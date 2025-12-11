Correction: Investeringsforeningen PortfolioManager - Finanskalender 2026

Correction grundet forkert oplyst årstal.
Finanskalender 2026
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2026:
|26. marts 2026
|Offentliggørelse af årsrapport 2025
|24. april 2026
|Afholdelse af ordinær generalforsamling
|27. august 2026
|Offentliggørelse af halvårsrapport for 2026
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på
tlf. 21 27 39 03
Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. Direktør
Fundmarket A/S
