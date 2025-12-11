BPCE et Generali mettent fin d’un commun accord à leur négociation en vue de créer une coentreprise de gestion d'actifs

Paris-Milan, le 11 décembre 2025

A la suite de l'annonce le 21 janvier 2025 de la signature d'un protocole d'accord non engageant ("MoU") visant à créer une coentreprise réunissant leurs activités respectives de gestion d'actifs, Generali et BPCE ont conduit des discussions approfondies et mené des consultations avec les parties prenantes, conformément aux principes de gouvernance de chaque entreprise.

Bien que les travaux menés ensemble au cours des derniers mois aient confirmé les bénéfices et la valeur industrielle du partenariat, Generali et BPCE ont conjointement pris la décision de mettre un terme à leur négociation, en cohérence avec les termes communiqués le 15 septembre, considérant que les conditions pour parvenir à finaliser un accord ne sont actuellement pas réunies.

Les deux groupes maintiennent leur engagement à développer une industrie financière dynamique, en soutenant l'émergence de champions européens compétitifs à l'échelle mondiale, capables de contribuer au succès économique de l'Europe.

À propos de BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France et le quatrième de la zone euro par les fonds propres. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective négative), Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).

À propos de Generali

Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 1831, il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 95,2 milliards d’euros et 863 milliards d'actifs sous gestion en 2024. Avec environ 87 000 collaborateurs au service de 71 millions de clients à travers le monde, le Groupe occupe une position de leader en Europe et une place croissante en Asie et en Amérique latine. L’ambition de Generali est d’être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution inégalé, une expérience client de premier ordre et ses capacités de distribution mondiale digitalisée. Le Groupe a pleinement intégré le développement durable dans tous ses choix stratégiques, dans le but de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes tout en construisant une société plus juste et plus résiliente..

Contact presse BPCE



Christophe Gilbert : 06 73 76 38 98

christophe.gilbert@bpce.fr Contacts presse GENERALI



Monica Provini : +39 340-4963420 monica.provini@generali.com







Media Relations +39.02.43535014

media@generali.com

Pièce jointe