuddet fuldt ud, og Tilbuddet fremsættes uden forbehold for finansiering.

Hvis Freudenberg ved Tilbuddets gennemførelse eller på et senere tidspunkt opnår det antal aktier, der er nødvendigt for at ansøge om afnotering af Nilfisk, agter Freudenberg at søge at få Nilfisk-aktierne slettet fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Hvis Freudenberg ved Tilbuddets gennemførelse eller på et senere tidspunkt opnår en ejerandel på mere end 90 procent i Nilfisk, forventer Freudenberg at gennemføre en tvangsindløsning af de resterende aktionærers aktier.

For yderligere information henvises til Nilfisks selskabsmeddelelse fra i dag.

Om Freudenberg-koncernen

Freudenberg-koncernen er en familieejet global teknologikoncern, der blev grundlagt i 1849 og har hovedkvarter i Weinheim, Tyskland. Freudenberg-koncernen opererer gennem en dobbelt holdingstruktur, der blev etableret i 2012 for at skabe en enklere og mere gennemsigtig virksomhedsledelse. Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft fungerer som det strategiske moderselskab, som ejer familiens aktier, mens Freudenberg SE fungerer som det operative moderselskab, der er ansvarligt for at lede driften i hele Freudenberg-koncernen.

Med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan opererer Freudenberg-koncernen gennem uafhængige forretningsgrupper på tværs af forskellige teknologisektorer, der er aktive i ca. fyrre (40) markedssegmenter og tusindvis af applikationer.

Freudenberg-koncernens forskellige forretningsgrupper opererer på tværs af forskellige sektorer, herunder tætningsteknologier, performancematerialer, kemiske specialiteter, medicinsk teknologi, løsninger til hjemmet og rengøring, filtreringsteknologier, vibrationskontrol, energisystemer, mekaniske tætninger samt olie- og gasteknologier.

I 2024 opnåede Freudenberg-koncernen en omsætning på EUR 11.947,5 mio. med et driftsresultat på EUR 1.132,4 mio., hvilket svarer til en driftsmargin på 9,5 %. Freudenberg-koncernen har en stærk finansiel position med en egenkapitalandel på 56,8 % og fortsætter sit engagement i innovation med en investering på EUR 604,4 mio. i forskning og udvikling. Nøgleinnovationer, der driver fremtidig vækst, omfatter avancerede tætningsteknologier til elektriske køretøjer, bæredygtige filtreringsløsninger og digitaliseringsinitiativer såsom intelligente tætningssensorer til prædiktiv vedligeholdelse.

For yderligere information henvises til www.freudenberg.com.

Om Tilbudsgiveren

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH’s forretningsområder omfatter rengørings- og vaskemidler, som markedsføres globalt gennem forbruger- og professionelle segmenter. Forbrugerprodukter markedsføres under mærker som Vileda, O-Cedar, Gimi, Oates, Gala, Wettex og Marigold. Det professionelle segment (Vileda Professional) leverer rengøringsløsninger til sektorer som sundhedspleje, renrum, generel bygningsrengøring og hotel- og restaurationsbranchen.

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH opnåede en rekordomsætning på EUR 1.342 mio. i regnskabsåret 2024, hvilket er en betydelig vækst i forhold til året før (EUR 1.240,7 mio.). Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH registrerede omsætningsvækst på tværs af alle sektorer, herunder både forbruger- og professionelle forretningssegmenter, med særligt stærke resultater i EMEA- og Amerika-regionerne. Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH’s fokus på innovation, kundenærhed og operationel excellence bidrog til forbedrede resultater på tværs af alle relevante nøgletal sammenlignet med det foregående år.

Om Nilfisk

Nilfisk blev grundlagt i 1906 af den danske ingeniør P.A. Fisker. I dag er virksomheden en verdensførende global leverandør af professionelt rengøringsudstyr og -tjenester. Mere end 90 % af omsætningen kommer fra professionelle kunder, mens den resterende del af forretningen, der er rettet mod forbrugere, omfatter gulvplejeudstyr, støvsugere og højtryksrensere.

Nilfisks produkter og tjenester sælges i mere end 100 lande og produceres på 6 produktionssteder over hele verden. De vigtigste produktionsfaciliteter ligger i USA, Mexico, Ungarn, Italien og Kina. I alt ca. 4.500 medarbejdere sikrede en omsætning på EUR 1.027,9 mio. i 2024. Det største enkeltmarked er USA, der tegnede sig for 28 % af omsætningen i 2024, efterfulgt af Tyskland (14 %), Frankrig (10 %), Danmark (7 %) og Storbritannien (4 %).

Rådgivere

J.P. Morgan Securities plc fungerer som finansiel rådgiver for Freudenberg. Allen Overy Shearman Sterling LLP fungerer som international rådgiver for Freudenberg i forbindelse med transaktionen, mens Moalem Weitemeyer Advokatpartnerselskab fungerer som dansk rådgiver for Freudenberg i forbindelse med transaktionen. Freudenberg har udpeget Danske Bank A/S som afviklingsbank i forbindelse med Tilbuddet.

Forespørgsler vedrørende denne meddelelse skal rettes til

Mediekontakt for internationale medier

Michael Scheuer, Global Head of Corporate Communications, Freudenberg & Co. KG, +49 6201 80-4094, michael.scheuer@freudenberg.com

Mediekontakt for danske medier

Poul Lykkesfeldt, Managing Partner, Reliance A/S, +45 20 21 71 30, pl@reliance.dk

For yderligere information henvises til https://www.freudenberg.com/en/documentsforoffer.

Versioner

Denne meddelelse er udarbejdet i både en dansk og en engelsk version. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller en opfordring til at købe værdipapirer i Nilfisk eller en opfordring til at afgive et tilbud om at købe værdipapirer i Nilfisk i henhold til Tilbuddet eller på anden måde. Tilbuddet fremsættes udelukkende på baggrund af det tilbudsdokument, der er godkendt af Finanstilsynet, og som indeholder de fulde vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder detaljer om, hvordan Tilbuddet kan accepteres. Aktionærerne i Nilfisk opfordres til at læse Tilbuddet og de tilhørende dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger.

Bortset fra eventuelle forpligtelser og ansvar, der måtte være pålagt i henhold til dansk lovgivning eller i henhold til lovgivningen i andre jurisdiktioner, hvor udelukkelse af ansvar eller forpligtelser i henhold til den relevante lovgivning ville være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, påtager hverken J.P. Morgan, som finansiel rådgiver for Freudenberg eller i nogen anden egenskab (eller nogen af J.P. Morgans respektive datterselskaber, filialer eller tilknyttede selskaber) sig noget ansvar for indholdet af Tilbuddet, herunder med hensyn til dets nøjagtighed, korrekthed eller fuldstændighed eller for andre erklæringer, der er fremsat eller angiveligt fremsat af Freudenberg eller på vegne af Freudenberg i forbindelse med Tilbuddet. Med undtagelse af ovennævnte ansvar og forpligtelser, som måtte være pålagt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver J.P. Morgan (og ethvert af J.P. Morgans respektive datterselskaber, filialer eller tilknyttede selskaber) sig ethvert ansvar, uanset om det opstår som følge af erstatningsret, kontrakt eller på anden måde (med undtagelse af ovennævnte), som de ellers måtte have i forbindelse med et sådant dokument eller en sådan erklæring.

I forbindelse med den normale forretningsgang kan J.P. Morgan (og J.P. Morgans respektive datterselskaber, filialer eller tilknyttede selskaber) foretage eller besidde en bred vifte af investeringer, herunder fungere som modpart i visse derivataftaler og sikringsaftaler og aktivt handle med gælds- og egenkapitalbaserede finansielle instrumenter (eller relaterede afledte finansielle instrumenter) og andre typer finansielle instrumenter (herunder banklån) for egen regning og for deres kunders regning, og sådanne investeringsaktiviteter og aktiviteter vedrørende finansielle instrumenter kan omfatte værdipapirer og/eller instrumenter fra Nilfisk.

J.P. Morgan fungerer udelukkende som finansiel rådgiver for Freudenberg og ikke for nogen anden person i forbindelse med Tilbuddet. I denne egenskab er J.P. Morgan ikke ansvarlig over for andre end Freudenberg for at yde den beskyttelse, der gives til sine tilbudsgivere, eller for at yde finansiel rådgivning i relation til Tilbuddet eller andre forhold, der er nævnt i tilbudsdokumentet.

Fremadrettede udsagn

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn og udsagn om fremtidige forventninger, der afspejler Freudenbergs nuværende synspunkter og antagelser med hensyn til fremtidige begivenheder. Sådanne udsagn er underlagt kendte og ukendte risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske resultater, præstationer eller begivenheder afviger væsentligt fra de udtrykte eller underforståede, og som ligger uden for Freudenbergs kontrol eller præcise estimering. Ud over udsagn, der er fremadrettede på grund af konteksten, kan fremadrettede udsagn identificeres ved brug af fremadrettet terminologi, herunder ordene “mener”, “forventer”, “agter”, “forventer”, “kan”, “vil”, “skal”, “potentielt”, “fortsætte” og andre lignende udtryk. Fraværet af sådan terminologi betyder ikke nødvendigvis, at en erklæring ikke er fremadrettet. Faktiske resultater, præstationer eller begivenheder kan afvige væsentligt fra disse erklæringer på grund af, uden begrænsning, (i) generelle økonomiske forhold, (ii) fremtidige resultater på de finansielle markeder, (iii) renteniveauer, (iv) valutakurser, (v) andre markedsdeltageres adfærd, (vi) generelle konkurrencefaktorer, (vii) ændringer i love og regler, (viii) ændringer i centralbankers, offentlige tilsynsmyndigheders og/eller (udenlandske) regeringers politikker, (ix) evnen til at integrere erhvervede og fusionerede virksomheder og opnå forventede synergier, (x) reorganiseringsforanstaltninger, i hvert tilfælde på lokalt, nationalt, regionalt og/eller globalt plan, og (xi) retssager eller andre juridiske procedurer. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse gælder kun på datoen for denne meddelelse.

Selvom Freudenberg mener, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige på datoen for denne meddelelse, er sådanne fremadrettede udsagn baseret på Freudenbergs nuværende forventninger, skøn, prognoser, antagelser og fremskrivninger om Freudenberg-koncernens forretning, Nilfisks forretning og, efter gennemførelsen af Tilbuddet, herunder afvikling af Tilbuddet i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet, Freudenberg-koncernens og Nilfisks (den “Samlede Koncern”) forretning og den branche, hvor Freudenberg-koncernen og Nilfisk opererer, samt på oplysninger, som Freudenberg har modtaget fra Nilfisk (herunder med hensyn til prognoser udarbejdet af Nilfisks ledelse med hensyn til Nilfisks forventede fremtidige finansielle og driftsmæssige resultater) og/eller som er uddraget fra publikationer, rapporter og andre dokumenter udarbejdet af Nilfisk og/eller Freudenberg-koncernen og er ikke garantier for fremtidige resultater eller udvikling og indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre vigtige faktorer uden for Freudenberg-koncernens, Nilfisks og/eller den Samlede Koncerns kontrol, som kan medføre, at Freudenberg-koncernens, Nilfisks eller den Samlede Koncerns faktiske resultater, præstationer eller resultater afviger væsentligt fra fremtidige resultater, præstationer eller resultater, der er udtrykt eller implicit angivet i sådanne fremadrettede udsagn.

Medmindre det er påkrævet i henhold til lov eller regulering, påtager hverken Freudenberg eller nogen af dens rådgivere sig nogen forpligtelse til at opdatere sådanne fremadrettede udsagn indeholdt heri eller til at afspejle ændringer i deres respektive forventninger med hensyn hertil eller ændringer i begivenheder, forhold eller omstændigheder, som sådanne udsagn er baseret på, og til at tilpasse dem til fremtidige begivenheder eller udviklinger.

Begrænsede jurisdiktioner

Tilbuddet fremsættes ikke, og Nilfisk aktierne vil ikke blive accepteret til køb fra eller på vegne af personer i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelsen eller accepten heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapirlovgivningen eller andre love eller regler i den pågældende jurisdiktion (de “Begrænsede Jurisdiktioner”). Personer, der modtager denne meddelelse og/eller kommer i besiddelse af denne meddelelse, skal tage behørigt hensyn til og overholde alle sådanne begrænsninger og indhente de nødvendige tilladelser, godkendelser eller samtykker. Hverken Freudenberg eller nogen af dets rådgivere påtager sig noget ansvar for nogen persons overtrædelse af sådanne begrænsninger. Enhver person (herunder, men ikke begrænset til, depotforvaltere, nominees og trustees), der har til hensigt at videresende denne meddelelse til en jurisdiktion uden for Danmark, bør informere sig om lovgivningen i den relevante jurisdiktion, inden der træffes nogen foranstaltninger. Distributionen af denne meddelelse i andre jurisdiktioner end Danmark kan være begrænset af lovgivningen, og personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, bør derfor informere sig om og overholde sådanne begrænsninger. Manglende overholdelse af sådanne begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen og -reglerne i en sådan jurisdiktion.

Meddelelse til Nilfisks aktionærer i USA

Aktionærer i USA (“USA”) gøres opmærksom på, at aktierne ikke er noteret på en amerikansk fondsbørs, og at Nilfisk ikke er underlagt de periodiske rapporteringskrav i den amerikanske børslov (U.S. Exchange Act) og ikke er forpligtet til at indsende rapporter til den amerikanske børstilsynsmyndighed (U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC”) i henhold til denne lov. Tilbuddet fremsættes til amerikanske aktionærer i henhold til afsnit 14(e) og regulativ 14E i den amerikanske børslov og på samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for alle andre aktionærer, som tilbuddet fremsættes til. Alle informationsdokumenter, herunder tilbudsdokumentet, vil blive udsendt til amerikanske aktionærer på engelsk på samme måde, som sådanne dokumenter udleveres til de øvrige aktionærer, som Tilbuddet rettes til.

Tilbuddet fremsættes af Freudenberg og ingen andre. Tilbuddet fremsættes til amerikanske aktionærer i henhold til Tier I-undtagelsen og i øvrigt i overensstemmelse med kravene i dansk lovgivning. Tilbuddet er derfor underlagt oplysnings- og andre procedurekrav, herunder med hensyn til tilbagetrækningsret, tilbuddets tidsplan, afregningsprocedurer, frafald af betingelser og betalingstidspunkter, som adskiller sig fra de krav, der ville være gældende i henhold til de amerikanske regler for overtagelsestilbud.

I det omfang det er tilladt i henhold til dansk lovgivning og praksis og i overensstemmelse med regel 14e-5(b) i U.S. Exchange Act, kan Freudenberg og dets tilknyttede selskaber eller mæglere (der fungerer som agenter for Freudenberg eller dets tilknyttede selskaber, alt efter hvad der er relevant) fra tid til anden og bortset fra i henhold til Tilbuddet, direkte eller indirekte købe eller arrangere køb af aktier eller værdipapirer, der kan konverteres til, ombyttes til eller udnyttes til sådanne aktier uden for USA i den periode, hvor Tilbuddet er åbent for accept, så længe disse erhvervelser eller arrangementer er i overensstemmelse med gældende dansk ret. I det omfang oplysninger om sådanne køb eller aftaler om køb offentliggøres i Danmark, vil sådanne oplysninger blive offentliggjort i form af en pressemeddelelse på engelsk via et elektronisk informationsdistributionssystem i USA eller andre midler, der med rimelighed kan forventes at informere amerikanske aktionærer om sådanne oplysninger. I forbindelse med den normale forretningsgang kan den finansielle rådgiver for Freudenberg og dets tilknyttede selskaber foretage eller besidde en bred vifte af investeringer, herunder fungere som modpart i visse derivataftaler og sikringsaftaler og aktivt handle med gælds- og egenkapitalbaserede finansielle instrumenter (eller relaterede afledte finansielle instrumenter) og andre typer finansielle instrumenter (herunder banklån) for egen regning og for deres kunders regning, og sådanne investeringsaktiviteter og aktiviteter vedrørende finansielle instrumenter kan omfatte værdipapirer og/eller instrumenter fra Nilfisk.

Meddelelse til Nilfisks aktionærer i Storbritannien

Denne meddelelse og Tilbuddet er ikke godkendt af en autoriseret person i henhold til § 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (med senere ændringer). Den er kun rettet mod “Relevante Personer”, dvs. (i) personer i Det Forenede Kongerige (“UK”), der er professionelle investorer i henhold til artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (ii) personer, der falder ind under artikel 49, stk. 2, litra a) til d), i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (virksomheder med høj nettoværdi, foreninger uden selskabsform, partnerskaber og trustees for højværditrusts), (iii) personer uden for UK, eller (iv) andre personer, til hvem det lovligt kan videregives i henhold til Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. Enhver investering eller investeringsaktivitet, som Tilbuddet vedrører, er kun tilgængelig for og vil kun blive udført med relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer (herunder, men ikke begrænset til, den brede offentlighed i UK), må ikke handle ud fra eller basere sig på Tilbuddet.

1 Eksklusive Nilfisks beholdning af 243 egne aktier pr. 10. december.

2 Valutakurs på 7,46944809 pr. 10. december 2025.