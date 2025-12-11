Correction: Investeringsforeningen PortfolioManager - Finanskalender 2026

Correction grundet forkert oplyst årstal.

Finanskalender 2026

Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2026:

26. marts 2026 Offentliggørelse af årsrapport 2025 24. april 2026 Afholdelse af ordinær generalforsamling 27. august 2026 Offentliggørelse af halvårsrapport for 2026





Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på

tlf. 21 27 39 03

Med venlig hilsen

Jan Steen Ahlberg, adm. Direktør

Fundmarket A/S

Vedhæftet fil