Kering : Informations financières relatives au reclassement de Kering Beauté en application d'IFRS 5

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
11 décembre 2025

INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES AU RECLASSEMENT
DE KERING BEAUTÉ EN APPLICATION D'IFRS 5

À la suite de l’accord conclu avec L’Oréal pour la cession de Kering Beauté, dont la finalisation est prévue au premier semestre 2026, l’activité Kering Beauté (pour laquelle Kering a exercé son droit de cession à L’Oréal) sera reclassée en activités non poursuivies dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2025, conformément à la norme IFRS 5. À ce titre :

  • les contributions de Kering Beauté seront isolées et présentées séparément en résultat net des activités non poursuivies
  • les périodes comparatives seront retraitées afin d’assurer la cohérence entre les exercices
  • les indicateurs financiers du Groupe seront présentés hors Kering Beauté, au titre des activités poursuivies

Indicateurs financiers du Groupe retraités de Kering Beauté

(en millions d’euros)S1 2025 publiéS1 2025 retraitéKering Beauté2024 publié2024 retraitéKering Beauté
Chiffre d'affaires7 5877 43914817 19416 874320
Résultat opérationnel courant969920492 5542 440114

Chiffres d’affaires trimestriels du Groupe retraités de Kering Beauté

(en millions d’euros)T3 2025T2 2025T1 2025
Chiffre d’affaires publié3 4153 7043 883
Variation en comparable publiée (1)- 5 %- 15 %- 14 %
Retraitement de Kering Beauté- 84- 78- 70
Chiffre d’affaires excluant Kering Beauté3 3313 6263 813
Variation en comparable retraitée (1)- 6 %- 16 %- 15 %

       (1)    À périmètre et taux de change comparables.

L’ensemble des informations seront détaillées dans le document financier 2025 à paraitre le 10 février 2026. 

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.

Contacts

Presse  
Emilie Gargatte+33 (0)1 45 64 61 20emilie.gargatte@kering.com   
Caroline Bruel   +33 (0)1 45 64 62 53caroline.bruel-ext@kering.com
   
Analystes/investisseurs   
Philippine de Schonen+33 (0)6 13 45 68 39philippine.deschonen@kering.com
Aurélie Husson-Dumoutier+33 (0)1 45 64 60 45aurelie.husson-dumoutier@kering.com

 

