Referat fra ordinær generalforsamling den 11. december 2025

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning og godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2024/25.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2024/25.

Derudover vedtog generalforsamlingen, at der udbetales kr. 5 pr. aktie á kr. 20 i dividende for 2024/25.

Generalforsamlingen godkendte vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.



Bestyrelsesmedlemmerne Søren Mygind Eskildsen, Hans O. Damgaard, Søren B. Lauritsen og Randi Toftlund Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Søren Mygind Eskildsen som formand og Randi Toftlund Pedersen som næstformand.

EY Godkendt Revisionspartnerskab blev valgt som revisor for selskabet. Valget gælder såvel lovpligtig regnskabsaflæggelse som erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.

Bestyrelsen fik fortsat sin bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til en samlet værdi på 7,6 mio. kr., svarende til 20% af selskabets aktiekapital til et vederlag, der svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede køberkurs på Nasdaq Copenhagen med en margin på +/- 10%. Bemyndigelsen er gældende 5 år fra datoen for generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af selskabets vedtægter blev ligeledes vedtaget.

Vedhæftet fil