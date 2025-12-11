Kvika banki hf.: Fjárhagsdagatal 2026

Kvika banki hf. stefnir að birtingu árs- og árshlutauppgjöra ásamt aðalfundi á eftirfarandi dagsetningum árið 2026:
|Dagsetning
|Viðburður
|11.02.2026
|Árshlutauppgjör fjórða ársfjórðungs 2025/Ársuppgjör 2025
|18.03.2026
|Aðalfundur
|12.05.2026
|Árshlutauppgjör fyrsta ársfjórðungs 2026
|12.08.2026
|Árshlutauppgjör annars ársfjórðungs 2026
|04.11.2026
|Árshlutauppgjör þriðja ársfjórðungs 2026
|10.02.2027
|Árshlutauppgjör fjórða ársfjórðungs 2026/Ársuppgjör 2026
Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða. Dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is
Viðhengi