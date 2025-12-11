ZenaTech firma oferta para adquirir una firma de topografía en el oeste de EE.UU., ampliando su presencia de Dron como Servicio para atender agricultura de precisión, ganadería y gestión de incendios forestales

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones de tecnología empresarial, especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que firmó una oferta para adquirir una firma de topografía con sede en la región Mountain West/Rocky Mountain de EE. UU., con licencias vigentes para operar en múltiples estado Esta posible adquisición fortalece la presencia de ZenaTech en la región y su capacidad para ofrecer topografía avanzada habilitada por drones, así como servicios de drones para la gestión moderna de cultivos y ganado, gestión de incendios forestales y manejo de terrenos.

"Ampliar nuestra presencia de Dron como Servicio en la región Mountain West/Rocky Mountain a través de esta posible adquisición abrirá oportunidades significativas para apoyar a constructores y a la industria de la construcción, así como a agricultores, ganaderos y entidades gubernamentales con soluciones de drones innovadoras impulsadas por tecnología”, dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Los drones están transformando la forma en que se gestiona la tierra en esta región, proporcionando soluciones poderosas para el monitoreo de pastizales y ganado, agricultura de precisión, detección y respuesta ante incendios forestales, y evaluación ambiental y forestal a gran escala, aportando eficiencia, seguridad y perspectiva en tiempo real para gestionar y sostener vastos y escarpados paisajes".

La firma objetivo de la adquisición ofrece una gama completa de servicios de topografía que incluyen estudios de límites, topográficos, de títulos de propiedad y para proyectos de construcción. El equipo directivo de la empresa cuenta con licencias para operar y atender clientes en múltiples estados, aportando experiencia regional y relaciones en las jurisdicciones de Mountain West/Rocky Mountain.

Actualmente, ha completado 14 adquisiciones de empresas de topografía a nivel global, encaminándose hacia su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones DaaS para finales del segundo trimestre de 2026. El modelo de negocio DaaS está diseñado para ofrecer a clientes empresariales y gubernamentales acceso flexible, bajo demanda o por suscripción a servicios de drones, tales como topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Al adquirir empresas de servicios consolidadas y rentables, listas para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global de DaaS multiservicio, respaldada por clientes existentes e ingresos recurrentes.

