Tralent lance une plateforme de tournois de trading basés sur les compétences. Assortis d’un risque fixe, ces tournois présentent un potentiel de gains élevé

Grâce à cette nouvelle plateforme, les traders du monde entier peuvent participer en temps réel à des tournois de trading basés sur le mérite et remporter chaque jour des prix substantiels en espèces.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Tralent, la plateforme de trading innovante conçue pour transformer la façon dont les traders font fructifier leur capital, a annoncé aujourd’hui le lancement mondial officiel de ses tournois de trading révolutionnaires basés sur les compétences.

Conçue pour les traders débutants comme pour les traders expérimentés, cette plateforme propose un modèle de compétition complètement inédit—comprenant des sessions éclair de 30 minutes et des tournois hebdomadaires—et entièrement intégré à une plateforme de trading professionnelle accessible depuis Internet et une application mobile.

Dès aujourd’hui, les traders peuvent concourir quotidiennement pour gagner des prix en espèces sur la seule base de leur performance en % de profits et pertes, le risque se limitant pour eux à un droit d’entrée fixe et prédéterminé.

Ce lancement marque l’introduction d’une nouvelle catégorie dans le secteur du trading : les compétitions de trading basées sur le mérite et assorties d’un risque fixe. Concrètement, les traders s’affrontent dans un environnement révolutionnaire qui met l’accent sur la performance pure plutôt que sur le capital.

Les tournois sont accessibles 24 h/24 et 7 j/7 sur les principaux marchés : le Forex et, prochainement, les actions et les matières premières.

Grâce aux données et aux graphiques en temps réel fournis par TradingView, chaque événement récompense les 30 meilleurs participants sur 100 et offre ainsi aux traders la possibilité de gagner jusqu’à 200 fois le montant de leurs droits d’entrée.

En définissant un risque fixe correspondant aux droits d’entrée, Tralent élimine tout besoin d’investissements de capital, contrairement au trading traditionnel qui s’appuie sur les services d’un courtier, tout en étant nettement plus rentable que le trading effectué via des sociétés de trading pour compte propre. Ainsi, les traders participent aux tournois en sachant que leur risque est limité tandis que leurs gains potentiels sont maximisés, ce qui crée une nouvelle opportunité de gains particulièrement intéressante dans le secteur du trading.

Tralent fonctionne selon un modèle économique totalement transparent et basé sur une commission fixe de 20 % sur les droits d’entrée aux tournois. L’entreprise ne tire aucun profit des performances de trading des utilisateurs et n’a aucun intérêt à influencer les résultats, que ce soit de manière positive ou négative. Tous les prix mis en jeu sont prédéterminés et toutes les règles sont publiques, ce qui permet de garantir que les résultats dépendent uniquement des performances finales de chaque participant. Cette structure élimine également tout conflit d’intérêts tout en renforçant l’engagement de Tralent envers un environnement de compétition dans lequel le mérite est le seul facteur qui compte.

La plateforme est désormais accessible dans le monde entier à partir d’Internet et d’une application mobile. Les traders peuvent créer un compte et découvrir l’environnement des tournois directement sur www.tralent.com

Coordonnées

Tralent LLC – Service marketing

Courriel : marketing@tralent.com

Pour les partenariats et les intégrations : partner@tralent.com

Site Internet : www.tralent.com