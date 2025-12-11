Correction: Investeringsforeningen PortfolioManager - Finanskalender 2026

Correction grundet forkert oplyst årstal.

Finanskalender 2026

Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2026:

26. marts 2026Offentliggørelse af årsrapport 2025
24. april 2026Afholdelse af ordinær generalforsamling
27. august 2026Offentliggørelse af halvårsrapport for 2026

 
 

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på
tlf. 21 27 39 03

Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. Direktør

Fundmarket A/S

