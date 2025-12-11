Værdipapirfonden Sydinvest ajourført prospekt.

(Selskabsmeddelelse 23/2025)
Følgende ændringer er gennemført i prospektet:
I afdelingen HøjrenteLande HC Udb KL er der sket følgende ændringer:
- Ændring af benchmark
- Ændring af grænse for andel af non-investmentgrade obligationer
- Ændring af grænse for den gennemsnitlige rating i porteføljen
I samtlige øvrige afdelinger er det sammensatte benchmark ændret.
Benchmark ændringerne træder i kraft d. 31.12.2025.
Redaktionelle ændringer.
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
