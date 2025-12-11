Goodfood annonce un changement au sein de sa direction

MONTRÉAL, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), a annoncé aujourd’hui que Neil Cuggy, cofondateur, président et chef des opérations, quittera ses fonctions exécutives à compter du 16 janvier 2026. Il demeurera membre du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires en février 2026.

Le conseil remercie M. Cuggy pour son leadership et sa contribution à Goodfood.

Avec effet immédiat, Selim Bassoul, président non exécutif du conseil, assumera le rôle de président exécutif du conseil d’administration, et Donald Olds agira à titre d’administrateur principal indépendant. En tant que président exécutif du conseil, M. Bassoul orientera la stratégie de l’entreprise et collaborera avec le conseil afin de bâtir une structure de leadership efficiente et agile, adaptée à la prochaine phase de croissance de Goodfood.

« Je suis très enthousiaste quant à la direction que prend Goodfood », a déclaré M. Bassoul. « Nous disposons d’actifs solides, d’une équipe engagée et d’une plateforme robuste sur laquelle nous pouvons bâtir. Nous sommes déterminés à pleinement réaliser le potentiel de notre entreprise, alors que nous cherchons à renforcer nos activités actuelles et à explorer des opportunités susceptibles de générer une valeur durable pour nos actionnaires. »

Le conseil communiquera d’autres mises à jour concernant les nominations permanentes au sein de la haute direction en janvier, alors que l’entreprise poursuit la mise en œuvre de son plan de transformation.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias

Roslane Aouameur

Chef de la direction financière

IR@makegoodfood.ca Jennifer Stahlke

Chef de la direction clientèle

media@makegoodfood.ca



