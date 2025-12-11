L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) dévoile le calendrier de publication de son rapport statistique mensuel pour 2026

OTTAWA, Ontario, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) a dévoilé le calendrier de publication de son rapport statistique mensuel sur les ventes résidentielles et de ses prévisions trimestrielles pour 2026.

Veuillez noter que le rapport statistique de décembre 2025 sera publié le jeudi 15 janvier à 5 h (HE) et que les prévisions trimestrielles les plus récentes seront publiées à 10 h (HE).

Date de publication Document (s) Jeudi 15 janvier 2026 Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles Mercredi 18 février 2026 Rapport statistique mensuel Mardi 17 mars 2026 Rapport statistique mensuel Jeudi 16 avril 2026 Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles Jeudi 14 mai 2026 Rapport statistique mensuel Mardi 16 juin 2026 Rapport statistique mensuel Mercredi 15 juillet 2026 Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles Mardi 18 août 2026 Rapport statistique mensuel Mardi 15 septembre 2026 Rapport statistique mensuel Vendredi 16 octobre 2026 Rapport statistique mensuel et prévisions trimestrielles Mardi 17 novembre 2026 Rapport statistique mensuel Mardi 15 décembre 2026 Rapport statistique mensuel



À propos de L’Association canadienne de l’immobilier

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L’ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca