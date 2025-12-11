Kraken Robotics et TKMS ATLAS UK font la démonstration du système de lancement et de récupération de l’USV KATFISH sur un USV ARCIMS en service dans la Royal Navy britannique

Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics, Inc. (« Kraken » ou la « Société ») (TSX-V : PNG ; OTCQB : KRKNF) annonce le succès de la démonstration de son système de lancement et de récupération de navires de surface sans pilote (USV-LARS) KATFISH à partir du navire de surface sans pilote ARCIMS de 11 mètres de TKMS ATLAS UK (ATLAS UK). Ces systèmes offrent un ensemble complet d’outils d’inspection autonomes pour les missions de sécurité maritime, notamment les opérations de lutte contre les mines et l’inspection des infrastructures sous-marines stratégiques. Ensemble, les technologies ARCIMS et KATFISH USV-LARS constituent le premier système autonome de sonar à ouverture synthétique (SAS) remorqué, déployable par voie aérienne et capable d’atteindre une profondeur de 300 mètres.

« Avec l’essor des systèmes sans pilote dans le domaine de la défense, les forces navales ont besoin des meilleures technologies disponibles pour protéger la sécurité nationale », a déclaré Greg Reid, président-directeur général de Kraken Robotics. « Grâce à sa capacité à lancer et à récupérer KATFISH de manière sûre et autonome à partir d’USV, notre système USV-LARS permet aux petites plateformes navales de collecter les données haute résolution du sonar à ouverture synthétique (SAS) de KATFISH, augmentant ainsi considérablement leurs capacités et agissant comme des multiplicateurs de force. »

L’empreinte du LARS a été conçue pour s’adapter à l’interface commune ARCIMS d’ATLAS UK, permettant une réaffectation rapide et une intégration harmonieuse à la plateforme. Les essais ont été réalisés avec succès jusqu’à un état de mer de niveau trois, validant ainsi la robustesse et la disponibilité opérationnelle du système.

Cette intégration conjointe marque une avancée majeure dans la mise en place de capacités de lutte contre les mines flexibles, modulaires et rentables pour les opérations navales modernes. En combinant le système USV éprouvé d’ARCIMS avec le sonar à ouverture synthétique remorqué et le système de récupération de pointe de Kraken, les forces navales peuvent déployer des technologies avancées avec davantage de rapidité et d’efficacité, renforçant ainsi la sécurité maritime dans des environnements de plus en plus complexes.

Le système a été présenté au large des côtes de l’île de Portland, au Royaume-Uni, les 18 et 19 novembre, aux forces navales de l’OTAN. Les participants ont pu observer l’USV ARCIMS naviguer de manière autonome et planifier des missions à l’aide du système remorqué KATFISH, qui a permis de collecter des données SAS et bathymétriques haute résolution dans des eaux très peu profondes. Les données ont été transmises en direct par satellite au centre de commandement situé sur le littoral, de sorte à permettre aux opérateurs de classer les contacts en temps réel.

Wesley Galliver, directeur de la division Systèmes navals de surface chez TKMS ATLAS UK, a indiqué : « Cette réussite illustre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque l’innovation et la collaboration vont de pair. L’intégration de KATFISH et LARS sur l’ARCIMS dans un délai aussi court établit une nouvelle référence en matière de fourniture de capacités opérationnelles à nos clients. Je suis ravi des résultats et fier de ce que les équipes associées ont accompli. »

Le KATFISH de Kraken collecte des données sonar à ouverture synthétique (SAS) haute résolution jusqu’à une portée de 200 mètres de chaque côté à une profondeur de 300 mètres, avec un flux de données en temps réel à une résolution de 3 cm x 3 cm. Le KATFISH USV-LARS de Kraken a été spécialement conçu pour les petits navires. Il est entièrement fabriqué en titane pour garantir une faible signature magnétique et un poids limité.

L’ARCIMS a rapidement accueilli l’intégration, les essais et la démonstration des systèmes KATFISH et USV-LARS, le tout en seulement deux semaines.





Illustration 1 : les systèmes KATFISH et USV-LARS de Kraken intégrés au

système USV ARCIMS de 11 mètres de TKMS ATLAS UK



Illustration 2 : le KATFISH de Kraken déployé par le système USV-LARS



Illustration 3 : le KATFISH de Kraken a capturé, lors de la démonstration, des images SAS du Frogner, une épave de navire à vapeur norvégien

À PROPOS DE KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. (TSX.V : PNG) (OTCQB : KRKNF) redéfinit le domaine des renseignements sous-marins grâce à des capteurs d’imagerie 3D, des solutions d’alimentation et des systèmes robotiques. Nos produits et services permettent à nos clients de relever les défis rencontrés dans nos océans, et ce de manière sûre, efficace et durable.

Les systèmes de sonar à synthèse d’ouverture, d’imagerie sous-marine et LiDAR (ou détection et localisation par la lumière) de Kraken offrent la meilleure résolution de leur catégorie et fournissent des informations essentielles sur la sécurité, les infrastructures et la géologie des océans. Nos batteries révolutionnaires conçues pour résister à la pression offrent une densité énergétique élevée pour les véhicules marins sans équipage (ou UUV) et le stockage sous-marin d’énergie.

Kraken Robotics a son siège au Canada et compte des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, et soutient des clients dans plus de 30 pays à travers le monde.

À PROPOS DE TKMS ATLAS UK

TKMS ATLAS UK (ATLAS UK) fournit des innovations en matière de systèmes sous-marins à la Royal Navy (RN). Depuis son siège social situé à Winfrith, dans le Dorset, ATLAS UK a investi dans des installations internes uniques de test et d’intégration afin de soutenir la croissance sur les marchés britanniques et mondiaux des systèmes sous-marins et navals, notamment les sonars, les systèmes autonomes, les systèmes d’actionnement électriques marins et les dispositifs anti-mines. ATLAS UK dispose d’un accès maritime dans le port de Portland, ce qui lui permet, ainsi qu’à ses partenaires, de bénéficier d’excellentes installations pour tester des systèmes en mer. ATLAS UK est une entreprise innovante leader dans le domaine des systèmes maritimes, qui intervient à toutes les étapes du cycle de vie des acquisitions et de l’ingénierie, de la conception à l’assistance en service.

Certaines informations de ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Dans ce communiqué de presse, les termes « peut », « serait », « pourrait », « sera », « avoir l’intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « chercher à », « proposer », « estimer », « s’attendre à », et toutes expressions similaires en rapport avec la Société, ont pour but d’identifier des déclarations prospectives. Ce communiqué de presse contient notamment des déclarations prospectives concernant, entre autres, les objectifs commerciaux, la croissance attendue, les résultats d’exploitation, les performances, les projets et opportunités commerciaux et les résultats financiers. Ces déclarations induisent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats ou des événements réels sensiblement différents de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent le point de vue actuel de la Société concernant les événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants, et sont soumises à certains risques et incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, les changements des conditions des marchés, la concurrence, les développements gouvernementaux ou réglementaires, les conditions économiques générales et d’autres facteurs énoncés dans les documents d’information publique de la Société. De nombreux facteurs pourraient entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels de la Société différents de ceux décrits dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs énumérés ci-dessus. Cette liste de facteurs ne doit pas être considérée comme exhaustive. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révélaient incorrectes, les résultats réels sont alors susceptibles de varier sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse. Il est déconseillé de se fier excessivement aux déclarations prospectives incluses ou incorporées par référence dans le présent communiqué. Ces déclarations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. La Société n’a pas l’intention, et n’assume aucune obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément désignées par cette mise en garde.

Ni la TSX Venture Exchange Inc. ni son autorité de régulation (telle que définie dans ses politiques) n’assume la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué. Le marché OTCQB n’a ni approuvé ni rejeté le contenu de ce communiqué.

