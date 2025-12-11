Finanskalender 2026

Meddelelse nr. 9 - 2025

til Nasdaq Copenhagen

11. december 2025

Finanskalender for 2026

Bestyrelsen for BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S har vedtaget følgende finanskalender for 2026:

Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på

dagsordenen til den ordinære generalforsamling:

5. februar 2026





Årsrapport for 2025:

26. februar 2026





Ordinær generalforsamling:

20. marts 2026





Delårsrapport for 1. kvartal 2026:

30. april 2026

Offentliggørelse efter børsluk

Delårsrapport for 1. halvår 2026:

17. august 2026

Offentliggørelse efter børsluk

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026:

28. oktober 2026

Offentliggørelse efter børsluk

Yderligere information fås hos:

Adm. direktør Niels A. Johansen

Finansdirektør/viceadm. direktør Per Toelstang

Brødrene A & O Johansen A/S

Rørvang 3

2620 Albertslund

Tlf.: 70 28 00 00

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen

Vedhæftet fil