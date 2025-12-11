Kvika banki hf.: Fjárhagsdagatal 2026

Kvika banki hf. stefnir að birtingu árs- og árshlutauppgjöra ásamt aðalfundi á eftirfarandi dagsetningum árið 2026:

DagsetningViðburður
11.02.2026Árshlutauppgjör fjórða ársfjórðungs 2025/Ársuppgjör 2025
18.03.2026Aðalfundur
12.05.2026Árshlutauppgjör fyrsta ársfjórðungs 2026
12.08.2026Árshlutauppgjör annars ársfjórðungs 2026
04.11.2026Árshlutauppgjör þriðja ársfjórðungs 2026
10.02.2027Árshlutauppgjör fjórða ársfjórðungs 2026/Ársuppgjör 2026

Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða. Dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is

