The Native Brand, P&G Studios y dentsu Entertainment lanzan el primer "microdrama" de largometraje coproducido por una marca en Estados Unidos para la era del video vertical, producido por Pixie USA, titulado ‘The Golden Pear Affair’

LOS ÁNGELES, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Native, una marca de belleza y cuidado personal de ingredientes limpios, P & G Studios, una división de Procter & Gamble, y dentsu Entertainment, una división de dentsu, anunciaron hoy el primer “microdrama” de largometraje coproducido por una marca en Estados Unidos. La serie con guion, corta y enfocada en redes sociales, "The Golden Pear Affair", producida por Pixie usa, reinventa la telenovela clásica para la era vertical y centrada en dispositivos móviles. Diseñada para las audiencias actuales expertas en deslizar pantallas, el nuevo formato de “microdrama” ofrece una narrativa acelerada con suspenso y arcos de personajes en episodios de tamaño reducido. Con 50 episodios, este microdrama cuenta una historia cinematográfica completa que refleja el alcance de un largometraje. Desde sus orígenes revolucionarios en las radionovelas hasta los éxitos contemporáneos como Beyond the Gates (CBS), P & G y sus socios continúan liderando la evolución del género de las telenovelas.

El tráiler de "The Golden Pear Affair" de Native se estrenará en enero de 2026, y la serie se lanzará poco después en las principales plataformas sociales, antes de expandirse a una experiencia en una aplicación propia. Los espectadores pueden esperar una emocionante aventura romántica que eleva la experiencia de las series verticales mientras se mantiene fiel a la voz auténtica de Native. Protagonizada por Nick Ritacco y Aloyna Real, dos actores destacados de microdramas con bases de fanáticos significativas, la historia explora temas de autodescubrimiento, viajes, aventura, amor y reconocimiento del propio valor. El lanzamiento inicial se centrará en América del Norte y se alinea con la nueva colección de edición limitada de Native, que estará disponible en nativecos.com y Target a partir de finales de diciembre de 2025. Esta colección, Global Flavors, presenta fragancias inspiradas en lugares alrededor del mundo para llevarte a una aventura indulgente sin tener que salir de tu ducha o baño. Estas fragancias, junto con el compromiso de Native con fórmulas limpias, inspiraron la trama general de la película y momentos clave que te llevan a una vertiginosa aventura romántica.

Uniendo a Native, P&G Studios y Pixie USA, dentsu Entertainment dio forma al proyecto a través del desarrollo y la parte creativa para contar una historia que da vida a la carismática personalidad de marca de Native y a sus productos de belleza limpios y eficaces, todo centrado en el mensaje de la marca de que mereces algo mejor, mereces productos limpios que realmente funcionen.

Los microdramas, también conocidos como miniseries verticales, han evolucionado rápidamente hasta convertirse en un fenómeno mundial del entretenimiento, proyectados para generar $ 11 mil millones en ingresos globales en 2025, con Estados Unidos emergiendo como el mercado más grande fuera de China. Este auge subraya la escala, las oportunidades y el impulso del formato.

Dentsu no solo participa, sino que está dando forma al futuro de este espacio, con Dentsu Ventures invirtiendo recientemente en innovadores como Emole, un desarrollador de aplicaciones de dramas cortos, reforzando su compromiso con las plataformas de narración de próxima generación. Esta inversión estratégica complementa el enfoque integrado de dentsu Entertainment hacia el contenido de marca y el desarrollo de propiedad intelectual (IP), posicionando a dentsu como un actor líder en la economía de los creadores y en los formatos de video vertical. Este proyecto es el más reciente dentro de la continua colaboración entre dentsu Entertainment y P & G Studio que han lanzado conjuntamente numerosos contenidos originales, incluyendo el documental "Culture of Winning: Polynesian Football Pride" a principios de este año, y la serie documental nominada al Emmy deportivo "The Cost of Winning".

Citas

"En P & G Studios, nos dedicamos a mejorar la manera en que los consumidores se relacionan con nuestras marcas", dijo Anna Saalfeld, directora de P & G Studios. "Este microdrama muestra nuestro compromiso con la innovación, ya que nos esforzamos por deleitar a los consumidores mientras impulsamos el crecimiento de Native. Al combinar la narración clásica de marca con el panorama en constante evolución del entretenimiento móvil, estamos honrando el formato de telenovela que P&G ayudó a crear y optimizándolo para un mundo vertical y centrado en redes sociales".

"Estamos emocionados de llevar a Native al mundo del entretenimiento con esta serie de ‘microdrama’ inspirada en nuestra colección Global Flavors. Así como nuestras fragancias te llevan en un viaje por el mundo sin salir de tu baño, esta serie sigue a personajes en su propia aventura de autodescubrimiento y confianza. Siempre buscamos formas innovadoras de encontrarnos con nuestros consumidores donde ellos están, y esta serie enfocada en redes sociales es el formato perfecto para contar historias. Es el lienzo perfecto para mostrar cómo la fragancia adecuada puede ser transformadora, ya sea explorando nuevos lugares o encontrándote a ti mismo. No podemos esperar a que los espectadores descubran las divertidas referencias a la colección tejidas a lo largo de la historia”, dijo Chris Talbott, director ejecutivo de Native.

"Dentsu siempre se ha caracterizado por la innovación, encontrando nuevas formas de llegar a las audiencias y conectar las marcas a través del fanatismo", dijo Geneva Wasserman, vicepresidente ejecutivo global de Estrategia e Inversión de Propiedad Intelectual de Entretenimiento en dentsu. “Los microdramas están conquistando el mundo, y ampliar la posición de dentsu en este formato de rápido crecimiento, en asociación con los increíbles equipos de P&G y Pixie USA, es un ajuste natural. Marcas como Native están avanzando rápidamente, comprometiéndose con ciclos de producción cortos e intensos y probando nuevas formas de llegar a sus clientes: son el estándar de oro en contenido de marca ambicioso".

"Los microdramas son la evolución natural de la telenovela, un formato iniciado por P & G hace décadas", dijo Jonas Barnes, fundador de Pixie usa, un estudio de microdramas para marcas con sede en Atlanta, Georgia. "Ahora, nos enorgullece llevar esa antorcha a una nueva era con Native, una de las marcas más innovadoras en el cuidado personal y del cabello. Juntos, estamos definiendo el futuro del marketing dirigido por el entretenimiento".

Acerca de Native

Native, fundada en 2015, es una empresa de cuidado personal que fabrica productos limpios y eficaces basados en ingredientes de origen natural, incluyendo desodorante, gel corporal, loción corporal, jabón de manos, pasta dental, champú y acondicionador. Para más información, visite www.nativecos.com o siga a Native en TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de P & G Studios

P & G Studios desarrolla y produce historias poderosas y narrativas convincentes, para fomentar conexiones relevantes donde las marcas de P & G encajan de forma natural. P & G Studios ha sido una fuerza impulsora detrás de proyectos como Beyond the Gates (CBS), Culture of Winning: Polynesian Football Pride (Tubi), Oscar ® Shortlisted Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker (Paramount+), A Radical Act: Renee Montgomery (Roku), Fair Play (Hulu), TIME Women of the Year, las poderosas películas de Queen Collective Films (BET) y el lanzamiento de Seneca Women's Podcast Network. P & G Studios, además de ser uno de los portafolios más sólidos de marcas de confianza, calidad y liderazgo, es una de las muchas formas innovadoras en que Procter & Gamble Company sirve a los consumidores en todo el mundo. Visite, http://www.pg.com para obtener las últimas noticias e información sobre P & G y sus marcas.

Acerca de dentsu Entertainment

Dentsu Entertainment es la división especializada en entretenimiento de dentsu y forma parte de la práctica global dentsu Sports & Entertainment. Dedicada al desarrollo, financiamiento, producción y comercialización de contenido que crea conexiones culturales, dentsu Entertainment genera valor para audiencias, titulares de derechos y socios de marca. Su trabajo abarca cine, televisión, anime, videojuegos y formatos emergentes, aprovechando modelos comerciales innovadores y experiencia creativa global para dar forma a historias que impulsan la conversación cultural y resuenan en todas las plataformas.

Los proyectos actuales destacados incluyen The Angry Birds Movie: 3 (con Rovio, Flywheel Media y Paramount Pictures), que se estrenará en enero de 2027; y Ball Games, un largometraje animado totalmente nuevo en asociación con la PGA of America y el productor John Cohen (Despicable Me, The Angry Birds Movie).

Estos proyectos reflejan el compromiso de dentsu con la inversión en propiedad intelectual y la innovación en entretenimiento, conectando a los fanáticos del contenido de clase mundial con las marcas que aman.

Acerca de dentsu

Dentsu es un socio integrado de crecimiento y transformación para las organizaciones líderes mundiales. Fundada en 1901 en Tokio, Japón, y ahora presente en aproximadamente 120 países y regiones, posee una trayectoria comprobada en el fomento y desarrollo de innovaciones, combinando los talentos de su red global de marcas de liderazgo para desarrollar soluciones de crecimiento impactantes e integradas para los clientes. Dentsu ofrece transformación de experiencias de extremo a extremo (EX) integrando sus servicios en Medios, CXM y Creativo, mientras que su mentalidad de transformación empresarial (BX) amplía los límites de la transformación y el crecimiento sostenible para las marcas, las personas y la sociedad.

Dentsu, Innovating to Impact.

Para más información: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

Acerca de Pixie USA

Pixie USA, lanzado en 2025 y con sede en Atlanta, es un estudio de microdramas especializado en narrativas verticales cinematográficas y amigables para las marcas. Fundado por el productor Jonas Barnes, el estudio desarrolla y produce microdramas cinematográficos con marcas integradas directamente en la narrativa. Posicionado a la vanguardia del cambio de Hollywood hacia contenido serializado y nativo para dispositivos móviles, Pixie USA está redefiniendo la manera en que las audiencias se relacionan con el entretenimiento y cómo las marcas se convierten en parte de la historia.

www.pixieusa.com

Contacto:

Matt Cross matt.cross@dentsu.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7f98f6-d0a5-4493-aaf0-a5db98d2c0e9