Shanghai lance un service d’immatriculation d’entreprise entièrement en ligne pour les entreprises singapouriennes via un service d’identité numérique interopérable

SHANGHAI, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 25 novembre, à l’occasion du forum principal de la Global Data Ecosystem Conference 2025, le service d’immatriculation d’entreprise entièrement en ligne, basé sur le cadre de confiance numérique transfrontalier entre Shanghai et Singapour, a été officiellement lancé. Ce service permettra de diminuer les délais et les coûts consacrés à l’envoi postal et au traitement des documents notariés au format papier. Une fois le service pleinement mis en œuvre, les entreprises singapouriennes qui investissent et s’implantent à Shanghai pourront bénéficier de procédures de services transfrontaliers plus rapides, plus simples et plus sûres, ce qui permettra de favoriser les flux d’investissement bilatéraux entre Shanghai et Singapour.

Auparavant, sous la direction du Shanghai Data Bureau (Bureau des données de Shanghai), la Shanghai Electronic Certification Authority (SHECA — Autorité de certification électronique de Shanghai) avait mis en place une plateforme transfrontalière de services de confiance numérique et exploré les voies envisageables en matière d’interopérabilité transfrontalière des identités numériques. Cette initiative vise à améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité de l’authentification transfrontalière des identités et des documents, à éliminer les obstacles à la confiance transfrontalière et à favoriser la coopération et les échanges internationaux.

Depuis le début de l’année, le Shanghai Data Bureau (Bureau des données de Shanghai), en collaboration avec la Shanghai Administration for Market Regulation (Administration de Shanghai chargée de la réglementation du marché), a coopéré avec la Singapore’s Infocomm Media Development Authority (Autorité singapourienne pour le développement des médias et de l’information) et la Singapore Academy of Law (Académie de droit de Singapour) en vue de l’élaboration du premier scénario d’application de l’interopérabilité des identités numériques. Grâce au lancement d’un projet pilote basé sur les techniques des identifiants décentralisés (DID) et des informations d’identification vérifiables (VC), le programme a testé le processus d’immatriculation des entreprises à capitaux étrangers à Shanghai par des investisseurs singapouriens via un processus intégralement en ligne.

Pour la première fois, les relations d’autorisation des signataires dûment habilités des entreprises singapouriennes ont été clairement définies, ce qui a permis de résoudre efficacement le défi de longue date que représente la vérification de l’authenticité et de la validité des documents notariés. Par conséquent, les entreprises singapouriennes éligibles peuvent désormais procéder à leur immatriculation à Shanghai sans avoir à fournir de documents notariés au format papier.

À l’avenir, Shanghai et Singapour encourageront les services contribuant à l’« internationalisation » des entreprises chinoises en appliquant le modèle dans des scénarios de création d’entreprises à Singapour afin de fournir aux entreprises chinoises des services d’immatriculation en ligne pratiques lors de leur expansion à Singapour. Dans le même temps, les deux parties élargiront progressivement leurs domaines de coopération, en favorisant l’adoption de l’identité numérique transfrontalière et l’interopérabilité des documents électroniques dans davantage de domaines. Shanghai poursuivra également l’amélioration de sa plateforme d’interopérabilité des identités numériques transfrontalières, l’examen de l’élaboration d’un modèle basé sur la blockchain et l’extension de son application aux pays de la « Belt and Road Initiative » et aux régions voisines. Cela permettra de renforcer les capacités d’authentification d’identité de la ville vis-à-vis des entreprises et des particuliers étrangers, tout en améliorant sans cesse la capacité globale de Shanghai en matière de services d’identité numérique.

Source : Shanghai Data Bureau