Dangbei lance ses offres de Noël sur Amazon France — Réalisez jusqu’à 455 € d’économies sur les projecteurs 4K

PARIS, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour Noël, Dangbei, leader de l’innovation dans le domaine de la projection intelligente, offre aux foyers français des expériences cinéma immersives grâce à une série d’offres spéciales sur Amazon.fr. Du 9 au 23 décembre 2025, profitez de réductions jusqu’à 30,4 % et jusqu’à 455 € d’économies sur une sélection de projecteurs home cinéma 4K et portables.

Que ce soit pour un film de Noël en famille, un marathon de séries en streaming ou des séances de jeux vidéo entre amis, les projecteurs Dangbei en promotion transforment n’importe quel mur en écran de cinéma.

Des économies exceptionnelles – Jusqu’à 400 € de réduction

Dangbei DBOX02 – Projecteur laser ALPD 4K avec Google TV et Netflix



Grâce à sa résolution 4K, sa technologie laser ALPD et sa luminosité allant jusqu’à 2 450 lumens ISO, le DBOX02 projette des images nettes et lumineuses jusqu’à 200 pouces, même dans les pièces qui ne sont pas totalement plongées dans l’obscurité. Avec Google TV intégré et Netflix sous licence, vous bénéficiez d’un accès direct à vos contenus préférés de streaming français et internationaux.

Prix : 1 044 € au lieu de 1 499 € (soit 30,4 % de réduction et une économie de 455 € )

au lieu de 1 499 € (soit 30,4 % de réduction et une économie de ) Page produit : https://www.amazon.fr/dp/B0D1GCF3CT

Dangbei MP1 Max – Projecteur hybride 4K Tri-Laser + LED



Le MP1 Max s’adresse aux cinéphiles exigeants qui recherchent une luminosité élevée et des couleurs précises. Sa source lumineuse hybride Tri-Laser + LED offre une luminosité de 3 100 lumens ISO et couvre environ 110 % de BT.2020, avec un ΔE < 1, pour donner vie à vos films, concerts et événements sportifs sur grand écran.

Prix : 1 444 € au lieu de 1 899 € (soit 24 % de réduction et une économie de 455 € )

au lieu de 1 899 € (soit 24 % de réduction et une économie de ) Page produit : https://www.amazon.fr/dp/B0F439B1ZL

Projecteur laser haut de gamme pour le salon

Dangbei DBOX02 Pro – Projecteur laser 4K avec pied stabilisateur



Le DBOX02 Pro s’appuie sur la plateforme DBOX02 et intègre un trépied à stabilisateur flexible, une cartographie tonale améliorée ainsi qu’une puissance laser 4K d’environ 2 000 lumens ISO. Il constitue ainsi un excellent choix pour les pièces de configuration variée et les grands espaces de vie.

Prix : 959 € au lieu de 1 299 € (soit 26,2 % de réduction et une économie de 340 € )

au lieu de 1 299 € (soit 26,2 % de réduction et une économie de ) Page produit : https://www.amazon.fr/dp/B0F7RKFBFY

Projecteurs portables et à usage quotidien

Dangbei Atom – Projecteur laser ultra-fin avec Google TV



Conçu pour les petits espaces, il offre une grande flexibilité d’utilisation. Il offre une résolution de 1080p, une luminosité de 1 200 lumens ISO, une compatibilité HDR10 et une image pouvant atteindre 180 pouces, avec Google TV et Netflix intégrés. Grâce à son châssis ultra-fin, il peut être facilement déplacé entre le salon, la chambre ou un logement étudiant.

Prix : 597 € au lieu de 739 € (soit 19,2 % de réduction et une économie de 142 € )

au lieu de 739 € (soit 19,2 % de réduction et une économie de ) Page produit : https://www.amazon.fr/dp/B0CL4H9C26

Dangbei Freedo – Projecteur portable de 1080p avec batterie intégrée



Le Freedo est le modèle portable de Dangbei offrant une résolution de 1080p, une luminosité de 450 lumens ISO, Google TV, Netflix sous licence, ainsi qu’une batterie intégrée qui permet de visionner des contenus pendant environ 2,5 heures. Son pied à stabilisateur inclinable à 165° permet de projeter des images sur les murs, les plafonds ou les toiles de tente, idéal pour organiser des séances de cinéma entre amis sur le balcon en hiver ou pour improviser des soirées cinéma.

Prix : 369 € au lieu de 499 € (soit 26,1 % de réduction et une économie de 130 € )

au lieu de 499 € (soit 26,1 % de réduction et une économie de ) Page produit : https://www.amazon.fr/dp/B0DQXNWT2B

Dangbei N2 mini – Projecteur compact de 1080p pour les chambres et les petits espaces

Le N2 mini offre une résolution native de 1080p et un pied inclinable jusqu’à 190°, ce qui le rend facile à utiliser sur un bureau ou une table de chevet. Avec Netflix intégré, c’est le premier projecteur accessible aux étudiants et aux jeunes actifs.

Prix : 169 € au lieu de 219 € (soit 22,8 % de réduction et une économie de 50 € )

au lieu de 219 € (soit 22,8 % de réduction et une économie de ) Page produit : https://www.amazon.fr/dp/B0DXVKH3PN

Offres de Noël à durée limitée sur Amazon.fr

Ces offres spéciales sont disponibles exclusivement sur la boutique Dangbei d’Amazon.fr du 9 au 23 décembre 2025 :

https://www.amazon.fr/stores/Dangbei/page/0235D340-DDEC-4634-9E24-73348697570F?camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=fransite-21&_encoding=UTF8



Films de Noël, soirées du Nouvel An, binge-watching : les projecteurs Dangbei vous offrent une expérience cinéma à domicile à prix festif.

À propos de Dangbei

Spécialisé dans les vidéoprojecteurs domestiques et portables, Dangbei est un fournisseur de solutions de divertissement intelligentes haut de gamme. Avec plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, Dangbei allie matériel de projection de pointe et logiciel intuitif pour offrir des expériences visuelles immersives au quotidien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://us.dangbei.com/ .

Contact presse :

Équipe RP Dangbei

Email : pr@dangbei.com

Site Internet : us.dangbei.com