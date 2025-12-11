Colibri fait évoluer son organisation pour accompagner sa croissance

Colibri, éditeur d'une solution Cloud de Sales & Operations Planning, présente sa nouvelle organisation commerciale et régionale pour accompagner toujours mieux ses clients dans la conception, le déploiement et l’exploitation de leurs projets.

Colibri propose une application de nouvelle génération à destination des sociétés qui souhaitent améliorer leurs processus de Supply Chain Management en toute agilité. À ce jour, Colibri réalise chaque année une croissance dynamique (+20 % en 2024) sur un secteur particulièrement concurrentiel et stratégique.

Accompagner au mieux les clients dans leurs projets

Au-delà de commercialiser une solution Cloud de Sales & Operations Planning intégrant les règles de l’art, l’éditeur a toujours positionné l’accompagnement des clients au centre de sa stratégie de croissance. Ce dernier intègre un support actif à toutes les étapes du projet : conseil, paramétrage, lancement et évolution. La proximité des équipes de Colibri avec les clients finaux est ainsi fondamentale. C’est précisément pour répondre à ce besoin que Colibri a fait évoluer son organisation en proposant des équipes dédiées sur trois régions : Nord, Sud-Est et Ouest. Dans ce contexte, chaque région se verra notamment attribuer un sponsor de la direction, un expert produit, un account manager et une équipe pour déployer le projet.

Au-delà de l'accompagnement des clients existants, cette nouvelle organisation est un réel avantage qui permettra à Colibri d’étendre son offre auprès de nouveaux entrants, de se rapprocher de ses partenaires et de l’environnement économique local.

Nicolas Commare, CEO de Colibri « Nous adapter à l’évolution des attentes de nos clients et supporter notre forte croissance nous amène à faire évoluer notre organisation. Nous allons déployer de nouvelles ressources qui contribueront à accroitre notre agilité et notre qualité de service pour accompagner toujours plus de clients dans la mise en place et l’exploitation de projets à valeur ajoutée. Colibri entre dans une nouvelle phase de développement et se positionne désormais sur le segment des grands comptes en complément des marchés ETI et PME où nous sommes largement représentés. »