luokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 11.12.2025 KLO 17.50, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

Oma Säästöpankki Oyj: Arvopaperimarkkinarikoksiin liittyvä tutkinta on päättynyt

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) on 3.5.2024 tiedottanut, että Finanssivalvonta teki poliisille esitutkintapyynnön Yhtiöön liittyvistä arvopaperimarkkinarikoksista. Tutkinta ja syyteharkinta ovat päättyneet. OmaSp:n 11.12.2025 saaman tiedon mukaan syyttäjä on kertonut julkisuuteen tahot, joita syytteet koskevat. OmaSp:iin ei ole kohdistettu rangaistusvaatimuksia asiassa, eikä Yhtiö ole asianosainen asiassa.

Oma Säästöpankki Oyj

