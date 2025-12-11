Aramis Group - Alejandro Garcia Mella nommé Directeur Général de Clicars (Espagne)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 11 décembre 2025

Alejandro Garcia Mella nommé Directeur Général de Clicars, entité espagnole d’Aramis Group

Aramis Group annonce la nomination d'Alejandro Garcia Mella au poste de Directeur général de Clicars. Il succède à José Carlos del Valle, qui poursuit désormais un nouveau projet professionnel.

Fort de plus de 15 ans d'expérience au sein de l'organisation, Alejandro Garcia a contribué de manière déterminante à la croissance du Groupe dans l’ensemble de ses géographies. Son expertise éprouvée, sa connaissance approfondie des marchés et des opérations, ainsi que sa maîtrise du modèle d’affaires ont joué un rôle clé dans les principales étapes de structuration du Groupe. Alejandro a notamment été directeur des achats d’Aramisauto en France, puis au niveau du Groupe.

Depuis mars 2025, en tant que Chief Revenue Officer (CRO), il a accompagné l'ensemble des initiatives commerciales et marketing du Groupe, avec pour priorités d'accélérer la croissance des ventes de véhicules et de services, d'optimiser l'acquisition et la fidélisation des clients, et de renforcer la proposition de valeur du Groupe.

Dans ses nouvelles fonctions, Alejandro aura pour mission de poursuivre le développement de Clicars et d’accélérer la convergence vers le système opérationnel d'Aramis Group, tel que présenté lors du Capital Markets Day de novembre 2024.

Âgé de 48 ans, Alejandro Garcia Mella possède plus de 20 ans d'expérience dans l'automobile et le e-commerce. Il a débuté sa carrière chez Renault, occupant plusieurs postes en commerce et marketing, avant de rejoindre Avis France, où il a successivement occupé les fonctions de Directeur Fleet Remarketing puis Directeur de la business unit Véhicules Utilitaires.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d’Aramis Group, déclarent : « Nous sommes ravis de l’arrivée d’Alejandro à la tête de Clicars et sommes convaincus de sa capacité à poursuivre le développement de la marque. Sa connaissance approfondie d’Aramis Group, son expérience du marché espagnol et ses performances passées au sein en font le candidat idéal pour ce nouveau chapitre. Nous souhaitons à Alejandro plein succès dans cette nouvelle mission et nous réjouissons de poursuivre nos ambitions collectives avec une énergie renouvelée. Nous tenons par ailleurs à remercier José Carlos pour le professionnalisme et l'engagement dont il a fait preuve tout au long de son mandat. »

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).



Contact Investisseurs

investor@aramis.group



Contacts presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet-Montégon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

