Finanskalender 2026

Meddelelse nr. 9 - 2025
til Nasdaq Copenhagen

11. december 2025

Finanskalender for 2026

Bestyrelsen for BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S har vedtaget følgende finanskalender for 2026:

  • Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på
    dagsordenen til den ordinære generalforsamling: 
    5. februar 2026

  • Årsrapport for 2025:
    26. februar 2026

  • Ordinær generalforsamling:       
    20. marts 2026

  • Delårsrapport for 1. kvartal 2026:
    30. april 2026
    Offentliggørelse efter børsluk
  • Delårsrapport for 1. halvår 2026:        
    17. august 2026        
    Offentliggørelse efter børsluk
  • Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026:        
    28. oktober 2026        
    Offentliggørelse efter børsluk

Yderligere information fås hos:        
Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør/viceadm. direktør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund

Tlf.: 70 28 00 00

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen

