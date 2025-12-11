LOS ANGELES, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Native, une marque de produits de beauté et de soins personnels propres, P&G Studios, une division de Procter & Gamble et dentsu Entertainment, une division de dentsu, ont annoncé aujourd’hui le premier « micro-feuilleton » de la longueur d’un long métrage, coproduit par une marque aux États-Unis. Réalisée par Pixie USA, la série de courts feuilletons intitulée « The Golden Pear Affair », écrite pour les réseaux sociaux, réimagine le feuilleton dramatique classique pour une ère axée sur les écrans mobiles. Conçu pour les publics d’aujourd’hui, avisés dans l’art du « swipe », le nouveau format de « micro-feuilleton » offre un récit au rythme rapide, riche en rebondissements, dans lequel l’évolution des personnages s’égrène au fil des épisodes de courte durée. Avec 50 épisodes, ce micro-feuilleton raconte une histoire complète qui reflète la portée d’un long métrage au cinéma. Depuis ses débuts avec l’introduction pionnière des feuilletons radiophoniques jusqu’aux succès contemporains tels que Beyond the Gates (CBS), P&G et ses partenaires continuent de marquer l’évolution du feuilleton.

La bande-annonce pour « The Golden Pear Affair » de Native sera dévoilée en janvier 2026. La série sera lancée peu après sur les principales plateformes sociales, avant d’être ajoutée à une application propriétaire. Les spectateurs peuvent s’attendre à une aventure romanesque palpitante qui élève l’expérience des séries sur écran tout en restant fidèle à la voix authentique de Native. Interprétée par Nick Ritacco et Aloyna Real, deux grands acteurs de micro-dramatiques qui comptent de nombreux fans, l’histoire explore les thèmes de la découverte de soi, du voyage, de l’aventure, de l’amour et de la reconnaissance de sa propre valeur. Le lancement initial se concentrera sur l’Amérique du Nord et coïncide avec le déploiement de la nouvelle collection en édition limitée de Native, qui sera disponible sur nativecos.com et à Target à partir de fin décembre 2025. Cette collection, Global Flavors, propose des fragrances inspirées de sites du monde entier pour vous inviter à un voyage sensoriel sans avoir à quitter votre douche ou votre salle de bains. Ces parfums et le souci de Native de proposer des formules propres ont inspiré l’intrigue générale du film et les moments clés qui vous transportent dans une aventure romantique échevelée.

En réunissant Native, P&G Studios et Pixie USA, dentsu Entertainment a façonné le projet, tant au niveau de la création que du développement, pour raconter une histoire qui donne vie à la personnalité charismatique de la marque Native et à ses produits de beauté propres et efficaces, le tout centré sur le message de la marque : vous méritez mieux, vous méritez des produits propres qui fonctionnent vraiment.

Les micro-dramatiques, ou mini-séries sur écran, sont rapidement devenues un phénomène mondial du divertissement, qui devrait générer 11 milliards de dollars de recettes mondiales en 2025, les États-Unis devenant le plus grand marché en dehors de la Chine. Cet essor souligne l’ampleur, l’opportunité et la dynamique de ce format.

Dentsu ne se contente pas de participer, elle façonne l’avenir de ce créneau, Dentsu Ventures ayant récemment investi dans des innovateurs tels qu’Emole, un développeur d’applications de courts métrages dramatiques, renforçant ainsi son engagement envers les plateformes de narration de nouvelle génération. Cet investissement stratégique vient compléter l’approche intégrée de dentsu Entertainment en matière de contenu de marque et de développement de la propriété intellectuelle, positionnant dentsu comme un acteur de premier plan dans l’économie des créateurs et les formats vidéo verticaux. Ce projet est le dernier en date du partenariat continu entre dentsu Entertainment et P&G Studio, qui ont publié conjointement de nombreux contenus originaux, notamment le documentaire « Culture of Winning: Polynesian Football Pride » au début de l’année, et la série documentaire sur le sport, « The Cost of Winning », nominée aux Emmy Awards.

« Chez P&G Studios, nous nous attachons à améliorer la façon dont les consommateurs communiquent avec nos marques », a déclaré Anna Saalfeld, directrice de P&G Studios. « Ce micro-feuilleton illustre notre engagement en faveur de l’innovation, alors que nous nous efforçons de satisfaire les consommateurs tout en alimentant la croissance de Native. En associant la narration classique d’une marque au domaine en constante évolution du divertissement mobile, nous honorons le format du feuilleton dont P&G a été le pionnier et nous l’optimisons pour un monde axé sur les écrans et les réseaux sociaux. »

« Nous sommes ravis de faire entrer Native dans le monde du divertissement avec cette série de “micro-feuilletons” inspirée par notre collection Global Flavors. Tout comme nos parfums vous transportent dans un voyage autour du monde, sans quitter votre salle de bains, cette série suit des personnages dans leur propre aventure de découverte de soi et de confiance en soi. Nous sommes toujours à la recherche de moyens innovants pour rencontrer nos consommateurs là où ils se trouvent, et cette série destinée aux plateformes sociales est le format idéal pour raconter une histoire. C’est le cadre qui convient le mieux pour illustrer la transformation que peut apporter le bon parfum, que vous exploriez de nouveaux horizons ou que vous vous découvriez vous-même. Nous sommes impatients de voir les spectateurs repérer les clins d’œil amusants à la collection qui parsèment le scénario », a affirmé Chris Talbott, PDG de Native.

« Dentsu a toujours été en quête d’innovation, à la recherche de nouvelles façons d’atteindre le public et de connecter les marques par le biais du fandom », a souligné Geneva Wasserman, vice-présidente exécutive mondiale de la stratégie et de l’investissement en matière de propriété intellectuelle dans le domaine du divertissement, chez dentsu. « Les micro-dramatiques prennent le monde d’assaut, et développer la position de dentsu dans ce format en pleine croissance, en partenariat avec les équipes incroyables de P&G et Pixie USA, est une évidence. Les marques comme Native agissent rapidement, s’engagent dans des cycles de production courts et intenses et testent de nouvelles façons d’atteindre leurs clients : elles sont la référence en matière de contenu de marque ambitieux. »

« Les micro-dramatiques sont l’évolution naturelle du feuilleton, un format lancé par P&G il y a plusieurs décennies », a indiqué Jonas Barnes, fondateur de Pixie USA, un studio de micro-dramatiques pour les marques dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie. « Aujourd’hui, nous sommes fiers de porter ce flambeau dans une nouvelle ère avec Native, l’une des marques les plus innovantes dans le domaine des soins capillaires et personnels. Ensemble, nous définissons l’avenir du marketing basé sur le divertissement. »

Fondée en 2015, Native est une entreprise de soins personnels qui fabrique des produits propres et efficaces à partir d’ingrédients d’origine naturelle, notamment des déodorants, des gels douche, des lotions pour le corps, des savons pour les mains, des dentifrices, des shampooings et des après-shampooings. Pour en savoir plus, consultez le site www.nativecos.com. Vous pouvez également suivre Native sur TikTok, Instagram, Facebook et LinkedIn.

P&G Studios développe et produit des histoires captivantes et des récits convaincants, afin de favoriser des connexions pertinentes où les marques de P&G s’intègrent naturellement. P&G Studios a été la force motrice derrière des projets tels que Beyond the Gates (CBS), Culture of Winning: Polynesian Football Pride (Tubi), Oscar ® Shortlisted Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker (Paramount+), A Radical Act: Renee Montgomery (Roku), Fair Play (Hulu), TIME Women of the Year, le puissant Queen Collective Films (BET) et le lancement du Seneca Women’s Podcast Network. P&G Studios constitue l’un des portefeuilles les plus solides de marques de référence, de qualité et de confiance ; c’est aussi l’une des nombreuses façons innovantes dont la société Procter & Gamble sert les consommateurs du monde entier. Consultez le site http://www.pg.com pour obtenir les dernières actualités et informations sur P&G et ses marques.

Dentsu Entertainment est la division de dentsu spécialisée dans le divertissement, et fait partie du groupe mondial dentsu Sports & Entertainment. Dédiée au développement, au financement, à la production et à la commercialisation de contenus qui créent des liens culturels, dentsu Entertainment apporte de la valeur au public, aux détenteurs de droits et aux marques partenaires. Ses activités couvrent le cinéma, la télévision, les animes, les jeux et les formats émergents, en s’appuyant sur des modèles commerciaux innovants et une expertise créative mondiale pour façonner des histoires qui alimentent la conversation culturelle et résonnent sur toutes les plateformes.

Les projets phares actuels comprennent Angry Birds : Le film 3 (avec Rovio, Flywheel Media et Paramount Pictures), dont la sortie est prévue en janvier 2027, et Ball Games , un tout nouveau film d’animation en partenariat avec PGA of America et le producteur John Cohen (Moi, moche et méchant, Angry Birds : Le film).

Ces projets reflètent l’engagement de dentsu en matière d’investissement dans la propriété intellectuelle et l’innovation dans le domaine du divertissement, en connectant les fans de contenu de classe mondiale aux marques qu’ils aiment.

Dentsu est un partenaire intégré de croissance et de transformation pour les plus grandes organisations du monde. Fondée en 1901 à Tokyo, au Japon, et aujourd’hui présente dans près de 120 pays et régions, l’entreprise a fait ses preuves en matière de stimulation et de développement des innovations, conjuguant les talents de son réseau mondial de marques leaders pour développer des solutions de croissance intégrées et percutantes pour ses clients. Dentsu propose une transformation de l’expérience de bout en bout en intégrant ses services dans les domaines des médias, de la gestion de l’expérience client et de la création, tandis que son approche de la transformation de l’entreprise repousse les limites de la transformation et de la croissance durable pour les marques, les personnes et la société.

Dentsu, Innovating to Impact.

Pour en savoir plus : www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

Lancé en 2025 et basé à Atlanta, Pixie USA est un studio de micro-dramatiques spécialisé dans la narration de qualité destinée aux écrans et adaptée aux marques. Fondé par le producteur Jonas Barnes, le studio développe et produit des micro-dramatiques cinématographiques dans lesquels les marques sont directement intégrées à la narration. Positionné à l’avant-garde de l’évolution d’Hollywood vers un contenu sérialisé et mobile, Pixie USA redéfinit la manière dont le public aborde le divertissement et dont les marques s’intègrent à l’histoire.

www.pixieusa.com

