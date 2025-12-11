La Compagnie Canada annonce un changement au sein de sa direction

TORONTO, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Compagnie Canada : Plus d’une façon de servir, une organisation caritative non partisane qui offre fièrement ses services visant à tisser des liens entre les Forces armées canadiennes (FAC) et le public, a annoncé aujourd’hui un changement au sein de sa direction, alors qu’elle continue de croître et qu’elle se prépare à célébrer son 20e anniversaire.

Le conseil d’administration de la Compagnie Canada a le plaisir d’annoncer qu’à compter du 2 janvier 2026, Anthony Robb, MSM, CD, MBA, actuellement directeur de l’exploitation, assumera le rôle élargi de directeur général, Compagnie Canada.

À ce titre, il sera chargé d’assurer la direction stratégique, et la supervision des opérations, en plus d’entretenir des partenariats dans le but de développer les programmes qui soutiennent le personnel militaire et leurs familles.

M. Robb relèvera du fondateur de la Compagnie Canada et président exécutif de La Société de Gestion AGF Limitée, Blake Goldring, de même que du conseil d’administration de la Compagnie Canada.

Avant de se joindre à la Compagnie Canada, M. Robb a été sapeur de combat au sein des Forces armées canadiennes, pendant près de 24 ans. Son service militaire, de même que ses qualités de chef et ses antécédents sur le plan de la formation font de lui le candidat idéal pour le nouveau rôle.

« C’est un honneur de servir la Compagnie Canada en tant que directeur général, développement et engagement, a déclaré M. Robb. Je suis impatient de faire progresser la mission et de travailler avec l’équipe de talent. »

Dans le contexte de la transition, Marie Claire Ouellette assumera le rôle de directrice exécutive, développement et engagement. À ce titre elle veillera à accroître la portée de la Compagnie Canada un peu partout au pays, en établissant de nouveaux partenariats avec des organismes qui partagent la vision de la Compagnie Canada, appuyant les Forces armées canadiennes. Mme Ouellette possède neuf années d’expérience à la Compagnie Canada, où elle a récemment exercé les fonctions de directrice exécutive.

« La Compagnie Canada remercie sincèrement Mme Ouellette pour son leadership et son dévouement, au cours des neuf dernières années. Nous sommes ravis de savoir qu’elle continuera de servir notre organisation dans le cadre de son nouveau rôle. Cette transition se produit alors que la Compagnie Canada s’apprête à souligner son 20e anniversaire, en 2026. Grâce à l’apport précieux de nos employés, de nos programmes et de nos partenariats, nous sommes bien positionnés pour bâtir notre tradition et continuer d’appuyer les hommes et les femmes qui servent notre pays, de même que leurs familles, au moment où ils ont plus que jamais besoin de notre soutien, » a déclaré M. Goldring.

La Compagnie Canada a été fondée à partir d’une simple idée : ceux et celles qui servent notre pays au sein des Forces canadiennes – de même que leurs familles – méritent tout le soutien des citoyens et des citoyennes qu’ils protègent. Le service s’étend au-delà du champ de bataille, aux salles de réunion, aux salles de classe et aux communautés. Par l’entremise de son réseau de dirigeants, la Compagnie Canada rejoint les membres du personnel militaire en leur offrant des occasions, des services et de la reconnaissance, guidée par ses trois piliers de valeurs : éducation, sensibilisation et bien-être. Le changement au sein de la direction permet à la Compagnie Canada d’être prête à approfondir ses partenariats, à accroître sa portée et à continuer d’appuyer ceux et celles qui servent le pays.

« Je suis fier de continuer à travailler aux côtés de M. Robb et de Mme Ouellette, alors qu’ils exerceront leurs nouvelles fonctions, et je me réjouis d’avance à l’idée que nous ferons progresser ensemble les réalisations de la Compagnie Canada, » a ajouté M. Goldring.

Au sujet de la Compagnie Canada : Plus d’une façon de servir



Fondée en 2006, au plus fort du conflit en Afghanistan, la Compagnie Canada est un ferme défenseur et promoteur du personnel militaire et veille à tisser des liens entre les Forces armées canadiennes et le public canadien, en établissant des relations significatives, dans le but d’accroître la sensibilisation et la connaissance de la valeur et de l’incidence des Forces armées canadiennes. La Compagnie Canada a pour mission de soutenir les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles, par l’entremise de notre vaste réseau de dirigeants issus des communautés et du milieu des affaires du Canada.

