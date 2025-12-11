Dangbei erhellt die Weihnachtszeit in Deutschland mit bis zu 36 % Rabatt auf 4K-Laserprojektoren





BERLIN, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, feiert die Weihnachtszeit in Deutschland mit Weihnachtsangeboten mit bis zu 36 % Rabatt auf Amazon.de. Vom 9. bis zum 23. Dezember 2025 können deutsche Verbraucher bei hochauflösenden 4K-Laserprojektoren und flexiblen tragbaren Geräten für Wohnzimmer, Gaming-Setups und Wohngemeinschaften sparen.



Die größten Weihnachtsrabatte





Dangbei DBOX02 Pro – 4K-Laserprojektor mit Kardanständer

Der DBOX02 Pro wurde für Nutzer entwickelt, die sich ein helleres, flexibleres Heimkino wünschen. Seine ALPD-Laserlichtquelle liefert rund 2.000 ISO-Lumen, während der integrierte Kardanständer es ermöglicht, den Projektor ohne zusätzliche Halterungen einfach auf Regalen, Sideboards oder niedrigen Tischen zu platzieren.

Jetzt 959 € (36 % Rabatt; vorher 1.499 €; Sie sparen 540 € )

(36 % Rabatt; vorher 1.499 €; Sie sparen ) Produktseite: https://www.amazon.de/dp/B0F7RKFBFY

Dangbei DBOX02 – 4K-ALPD-Laserprojektor mit Google TV und Netflix

Der DBOX02 kombiniert 4K-Auflösung, ALPD-Lasertechnologie und bis zu 2.450 ISO-Lumen für scharfe, helle Bilder mit einer Größe von bis zu 200 Zoll, selbst in Räumen mit etwas Umgebungslicht. Mit Google TV und lizenziertem Netflix fungiert er als All-in-One-Smart-Cinema-Hub.

Jetzt 1.019 € (36,3 % Rabatt; vorher 1.599 €; Sie sparen 580 € )

(36,3 % Rabatt; vorher 1.599 €; Sie sparen ) Produktseite: https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN

Dangbei MP1 Max – 4K-Hybrid-Tri-Laser + LED-Projektor

Der MP1 Max verwendet eine Hybrid-Lichtquelle mit Tri-Laser + LED und liefert 3.100 ISO-Lumen, sodass er sich für Tagessportarten, Spiele und Filme in Räumen mit Umgebungslicht eignet. Die Farbgenauigkeit erreicht etwa 110 % BT.2020 mit ΔE<1 und richtet sich an Nutzer, die Wert auf präzise, kinoreife Farben legen.

Jetzt 1.444 € (25 % Rabatt; vorher 1.999 €; sparen Sie 555 € )

(25 % Rabatt; vorher 1.999 €; sparen Sie ) Produktseite: https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX

Intelligente und tragbare Projektoren für flexible Nutzung

Dangbei Atom – Ultraflacher Laserprojektor

Mit 1.200 ISO-Lumen, einer Auflösung von 1.080 p und Unterstützung für HDR10 ist Atom ein schlanker, leichter Projektor, der sich leicht zwischen Räumen transportieren oder für Reisen einpacken lässt. Google TV und integriertes Netflix machen ihn ideal für kleine Wohnungen oder Nutzer, die eine minimalistische, kabellose Einrichtung wünschen.

Jetzt 597 € (19,2 % Rabatt; vorher 739 €; Sie sparen 142 € )

(19,2 % Rabatt; vorher 739 €; Sie sparen ) Produktseite: https://www.amazon.de/dp/B0CL4QGM1B

Dangbei Atom Bundle – Atom und Ständer

Dieses Paket kombiniert den Atom-Projektor mit einem speziellen Ständer für eine flexiblere Platzierung vom ersten Tag an – ideal für Mieter, die keine Löcher in Wände oder Decken bohren möchten.

Jetzt 639 € (20 % Rabatt; vorher 799 €; Sie sparen 160 € )

(20 % Rabatt; vorher 799 €; Sie sparen ) Produktseite: https://www.amazon.de/dp/B0D17VDS2B

Dangbei Freedo – Batteriebetriebener tragbarer Projektor mit Kardanständer

Freedo wurde für die mobile Nutzung entwickelt und kombiniert eine Auflösung von 1.080 p, 450 ISO-Lumen, Unterstützung für 4K-Wiedergabe über HDMI und einen integrierten Akku für eine Filmwiedergabezeit von etwa 2,5 Stunden. Der 165°-Kardanständer ermöglicht es Benutzern, auf Wände, schräge Decken oder Zeltwände zu projizieren, zum Beispiel beim Winter-Glamping. Lizenzierte Netflix-Inhalte laufen reibungslos über Google TV.

Jetzt 369 € (26,1 % Rabatt; vorher 499 €; Sie sparen 130 € )

(26,1 % Rabatt; vorher 499 €; Sie sparen ) Produktseite: https://www.amazon.de/dp/B0DQXNWT2B

Dangbei N2 mini – Kompakter 1.080p-Projektor mit neigbarem Ständer

Der N2 mini bietet Full-HD-Bildqualität und einen um 190° neigbaren Ständer, sodass er problemlos auf Nachttischen oder Regalen platziert und das Bild nach oben geneigt werden kann. Mit integriertem Netflix ist er ein praktischer Einstiegsprojektor für Schlafzimmer und kleinere Gemeinschaftsräume.

Jetzt 169 € (22,8 % Rabatt; vorher 219 €; Sie sparen 50 € )

(22,8 % Rabatt; vorher 219 €; Sie sparen ) Produktseite: https://www.amazon.de/dp/B0DXVKH3PN

Exklusive Weihnachtsangebote auf Amazon.de

Alle Angebote sind exklusiv im Dangbei Store auf Amazon.de zwischen dem 9. Dezember und dem 23. Dezember 2025 verfügbar:

https://www.amazon.de/stores/page/F063B8F5-31FA-4B96-8C58-D8CA19A638A3

Von Weihnachtsfilmen und Bundesliga-Highlights bis hin zu Silvesterpartys mit Freunden – die rabattierten Projektoren von Dangbei sorgen für eine hellere und immersivere Weihnachtszeit.

Über Dangbei

Dangbei ist ein Premium-Anbieter von intelligenten Unterhaltungslösungen, der sich auf fortschrittliche Heimprojektion spezialisiert hat. Mit über 200 Millionen Nutzern weltweit verbindet Dangbei modernste Projektionstechnologie mit intuitiver Software, um zu Hause und unterwegs ein Kinoerlebnis auf Großbildleinwand zu bieten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.dangbei.com/ oder https://us.dangbei.com/.

Pressekontakt:

Dangbei PR-Team

E-Mail: pr@dangbei.com

Website: de.dangbei.com

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e5705b5-7301-4209-93d2-c23e4b8f5965/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c47f45f-eba6-4c13-9126-89ce6e8edb4d/de