Værdipapirfonden Sydinvest ajourført prospekt.

(Selskabsmeddelelse 23/2025)

Følgende ændringer er gennemført i prospektet:

I afdelingen HøjrenteLande HC Udb KL er der sket følgende ændringer:

  • Ændring af benchmark
  • Ændring af grænse for andel af non-investmentgrade obligationer
  • Ændring af grænse for den gennemsnitlige rating i porteføljen

I samtlige øvrige afdelinger er det sammensatte benchmark ændret.

Benchmark ændringerne træder i kraft d. 31.12.2025.

Redaktionelle ændringer.

