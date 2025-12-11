Kering : Informations financières relatives au reclassement de Kering Beauté en application d'IFRS 5

Kering - Communiqué de presse - IFRS 5 - 11 12 2025 - FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 11 décembre 2025

INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES AU RECLASSEMENT

DE KERING BEAUTÉ EN APPLICATION D'IFRS 5





À la suite de l’accord conclu avec L’Oréal pour la cession de Kering Beauté, dont la finalisation est prévue au premier semestre 2026, l’activité Kering Beauté (pour laquelle Kering a exercé son droit de cession à L’Oréal) sera reclassée en activités non poursuivies dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2025, conformément à la norme IFRS 5. À ce titre :

les contributions de Kering Beauté seront isolées et présentées séparément en résultat net des activités non poursuivies

les périodes comparatives seront retraitées afin d’assurer la cohérence entre les exercices

les indicateurs financiers du Groupe seront présentés hors Kering Beauté, au titre des activités poursuivies

Indicateurs financiers du Groupe retraités de Kering Beauté

(en millions d’euros) S1 2025 publié S1 2025 retraité Kering Beauté 2024 publié 2024 retraité Kering Beauté Chiffre d'affaires 7 587 7 439 148 17 194 16 874 320 Résultat opérationnel courant 969 920 49 2 554 2 440 114

Chiffres d’affaires trimestriels du Groupe retraités de Kering Beauté

(en millions d’euros) T3 2025 T2 2025 T1 2025 Chiffre d’affaires publié 3 415 3 704 3 883 Variation en comparable publiée (1) - 5 % - 15 % - 14 % Retraitement de Kering Beauté - 84 - 78 - 70 Chiffre d’affaires excluant Kering Beauté 3 331 3 626 3 813 Variation en comparable retraitée (1) - 6 % - 16 % - 15 %

(1) À périmètre et taux de change comparables.

L’ensemble des informations seront détaillées dans le document financier 2025 à paraitre le 10 février 2026.

