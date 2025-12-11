Facturation électronique : la plateforme Serensia by Quadient obtient son agrément définitif par l’Administration Fiscale

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce que sa filiale Serensia by Quadient a obtenu son agrément définitif par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Cette certification confirme que tous les prérequis et le cahier des charges de l'Administration ont été entièrement satisfaits et que la plateforme est désormais agréée, opérationnelle et prête à être utilisée immédiatement.

Cette réussite place Serensia by Quadient parmi les plateformes agréées dans le cadre d’un processus particulièrement sélectif. L’agrément définitif constitue une étape déterminante avant la mise en production du dispositif national de facturation électronique, prévue le 1er septembre 2026, et vient consacrer la conformité, la robustesse technique et la pleine interopérabilité de Serensia avec l’ensemble des plateformes de l’écosystème.

Sélectionnée dès 2024 parmi les trois premières plateformes pour participer aux tests organisés par la DGFiP, Serensia by Quadient a contribué à valider le fonctionnement de l’Annuaire, du Concentrateur de données et l’interopérabilité entre plateformes. L’ensemble des tests a été mené à bien sous la supervision de la DGFiP. Aujourd’hui, la plateforme répond aux besoins des petites et moyennes entreprises jusqu’aux plus grands groupes gérant de flux de facturation complexes et volumineux. Déjà prête à traiter plus de 250 millions de factures dans le cadre de la réforme de 2026, Serensia a d’ores et déjà la confiance de grandes entreprises telles que TotalEnergies, BPCE et Dalkia, ainsi que Cerfrance et ses 320 000 petites et moyennes entreprises dans le cadre d’un accord en marque blanche.

Serensia assure une disponibilité continue et des performances élevées grâce à une infrastructure cloud souveraine, conçue pour répondre aux exigences de production et d’exploitation les plus strictes. Sa capacité d’évolution et d’investissement permettent de maîtriser les coûts opérationnels sur le long terme tout en garantissant la fiabilité attendue d’un opérateur agréé. Ces atouts bénéficient autant aux clients finaux qu’aux éditeurs de logiciels qui recherchent une plateforme robuste et fiable. Serensia prend également en charge les modèles en marque blanche et en marque grise, permettant à des partenaires tels que DEXT de construire leurs propres portails tout en s’appuyant sur la plateforme certifiée Serensia.

« Cette accréditation représente un engagement à long terme pour accompagner les entreprises et les fournisseurs de logiciels dans la transformation structurelle de la facturation en France », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Alors que la facturation électronique devient une composante essentielle du quotidien des entreprises, celles-ci auront besoin de partenaires capables de les soutenir non seulement au moment du déploiement, mais tout au long de l’évolution de la réforme et de l’accélération de la digitalisation des processus financiers. Avec Serensia, notre ambition est de fournir une base qui soit stable, fiable et capable d’évoluer dans le temps. Le respect des exigences réglementaires et techniques de la réforme renforce notre conviction que seuls des investissements sur le long-terme et un engagement soutenu permettront de créer les conditions d’un écosystème de facturation électronique durable et fiable ».

Acquise par Quadient au printemps 2025, Serensia s’appuie désormais sur des ressources renforcées et des expertises technologiques complémentaires pour proposer une solution robuste, évolutive qui a déjà convaincu de grands groupes. À moins d’un an de la mise en œuvre effective de la réforme, Quadient encourage les entreprises à se préparer dès maintenant, notamment via la signature d’un mandat officialisant le choix d’une plateforme agréée.

Pour en savoir plus sur les enjeux de la réforme et découvrir la solution de facturation électronique Serensia by Quadient, rendez-vous sur :https://www.quadient.com/fr/quadient-devient-officiellement-plateforme-agreee.

