Finanskalender 2026

Meddelelse nr. 9 - 2025
til Nasdaq Copenhagen
11. december 2025
Finanskalender for 2026
Bestyrelsen for BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S har vedtaget følgende finanskalender for 2026:
- Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på
dagsordenen til den ordinære generalforsamling:
5. februar 2026
- Årsrapport for 2025:
26. februar 2026
- Ordinær generalforsamling:
20. marts 2026
- Delårsrapport for 1. kvartal 2026:
30. april 2026
Offentliggørelse efter børsluk
- Delårsrapport for 1. halvår 2026:
17. august 2026
Offentliggørelse efter børsluk
- Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026:
28. oktober 2026
Offentliggørelse efter børsluk
Yderligere information fås hos:
Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør/viceadm. direktør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00
Med venlig hilsen
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen
Vedhæftet fil