Places limitées – réservez votre place dès aujourd’hui pour le sommet inaugural sur la santé des femmes. Tarif préférentiel jusqu'au 23 janvier

TORONTO, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les billets sont maintenant en vente pour Importance Vitale : sommet national sur la santé des femmes, qui se tiendra les 24 et 25 mars 2026 à la Bibliothèque publique de Toronto (789, rue Yonge, Toronto, ON).

Plus qu’un simple rassemblement, il s’agit d’un indispensable appel à l’action. Nous invitons les médias, nos partenaires et le grand public à prendre part à la conversation et à se joindre au mouvement pour changer l’avenir de la santé des femmes, au Canada comme ailleurs. Parce que la santé des femmes est vitale.

Présenté par la Shoppers Foundation for Women’s Health™, Importance Vitale rassemblera des leaders de la recherche et de l’innovation en santé, dont la Dre Lori Brotto (Sexual Health Laboratory et Women’s Health Research Institute de l’Université de la Colombie-Britannique), Rachel Bartholomew (fondatrice et PDG de Hyivy Health; fondatrice de FemTech Canada), la Dre Gillian Einstein (titulaire de la chaire Wilfred et Joyce Posluns en santé cérébrale et vieillissement des femmes à l’Université de Toronto), la Dre Marie-Renée B-Lajoie (associée chez McKinsey & Company; médecin urgentologue) et le Dr Kyle Bukowski (directeur médical, Hologic Canada; obstétricien-gynécologue), pour deux journées de discussions, d’échange de connaissances, de réseautage et de collaboration.

Organisé par l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF), le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE), le Partnership for Women’s Health Research Canada (PWHR) et la Coalition pancanadienne pour la santé des femmes, cet événement national unique en son genre réunira des chercheuses et chercheurs, des cliniciennes et cliniciens, des personnes engagées dans la défense des droits ainsi que des femmes ayant une expérience vécue.

Lien pour la billetterie : https://canwach.glueup.com/event/vitally-important-canada-s-national-women-s-health-summit-2026-158084/

Le tarif préférentiel est offert jusqu’au 23 janvier 2026.

Programme

Voici un aperçu des principaux thèmes et concepts qui orienteront notre programme de 2026. Le programme complet, la liste des conférences et les détails des séances seront dévoilés au début de 2026. Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir les dernières nouvelles en primeur sur vitallyimportant.ca .

24 mars : jour 1

McKinsey & Company présente l'opportunité économique que représente la réduction des inégalités en matière de santé des femmes et le Plan d'action

Soutenir la santé des femmes au travail

Innovations dans le traitement du cancer chez les femmes

Santé cardiovasculaire des femmes

Ménopause, milieu de vie et santé tout au long de la vie

Santé de précision, intelligence artificielle, technologies et avenir de la santé des femmes

Mettre l’innovation au service de l’équité en santé

Réception en soirée (17 h à 19 h)

25 mars : jour 2

Santé mentale et cérébrale des femmes tout au long de la vie

Nouveaux outils de diagnostic et traitements pour la douleur pelvienne chronique et l’endométriose

Nouvelles technologies pour améliorer le soutien en période périnatale

Douleur chronique et maladies auto-immunes

Réduire les inégalités en matière de santé reproductive

Contrer la désinformation en santé des femmes grâce à la recherche

Partenaires

Partenaire principal : Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes™

Partenaires de soutien : Hologic Canada | Organon Canada

Commanditaire des boissons : Grow Wild Wine

À propos des organisateurs

L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) est une alliance stratégique réunissant les principales fondations hospitalières et fondations canadiennes en santé des femmes, lesquelles collaborent pour faire progresser l’équité en recherche et en soins de santé destinés aux femmes grâce à une action concertée. L’ACESF s’appuie sur une collaboration structurée pour mobiliser des ressources, mener des campagnes de financement, sensibiliser et faire progresser le plaidoyer, aux côtés de partenaires qui partagent sa vision : améliorer les résultats et apporter des changements durables dans le domaine de la santé des femmes. L’ACESF est composée de la BC Women’s Health Foundation, de l’Alberta Women’s Health Foundation, de la Women’s College Hospital Foundation, de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et de la Fondation IWK. Pour en savoir plus sur l’ACESF, ses membres et son travail, ou pour faire un don, visitez le www.whcc.ca . Lien direct pour faire un don : https://www.canadahelps.org/fr/dn/125678 .

Le Partnership for Women’s Health Research Canada (PWHR) réunit le Women’s Health Research Institute (WHRI, Colombie-Britannique), le Women and Children’s Health Research Institute (WCHRI, Alberta), le Research and Innovation Institute at Women’s College Hospital (WCRI, Ontario) et IWK Health (Nouvelle-Écosse) autour d’une vision commune : améliorer la santé des femmes et des personnes trans et non binaires grâce à l’équité, l’excellence et l’inclusion en recherche. Les institutions partenaires du PWHR rassemblent plus de 915 chercheuses et chercheurs en santé des femmes, qui s’attaquent à des enjeux de santé tout au long de la vie à partir de perspectives disciplinaires variées, encadrant plus de 1 400 stagiaires, du premier cycle aux niveaux postdoctoral et clinique. Leurs contributions collectives à la recherche en santé des femmes couvrent l’ensemble du continuum de la recherche, des sciences fondamentales et cliniques aux services de santé, en passant par les dimensions sociales, culturelles, environnementales et populationnelles. Pour en savoir plus sur le PWHR, visitez le www.pwhr.org .

Le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE) est une coalition de plus de 100 organisations canadiennes engagées à améliorer la santé et les droits des femmes, des enfants et des adolescent·es à l’échelle mondiale. Le CanSFE agit comme un carrefour de confiance, réunissant les personnes, les données probantes et les partenariats essentiels pour relever des défis complexes en santé et en égalité qu’aucune organisation ne peut résoudre à elle seule. Son réseau s’étend sur plusieurs continents et couvre un large éventail de disciplines, de l’intervention humanitaire à la recherche en santé des femmes, et poursuit sa croissance, notamment grâce à son rôle d’hôte du Groupe de travail interorganisations sur la santé reproductive en situation de crise (IAWG) et de centre de coordination de la Coalition pancanadienne pour la santé des femmes. Ensemble, ces communautés forment un collectif puissant qui renforce le leadership et l’influence du Canada dans la promotion de la santé et des droits à l’échelle mondiale.

Coalition pancanadienne pour la santé des femmes

La Coalition pancanadienne pour la santé des femmes est une initiative nationale qui vise à faire progresser la santé des femmes et des personnes de diverses identités de genre en s’attaquant aux lacunes persistantes et aux domaines encore peu explorés en recherche. Composée de 10 pôles indépendants répartis dans tout le pays et reliés par un centre de coordination central, la Coalition rassemble des équipes diversifiées ayant une expérience pratique, une expertise sectorielle et des compétences en matière de leadership communautaire. La Coalition est soutenue par les Instituts de recherche en santé du Canada et par Femmes et Égalité des genres Canada dans le cadre de l’Initiative nationale de recherche sur la santé des femmes. Le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE) agit à titre de centre de coordination de la Coalition.

Relations avec les médias

Daniel St. Germaine | Directeur, marketing, communication et marque, Association canadienne pour l’équité en santé des femmes | daniel.stgermaine@whcc.ca