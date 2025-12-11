The Native Brand, P&G Studios und dentsu Entertainment präsentieren Amerikas erste gemeinsam produzierte Langspiel-„Mikro-Soap“ für das Zeitalter vertikaler Videos, produziert von Pixie USA, mit dem Titel „The Golden Pear Affair“

LOS ANGELES, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Native, eine Marke für saubere Schönheits- und Körperpflegeprodukte, P&G Studios, ein Geschäftsbereich von Procter & Gamble, und dentsu Entertainment, ein Geschäftsbereich von dentsu, haben heute die erste gemeinsam produzierte „Mikro-Soap” in Spielfilmlänge in den USA angekündigt. Die von Pixie USA produzierte, auf soziale Medien ausgerichtete Kurzserie „The Golden Pear Affair“ interpretiert die klassische Soap für das vertikale, mobilorientierte Zeitalter neu. Das neue „Mikro-Soap“-Format wurde für das moderne Publikum entwickelt, das mit dem Wischen vertraut ist, und bietet rasante Geschichten mit Cliffhangern und Charakterentwicklungen in kurzen Episoden. Mit 50 Episoden erzählt diese Miniserie eine vollständige, filmische Geschichte, die den Umfang eines Spielfilms widerspiegelt. Von den bahnbrechenden Anfängen in Radio-Soaps bis hin zu aktuellen Hits wie Beyond the Gates (CBS) sind P&G und seine Partner weiterhin führend in der Entwicklung des Seifenopern-Genres.

Der Trailer zu „The Golden Pear Affair“ von Native wird im Januar 2026 erstmals ausgestrahlt. Die Serie wird kurz darauf auf führenden sozialen Plattformen veröffentlicht und anschließend auf eine eigene App ausgeweitet. Die Zuschauer können sich auf eine spannende Abenteuer-Romanze freuen, die das Erlebnis der vertikalen Serie bereichert und gleichzeitig der authentischen Stimme von Native treu bleibt. Mit Nick Ritacco und Aloyna Real, zwei führenden Schauspielern aus dem Bereich Mikrodrama mit einer bedeutenden Fangemeinde, in den Hauptrollen, behandelt die Geschichte Themen wie Selbstfindung, Reisen, Abenteuer, Liebe und das Erkennen des eigenen Wertes. Die erste Markteinführung konzentriert sich auf Nordamerika und steht im Einklang mit der neuesten Limited Edition-Kollektion von Native, die ab Ende Dezember 2025 auf nativecos.com und bei Target erhältlich sein wird. Diese Kollektion – Global Flavors – umfasst Düfte, die von Orten aus aller Welt inspiriert sind und Sie auf eine verwöhnende Reise entführen, ohne dass Sie Ihre Dusche oder Ihr Badezimmer verlassen müssen. Diese Düfte und das Engagement von Native für schadstofffreie Formeln haben die gesamte Handlung und die Schlüsselmomente des Films inspiriert, die Sie auf ein turbulentes romantisches Abenteuer mitnehmen.

Durch die Zusammenarbeit von Native, P&G Studios und Pixie USA hat dentsu Entertainment das Projekt in den Bereichen Kreativität und Entwicklung gestaltet, um eine Geschichte zu erzählen, die die charismatische Markenpersönlichkeit von Native und seine reinen und wirksamen Schönheitsprodukte zum Leben erweckt – alles basierend auf der Markenbotschaft: Sie verdienen Besseres, Sie verdienen reine Produkte, die tatsächlich wirken.

Mikrodramen – auch bekannt als vertikale Miniserien – haben sich rasch zu einem globalen Unterhaltungsphänomen entwickelt, das bis 2025 voraussichtlich einen weltweiten Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar generieren wird, wobei die USA sich zum größten Markt außerhalb Chinas entwickeln. Dieser Anstieg unterstreicht die Bedeutung, die Chancen und die Dynamik dieses Formats.

Dentsu beteiligt sich nicht nur, sondern gestaltet die Zukunft dieses Bereichs aktiv mit. Dentsu Ventures hat kürzlich in innovative Unternehmen wie Emole, einen Entwickler von Kurzfilm-Apps, investiert und damit sein Engagement für Storytelling-Plattformen der nächsten Generation bekräftigt. Diese strategische Investition ergänzt den integrierten Ansatz von dentsu Entertainment im Bereich Branded Content und IP-Entwicklung und positioniert dentsu als führenden Akteur in der Creator Economy und im Bereich vertikaler Videoformate. Dieses Projekt ist das jüngste Ergebnis der laufenden Zusammenarbeit zwischen dentsu Entertainment und P&G Studio, die bereits zahlreiche Originalinhalte gemeinsam veröffentlicht haben, darunter die Dokumentation „Culture of Winning: Polynesian Football Pride“ Anfang dieses Jahres und die für den Sports Emmy nominierte Doku-Serie „The Cost of Winning“.

Zitate

„Bei P&G Studios setzen wir uns dafür ein, die Interaktion der Verbraucher mit unseren Marken zu verbessern“, erklärte Anna Saalfeld, Leiterin von P&G Studios. „Diese Mikro-Soap verdeutlicht unser Engagement für Innovation, da wir bestrebt sind, die Verbraucher zu begeistern und gleichzeitig das Wachstum von Native voranzutreiben. Durch die Kombination von klassischem Brand Storytelling mit der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der mobilen Unterhaltung würdigen wir das Soap-Format, zu dessen Entwicklung P&G beigetragen hat, und optimieren es für eine vertikale, sozial orientierte Welt.“

„Wir freuen uns sehr, Native mit dieser ‚Mikro-Soap‘-Serie, die von unserer Global Flavors-Kollektion inspiriert ist, in die Welt der Unterhaltung zu bringen. Genauso wie unsere Düfte Sie auf eine Reise um die Welt mitnehmen, ohne dass Sie Ihr Badezimmer verlassen müssen, begleitet diese Serie Charaktere auf ihrer eigenen Reise der Selbstfindung und Selbstsicherheit. Wir sind stets auf der Suche nach innovativen Wegen, um unsere Kunden dort zu erreichen, wo sie sich befinden, und diese Social-First-Serie ist das ideale Format für das Storytelling. Es ist die ideale Möglichkeit, um zu zeigen, wie der richtige Duft eine transformative Wirkung haben kann – ganz gleich, ob Sie neue Orte erkunden oder zu sich selbst finden möchten. Wir freuen uns darauf, dass die Zuschauer die unterhaltsamen Anspielungen auf die Kollektion entdecken, die sich durch die gesamte Handlung ziehen“, erklärte Chris Talbott, CEO von Native.

„Dentsu steht seit jeher für Innovation, die Suche nach neuen Wegen, um Zielgruppen zu erreichen, und die Verbindung von Marken durch Fandom“, erklärte Geneva Wasserman, Global EVP of Entertainment IP Strategy & Investment bei dentsu. „Mikrodramen erobern die Welt im Sturm, und es ist nur natürlich, dass dentsu seine Position in diesem schnell wachsenden Format in Zusammenarbeit mit den hervorragenden Teams von P&G und Pixie USA ausbaut. Marken wie Native agieren zügig, setzen auf kurze, intensive Produktionszyklen und erproben neue Wege, um ihre Kunden zu erreichen – sie sind der Maßstab für ambitionierte Markeninhalte.“

„Mikrodramen sind die natürliche Weiterentwicklung der Seifenoper, einem Format, das vor Jahrzehnten von P&G eingeführt wurde“, erklärte Jonas Barnes, Gründer von Pixie USA, einem Mikrodrama-Studio für Marken mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia. „Wir sind stolz darauf, diese Tradition mit Native – einer der innovativsten Marken im Bereich Haar- und Körperpflege – in eine neue Ära zu führen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des unterhaltungsorientierten Marketings.“

Über Native

Native wurde im Jahr 2015 gegründet und ist ein Unternehmen für Körperpflegeprodukte, das saubere und wirksame Produkte aus natürlichen Inhaltsstoffen herstellt, darunter Deodorants, Duschgels, Körperlotionen, Handseifen, Zahnpasta, Shampoos und Conditioner. Weitere Informationen finden Sie unter www.nativecos.com oder folgen Sie Native auf TikTok, Instagram, Facebook und LinkedIn.

Über P&G Studios

P&G Studios entwickelt und produziert aussagekräftige Geschichten und fesselnde Erzählungen, um relevante Verbindungen zu schaffen, in denen P&G-Marken auf natürliche Weise Platz finden. P&G Studios war eine treibende Kraft hinter Projekten wie „Beyond the Gates“ (CBS), „Culture of Winning: Polynesian Football Pride“ (Tubi), dem für den Oscar® nominierten „Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker“ (Paramount+), „A Radical Act: Renee Montgomery“ (Roku), „Fair Play“ (Hulu), „TIME Women of the Year“, den beeindruckenden „Queen Collective Films“ (BET) und der Einführung des „Seneca Women’s Podcast Network“. P&G Studios verfügt nicht nur über eines der stärksten Portfolios an vertrauenswürdigen, hochwertigen und führenden Marken, sondern ist auch eine der vielen innovativen Möglichkeiten, mit denen die Procter & Gamble Company Verbraucher auf der ganzen Welt bedient. Besuchen Sie http://www.pg.com, um die neuesten Nachrichten und Informationen über P&G und seine Marken zu erhalten.

Über dentsu Entertainment

dentsu Entertainment ist die auf Unterhaltung spezialisierte Abteilung von dentsu und Teil des globalen Geschäftsbereichs dentsu Sports & Entertainment. dentsu Entertainment widmet sich der Entwicklung, Finanzierung, Produktion und Vermarktung von Inhalten, die kulturelle Verbindungen schaffen, und bietet damit einen Mehrwert für Zuschauer, Rechteinhaber und Markenpartner. Das Unternehmen ist in den Bereichen Film, Fernsehen, Anime, Gaming und neuen Formaten tätig und nutzt innovative Geschäftsmodelle und globales kreatives Know-how, um Geschichten zu entwickeln, die kulturelle Diskussionen anregen und plattformübergreifend Resonanz finden.

Zu den aktuellen Highlights gehören The Angry Birds Movie: 3 (mit Rovio, Flywheel Media und Paramount Pictures) – Kinostart im Januar 2027 – und Ball Games – ein brandneuer Animationsfilm in Zusammenarbeit mit der PGA of America und dem Produzenten John Cohen (Despicable Me, The Angry Birds Movie).

Diese Projekte spiegeln das Engagement von dentsu für Investitionen in geistiges Eigentum und Innovationen im Unterhaltungsbereich wider und verbinden Fans von erstklassigen Inhalten mit den Marken, die sie schätzen.

Über dentsu

Dentsu ist ein integrierter Partner für Wachstum und Transformation für weltweit führende Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1901 in Tokio, Japan, gegründet und ist heute in rund 120 Ländern und Regionen vertreten. Es verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung und Entwicklung von Innovationen und kombiniert die Talente seines globalen Netzwerks führender Marken, um wirkungsvolle und integrierte Wachstumslösungen für Kunden zu entwickeln. Dentsu bietet eine umfassende Transformation der Kundenerfahrung (EX), indem es seine Dienstleistungen in den Bereichen Medien, CXM und Kreativität integriert. Gleichzeitig erweitert seine Ausrichtung auf die Transformation von Unternehmen (BX) die Grenzen der Transformation und des nachhaltigen Wachstums für Marken, Menschen und die Gesellschaft.

Dentsu, Innovating to Impact.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

Über Pixie USA

Pixie USA, gegründet im Jahr 2025 und mit Sitz in Atlanta, ist ein Mikrodrama-Studio, das sich auf hochwertiges, markenfreundliches vertikales Storytelling spezialisiert hat. Das Studio wurde vom Produzenten Jonas Barnes gegründet und entwickelt und produziert filmische Mikrodramen, in denen Marken direkt in die Erzählung eingebettet sind. An der Spitze von Hollywoods Wandel hin zu mobilen, serialisierten Inhalten positioniert, definiert Pixie USA neu, wie das Publikum mit Unterhaltung interagiert – und wie Marken Teil der Geschichte werden.

www.pixieusa.com

