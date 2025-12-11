Crédit Agricole Financement de l'Habitat SFH : Rachat anticipé ISIN:FR001400JM09

Crédit Agricole Financement de l'Habitat SFH (l’« Émetteur ») annonce aujourd’hui le rachat anticipé (le « Rachat ») avec effet au 16 décembre 2025 (la « Date de Rachat ») de la totalité de ses Obligations financement de l’habitat à Taux Fixe émises le 28 juillet 2023 et arrivant à échéance le 15 juin 2026 pour un montant nominal total de 3.250.000.000 EUR (ISIN: FR001400JM09) (les « Obligations ») conformément aux Termes et Conditions des Obligations (les « Termes et Conditions ») contenus dans un prospectus en date du 20 juillet 2023, ayant reçu le visa n° 23-326 de l’Autorité des marchés financiers le 20 juillet 2023 (le « Prospectus »), à la valeur de marché totale des Obligations encore en circulation, déterminée ce jour et incluant le montant de tout intérêt couru sur celles-ci (le « Montant du Rachat »).

Les porteurs d’Obligations ont formellement accepté le Rachat des Obligations à ces conditions.

Pour plus d’informations sur Crédit Agricole S.A., veuillez consulter le site internet de Crédit Agricole S.A. : https://www.credit-agricole.com/finance

Pièce jointe