Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Calendrier de publication des résultats financiers

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE

Société coopérative à capital et personnel variables

Siège social : 94 rue Bergson - 42000 ST ETIENNE

Siret : 380 386 854 00018 – APE 6419 Z

Caisse cotée sur « Euronext Paris », compartiment C

St Etienne, le 11 décembre 2025

La Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire communique son calendrier de publication1 des résultats de l’année 2026.

Arrêtés des comptes Date de publication2 Année 2025 Lundi 2 février 2026 S1 / 2026 Lundi 27 juillet 2026

Ce calendrier est disponible sur le site internet de la Caisse régionale Loire Haute-Loire :

https://www.credit-agricole.fr/ca-loirehauteloire/particulier/informations/informations-financieres.html

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Contact relations investisseurs : Murielle GOFFOZ (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)

1 Ce calendrier peut faire l’objet d’une revue annuelle et figurera dans le rapport annuel de la société

2 Avant ouverture de la Bourse

Pièce jointe