Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 11.12.2025 kello 16.00

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.4.2026.

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi yhtiön hallituksen jäsenten kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokoonpano pidetään ennallaan ja jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyiset hallituksen jäsenet Harry Brade, Jesse Maula, Katarina Cantell, Henna Mäkinen ja Sebastian Nyström.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Siili Solutions Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Jesse Maula, Henna Mäkinen, Katarina Cantell ja Sebastian Nyström ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harry Brade on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Lamy Oy:stä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Harry Braden uudelleen puheenjohtajaksi ja Jesse Maulan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta on seuraajaehdokkaiden valinnassa painottanut ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista, erityisesti huomioiden yhtiön strategiset tavoitteet. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuden.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenien palkkiot pidettäisiin ennallaan eli palkkioita maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 850 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa.

Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostuu seuraavista henkilöistä:

Heikki Westerlund, Lamy Oy (puheenjohtaja)

Stian Runde, Protector Forsikring

Karoliina Lindroos, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Ville Kivipelto, Danske Invest Suomi Osake

Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja

Taru Kovanen, lakiasiainjohtaja

Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com



Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi



Siili Solutions lyhyesti

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi