המותג Native, P&G Studios ו-dentsu Entertainment משיקים מיקרו אופרת סבון ראשונה באורך מלא בהפקה משותפת של המותג האמריקאי, לעידן הווידאו האנכי, בהפקת Pixie USA, תחת הכותרת The Golden Pear Affair

הקדימון והסדרה ישוחררו בינואר 2026 עבור הפצה חברתית תחילה שלאחריה תגיע מכן חוויה של אפליקציה קניינית

לוס אנג'לס, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Native, מותג יופי וטיפוח אישי נקי, P&G Studios, חטיבה של פרוקטר אנד גמבל, ו- dentsu Entertainment, חטיבה של dentsu, הכריזו על מיקרו אופרת סבון באורך מלא הראשונה שהמותג מפיק באופן משותף בארצות הברית. הסדרה שתורכב מפרקים קצרים, The Golden Pear Affair, מיועדת קודם כל למדיה החברתית, מתמקדת במדיה חברתית. היא מופקת על ידי Pixie USA , והיא מדמיינת מחדש את אופרת הסבון הקלאסית לעידן האנכי ואלך שוק הטלפונים הניידים. הפורמט מיקרו-אופרת-סבון החדש, שנועד לקהל המשתמשים של ימינו שעובר במהירות למסך אחר, מספק סיפורים קצביים בפרקים קצרים עם קשת של סצנות ודמויות. עם 50 פרקים, המיקרו-אופרת-סבון הזו מספרת סיפור קולנועי שלם המשקף היקף של סרט באורך מלא. מהמקורות פורצי הדרך של אופרות סבון ששודרו ברדיו ועד ללהיטים עכשוויים של ימינו כמו Beyond the Gates (CBS), P&G ושותפותיה ממשיכים להוביל את התפתחות ז'אנר אופרות הסבון.

הקדימון ל-"The Golden Pear Affair" של Native יוקרן בינואר 2026, והסדרה תושק זמן קצר לאחר מכן בפלטפורמות החברתיות המובילות, לפני שתתרחב לחוויית אפליקציה קניינית. הצופים יכולים לצפות להרפתקה-רומנטיקה מרגשת שמעלה את חוויית הסדרה האנכית תוך שמירה על נאמנה לקול האותנטי של Native. בכיכובם של ניק ריטאקו ואלויינה ריאל, שני שחקני אופרת סבון מובילים עם קהל מעריצים משמעותי, הסיפור חוקר נושאים של גילוי עצמי, טיולים, הרפתקאות, אהבה והכרה בערך. ההשקה הראשונית תתמקד בצפון אמריקה ותתאים לאוסף המהדורה המוגבלת החדש של Native, שיהיה זמין ב-nativecos.com וב-Target החל מסוף דצמבר 2025. הקולקציה הזו - Global Flavors - כוללת בשמים בהשראת מקומות מכל העולם כדי לקחת אתכם להרפתקה מפנקת מבלי לצאת מהמקלחת או מהאמבטיה. הריחות האלה והמחויבות של Native לנוסחאות נקיות, היוו השראה לעלילה הכוללת של הסרט ולרגעים המרכזיים שלוקחים אותך להרפתקה רומנטית סוערת.

Native, P&G Studios ו-Pixie USA, dentsu Entertainment ביחד עיצבו את הפרויקט בקריאייטיביות ובפיתוח כדי לספר סיפור שמחייה את האישיות הכריזמטית של Native ואת מוצרי היופי הנקיים והיעילים שלה — הכל סביב המסר של המותג שמגיע לך טוב יותר, מגיע לך מוצרים נקיים שבאמת עובדים.

מיקרו אופרות סבון – המכונות גם מיני-סדרות אנכיות – התפתחו במהירות לתופעה עולמית בתחום הבידור, הצפויה להניב 11 מיליארד דולר בהכנסות עולמיות בשנת 2025, כאשר ארה"ב תהפוך לשוק הגדול ביותר מחוץ לסין. העלייה הזו מדגישה את היקף, ההזדמנות והמומנטום של הפורמט.

Dentsu לא רק משתתפת, היא מעצבת את עתיד התחום הזה, כאשר Dentsu Ventures השקיעה לאחרונה בחדשנים כמו Emole, מפתחת אפליקציות דרמה קצרה, שמחזקת מחויבות לפלטפורמות סיפור מהדור הבא. השקעה אסטרטגית זו משלימה את הגישה המשולבת של dentsu Entertainment לתוכן ממותג ופיתוח קניין רוחני, וממקמת את Dentsu כשחקנית מובילה בכלכלת היוצרים ובפורמטים של וידאו אנכיים. הפרויקט הזה הוא האחרון בשותפות המתמשכת בין dentsu Entertainment ל-P&G Studio, לאחר שהוציאו במשותף תכנים מקוריים רבים, כולל הסרט התיעודי "תרבות הניצחון: גאוות הכדורגל הפולינזית" מוקדם יותר השנה, וסדרת הדוקו "The Cost of Winning" שזכתה למועמדות לפרס אמי.

ציטוטים

"ב-P&G Studios, אנחנו מחויבים לשפר את האופן שבו הצרכנים מתקשרים עם המותגים שלנו", אמרה אנה סאלפלד (Anna Saalfeld), ראשת P&G Studios. "המיקרו אופרת סבון הזו מדגימה את המחויבות שלנו לחדשנות כשאנו שואפים לשמח את הצרכנים תוך הנעת הצמיחה של Native. על ידי שילוב סיפורי מותג קלאסיים עם הנוף המשתנה ללא הרף של הבידור הנייד, אנו מכבדים את פורמט אופרת הסבון ש-P&G עזרה לפתח ומייעלים אותו לעולם אנכי, חברתי ראשון".

"אנחנו נרגשים להביא את Native לעולם הבידור עם סדרת מיני אופרת סבון הזו, בהשראת קולקציית הטעמים הגלובליים שלנו. בדיוק כמו שהריחות שלנו לוקחים אתכם למסע מסביב לעולם, מבלי לצאת מהאמבטיה, הסדרה הזו עוקבת אחרי דמויות בהרפתקה משלהן של גילוי עצמי וביטחון עצמי. אנחנו תמיד מחפשים דרכים חדשניות לפגוש את הצרכנים שלנו במקום שבו הם נמצאים, והסדרה החברתית הזו היא הפורמט המושלם לסיפור. זהו הקנבס המושלם להראות כיצד הריח הנכון יכול לשנות את עצמך—בין אם אתם חוקרים מקומות חדשים או מוצאים את עצמכם. אנחנו לא יכולים לחכות שהצופים יבחינו ברמזים הכיפיים לאוסף השזורים לאורך כל העלילה", אמר כריס טלבוט (Chris Talbott), מנכ"ל Native

"Dentsu תמיד עמדה על חדשנות, מציאת דרכים חדשות להגיע לקהלים וחיבור מותגים דרך הפאנדום," אמרה ג'נבה ווסרמן (Geneva Wasserman), סגנית נשיא ביצועית לאסטרטגיית קניין רוחני והשקעות בתחום הבידור, dentsu. "מיקרו אופרות סבון כובשות את העולם, והרחבת מעמדה של dentsu בפורמט המתפתח במהירות זו בשותפות עם הצוותים המדהימים של P&G ו-Pixie USA, היא התאמה טבעית. מותגים כמו Native עושים צעדים מהירים, מתחייבים למחזורי ייצור קצרים ואינטנסיביים ובודקים דרכים חדשות להגיע ללקוחותיהם – הם הסטנדרט הזהב בתוכן מותגי שאפתני."

"מיקרו אופרות סבון הן ההתפתחות הטבעית של אופרת הסבון, פורמט שפיתחו P&G לפני עשרות שנים", אמר ג'ונאס בארנס (Jonas Barnes), מייסד Pixie USA, סטודיו למיקרו אופרות סבון למותגים שממוקם באטלנטה, ג'ורג'יה. "עכשיו, אנחנו גאים לשאת את הלפיד הזה לעידן חדש עם Native - אחד המותגים החדשניים ביותר בתחום השיער והטיפוח האישי. ביחד, אנחנו מגדירים את עתיד השיווק המונע על ידי בידור".

אודות Native

נוסדה בשנת 2015, Native היא חברת טיפוח אישי שמייצרת מוצרים נקיים ויעילים מרכיבים טבעיים, כולל דאודורנט, סבון גוף, קרם גוף, סבון ידיים, משחת שיניים, שמפו ומרכך. למידע נוסף, בקרו באתר www.nativecos.com או תוכלו לעקוב אחרי Native בטיקטוק, אינסטגרם, פייסבוק ולינקדאין.

אודות P&G Studios

P&G Studios מפתחת ומייצרת סיפורים עוצמתיים ונרטיבים מרתקים, כדי לטפח קשרים רלוונטיים שבהם מותגי P&G משתלבים באופן טבעי. P&G Studios הם כוח מניע מאחורי פרויקטים כמו Beyond the Gates (CBS), Culture of Winning: Polynesian Football Pride (Tubi), Oscar ® Shortlisted Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker (Paramount+), A Radical Act: Renee Montgomery (Roku), Fair Play (Hulu), TIME Women of the Year, powerful Queen Collective Films (BET), והשקת רשת הפודקאסטים Seneca Women's. P&G Studios, בנוסף להיותם אחד מהפורטפוליו החזקים ביותר של מותגים אמינים, איכותיים ומובילים, הוא אחד מהדרכים החדשניות שבהן חברת פרוקטר אנד גמבל משרתת צרכנים ברחבי העולם. אנא בקרו בכתובת http://www.pg.com לקבלת החדשות והמידע האחרונים על P&G והמותגים שלה.

אודות dentsu Entertainment

Dentsu Entertainment היא חטיבת הבידור המיוחדת של dentsu, וחלק מתחום הספורט והבידור הגלובלי של dentsu. dentsu entertainment מוקדשת לפיתוח, מימון, הפקה ושיווק תוכן שיוצר קשרים תרבותיים, ומספקת ערך לקהלים, בעלי זכויות ושותפי מותג. העבודה שלה כוללת קולנוע, טלוויזיה, אנימה, משחקים ופורמטים מתפתחים, תוך ניצול מודלים מסחריים חדשניים ומומחיות יצירתית גלובלית לעיצוב סיפורים שמניעים את השיח התרבותי ומהדהדים בפלטפורמות שונות.

הדגשים הנוכחיים כוללים את The Angry Birds Movie: 3 (עם Rovio, Flywheel Media ו-Paramount Pictures) – שיוצא בינואר 2027; ואת Ball Games – סרט אנימציה חדש לחלוטין בשותפות עם PGA of America והמפיק ג'ון כהן (Despicable Me, The Angry Birds Movie).

הפרויקטים הללו משקפים את המחויבות של dentsu להשקעות בקניין רוחני וחדשנות בבידור, ומחברים בין חובבי תוכן ברמה עולמית למותגים שהם אוהבים.

אודות dentsu

Dentsu היא שותפה משולבת לצמיחה והמרה עבור הארגונים המובילים בעולם. היא הוקמה ב-1901 בטוקיו, יפן, וכעת יש לה נוכחות ביותר מ-120 מדינות ואזורים, כשהיא מציגה רקורד מוכח של טיפוח ופיתוח חידושים, תוך שילוב הכישרונות של רשת המותגים המובילים הגלובליים שלה כדי לפתח פתרונות צמיחה משפיעים ומשולבים עבור הלקוחות. Dentsu מספקת המרה של חוויות מקצה לקצה (EX) על ידי שילוב השירותים שלה במדיה, CXM וקריאייטיב, בעוד שדפוסי ההמרה העסקית (BX) שלה דוחפים את גבולות ההמרה והצמיחה ברת-קיימא עבור מותגים, אנשים והחברה.

Dentsu, מחדשים כדי להשפיע.

למידע נוסף: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

אודות Pixie USA

Pixie USA, שהושקה ב-2025 וממוקמת באטלנטה, הוא סטודיו למיקרו אופרות סבון המתמחה בסיפור אנכי פרימיום וידידותי למותג. הסטודיו נוסד על ידי המפיק ג'ונאס בארנס, ומפתח ומפיק מיקרו אופרות סבון קולנועיות עם מותגים המשולבים ישירות בנרטיב. בחזית המעבר של הוליווד לתוכן סידרתי למשתמשי מובייל, Pixie USA מגדירה מחדש את האופן שבו הקהל מתקשר לבידור — ואיך מותגים הופכים לחלק מהסיפור.

www.pixieusa.com

למידע נוסף - מדיה



Matt Cross matt.cross@dentsu.com

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7f98f6-d0a5-4493-aaf0-a5db98d2c0e9