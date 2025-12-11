L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) dévoile le calendrier de publication de son rapport statistique mensuel pour 2026

 | Source: Association canadienne de l’immobilier Association canadienne de l’immobilier

OTTAWA, Ontario, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) a dévoilé le calendrier de publication de son rapport statistique mensuel sur les ventes résidentielles et de ses prévisions trimestrielles pour 2026.

Veuillez noter que le rapport statistique de décembre 2025 sera publié le jeudi 15 janvier à 5 h (HE) et que les prévisions trimestrielles les plus récentes seront publiées à 10 h (HE).

Date de publicationDocument (s)
Jeudi 15 janvier 2026Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles
Mercredi 18 février 2026Rapport statistique mensuel
Mardi 17 mars 2026Rapport statistique mensuel
Jeudi 16 avril 2026Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles
Jeudi 14 mai 2026Rapport statistique mensuel
Mardi 16 juin 2026Rapport statistique mensuel
Mercredi 15 juillet 2026Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles
Mardi 18 août 2026Rapport statistique mensuel
Mardi 15 septembre 2026Rapport statistique mensuel
Vendredi 16 octobre 2026Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles
Mardi 17 novembre 2026Rapport statistique mensuel
Mardi 15 décembre 2026Rapport statistique mensuel


À propos de L’Association canadienne de l’immobilier 
L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L’ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Pierre Leduc, Relations auprès des médias
L’Association canadienne de l’immobilier
Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460
Courriel : pleduc@CREA.ca


Recommended Reading