The Native Brand, P&G Studios, dan dentsu Entertainment Meluncurkan “Microsoap” Berdurasi Panjang Hasil Produksi Bersama Merek Pertama di AS untuk Era Video Vertikal yang Diproduksi Pixie USA Berjudul “The Golden Pear Affair”

LOS ANGELES, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Native, merek produk kecantikan dan perawatan pribadi yang aman dan ramah lingkungan, P&G Studios, divisi dari Procter & Gamble; serta dentsu Entertainment, divisi dari dentsu, hari ini mengumumkan “Microsoap” berdurasi panjang hasil produksi bersama merek di AS. Serial bernaskah dengan bentuk video pendek yang diprioritaskan untuk dirilis pertama di platform media sosial, “The Golden Pear Affair,” yang diproduksi oleh Pixie USA, menghadirkan kembali gaya opera sabun klasik dalam format video vertikal yang diutamakan untuk ditonton melalui perangkat seluler. Dirancang untuk audiens masa kini yang terbiasa melakukan tindakan geser atau swipe, format “microsoap” ini menghadirkan alur cerita bertempo cepat dengan akhir episode yang sengaja dibuat menggantung dan perkembangan karakter dalam episode berdurasi singkat. Dengan total 50 episode, microsoap ini menghadirkan kisah lengkap bernuansa sinematik yang cakupannya setara dengan satu film panjang. Dari asal-usulnya yang revolusioner melalui opera sabun hingga karya-karya kontemporer saat ini seperti Beyond the Gates (CBS), P&G dan para mitranya terus memimpin evolusi genre opera sabun.

Trailer untuk “The Golden Pear Affair” dari Native akan tayang perdana pada Januari 2026, dengan peluncuran serial dilakukan tak lama setelahnya di berbagai platform media sosial terkemuka, sebelum diperluas ke aplikasi khusus. Para penonton dapat menantikan kisah petualangan yang dibalut perjalanan asmara yang mendebarkan, yang menghadirkan pengalaman serial vertikal yang lebih kaya, tetapi tetap setia pada karakter dan identitas asli Native. Dibintangi oleh Nick Ritacco dan Aloyna Real, dua aktor microdrama terkemuka dengan basis penggemar yang besar, kisah ini mengangkat tema penemuan jati diri, perjalanan, petualangan, cinta, dan penghargaan terhadap nilai diri. Peluncuran awal akan berfokus pada Amerika Utara dan selaras dengan koleksi edisi terbatas terbaru dari Native, yang akan tersedia di nativecos.com dan Target mulai akhir Desember 2025. Koleksi ini yaitu Global Flavors, menampilkan wewangian yang terinspirasi dari berbagai lokasi di seluruh dunia, yang mengajak Anda merasakan sensasi petualangan yang memanjakan tanpa harus meninggalkan kamar mandi Anda. Aroma-aroma ini dan komitmen Native terhadap formula yang bersih, menginspirasi alur cerita utama dan momen penting dalam film, yang membawa Anda pada petualangan romantis yang penuh kejutan.

Dengan mempertemukan Native, P&G Studios, dan Pixie USA, dentsu Entertainment memimpin proses kreatif dan pengembangan proyek ini untuk menghadirkan sebuah kisah yang menghidupkan kepribadian merek Native yang berkarisma serta produk kecantikan yang aman untuk kulit dan lingkungan serta efektif miliknya. Semuanya berpusat pada pesan utama merek bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih baik; Anda pantas mendapatkan produk aman untuk kulit dan lingkungan yang benar-benar bekerja.

Microdrama atau serial mini vertikal telah berkembang pesat menjadi fenomena hiburan global. Serial ini diproyeksikan akan menghasilkan pendapatan global sebesar US$11 miliar pada 2025, dengan AS muncul sebagai pasar terbesar di luar Tiongkok. Lonjakan ini menunjukkan besarnya skala, peluang, dan momentum dari serial mini tersebut.

Dentsu tidak sekadar berpartisipasi, tetapi juga turut membentuk masa depan industri ini. Dentsu Ventures baru-baru ini berinvestasi pada para inovator seperti Emole, pengembang aplikasi drama pendek, yang semakin menegaskan komitmen dentsu terhadap platform penceritaan generasi berikutnya. Investasi strategis ini melengkapi pendekatan terintegrasi dentsu Entertainment dalam pengembangan konten bermerek dan hak kekayaan intelektual (HKI), yang menempatkan dentsu sebagai pemain terdepan dalam ekonomi kreator dan format video vertikal. Proyek ini menjadi proyek terbaru dalam kemitraan berkelanjutan antara dentsu Entertainment dan P&G Studios, yang sebelumnya telah merilis bersama berbagai konten orisinal, termasuk dokumenter “Culture of Winning: Polynesian Football Pride” awal tahun ini, serta docu-series “The Cost of Winning” yang dinominasikan untuk Sports Emmy.

Kutipan

“Di P&G Studios, kami berkomitmen untuk meningkatkan cara konsumen berinteraksi dengan merek kami,” ujar Anna Saalfeld, Kepala P&G Studios. “Microsoap ini menunjukkan komitmen kami terhadap inovasi saat kami berupaya untuk menghibur konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan bagi Native. Dengan memadukan gaya penceritaan merek yang klasik dengan lanskap hiburan seluler yang terus berkembang, kami menghormati format opera sabun yang turut dipelopori P&G sekaligus mengoptimalkannya untuk format vertikal, yang untuk pertamanya akan diutamakan untuk dirilis di platform media sosial.”

“Kami sangat antusias membawa Native ke dunia hiburan melalui serial ‘microsoap’ yang terinspirasi dari koleksi Global Flavors kami. Sama seperti aroma kami yang membawa Anda menjelajahi dunia tanpa harus meninggalkan kamar mandi, serial ini mengajak Anda mengikuti perjalanan para karakter dalam menemukan jati diri dan kepercayaan diri. Kami selalu mencari cara inovatif untuk menjangkau konsumen di mana pun mereka berada, dan serial yang sedari awal diprioritaskan untuk tayang di platform media sosial ini merupakan format yang sempurna untuk bercerita. Ini adalah kanvas yang tepat untuk menunjukkan bagaimana aroma yang tepat dapat memberikan pengalaman transformatif baik saat Anda mengeksplorasi tempat baru maupun menemukan jati diri. Kami tak sabar menantikan reaksi para penonton saat menemukan berbagai elemen menarik yang merujuk pada koleksi kami di sepanjang alur ceritanya,” ujar Chris Talbott, CEO Native.

“Dentsu selalu berupaya berinovasi untuk menemukan cara baru untuk menjangkau audiens dan menghubungkan merek melalui fandom,” ujar Geneva Wasserman, Global EVP Entertainment IP Strategy & Investment, dentsu. “Microdrama mencapai kesuksesan sangat besar di tingkat global, dan memperluas posisi dentsu dalam format yang tumbuh sangat pesat ini melalui kemitraan dengan tim yang luar biasa di P&G dan Pixie USA merupakan langkah yang sangat tepat. Merek seperti Native bergerak dengan cepat, berkomitmen pada siklus produksi yang singkat dan intens, serta menguji cara-cara baru untuk menjangkau pelanggan mereka. Mereka merupakan standar terbaik dalam konten merek yang ambisius.”

“Microdrama merupakan evolusi alami dari opera sabun, sebuah format yang dipelopori P&G beberapa dekade lalu,” ujar Jonas Barnes, Pendiri Pixie USA, studio microdrama untuk Merek yang berkantor pusat di Atlanta, Georgia. “Kini, kami bangga meneruskan tongkat estafet itu ke era baru bersama Native—salah satu merek paling inovatif di kategori perawatan rambut dan perawatan diri. Bersama-sama, kami mendefinisikan masa depan pemasaran berbasis hiburan.”

Tentang Native

Native yang didirikan pada tahun 2015 merupakan perusahaan perawatan diri yang memproduksi produk-produk yang aman untuk kulit dan lingkungan serta efektif dari bahan-bahan alami, termasuk deodoran, sabun mandi, losion tubuh, sabun tangan, pasta gigi, sampo, dan kondisioner. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kunjungi www.nativecos.com atau ikuti Native di TikTok, Instagram, Facebook, dan LinkedIn.

Tentang P&G Studios

P&G Studios mengembangkan dan memproduksi cerita-cerita yang kuat dan narasi yang memikat untuk membangun koneksi yang relevan, di mana merek-merek P&G dapat terintegrasi secara alami. P&G Studios telah menjadi kekuatan pendorong di balik berbagai proyek seperti Beyond the Gates (CBS), Culture of Winning: Polynesian Football Pride (Tubi), Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker yang masuk daftar pendek Oscar® (Paramount+), A Radical Act: Renee Montgomery (Roku), Fair Play (Hulu), TIME Women of the Year, film-film berdampak dari Queen Collective (BET), serta peluncuran Seneca Women’s Podcast Network. Selain menjadi salah satu portofolio merek tepercaya dengan kualitas dan kepemimpinan yang kuat, P&G Studios juga merupakan salah satu cara inovatif Procter & Gamble untuk melayani konsumen di seluruh dunia. Kunjungi http://www.pg.com untuk melihat berita dan informasi terbaru tentang P&G dan berbagai merek yang dimilikinya.

Tentang dentsu Entertainment

dentsu Entertainment merupakan divisi hiburan spesialis dari dentsu, dan merupakan bagian dari praktik dentsu Sports & Entertainment global. Dengan fokus pada pengembangan, pendanaan, produksi, dan pemasaran konten yang membangun koneksi budaya, dentsu Entertainment menghadirkan nilai bagi audiens, pemegang hak, dan mitra merek. Karya dentsu mencakup film, TV, anime, game, dan format-format baru yang sedang berkembang, yang memanfaatkan model komersial inovatif serta keahlian kreatif global untuk membentuk cerita yang mendorong percakapan budaya dan menggema di berbagai platform.

Karya-karya unggulan dalam jajaran saat ini mencakup The Angry Birds Movie: 3 (bersama Rovio, Flywheel Media, dan Paramount Pictures) yang akan dirilis pada Januari 2027; serta Ball Games, sebuah film animasi terbaru yang diproduksi bersama PGA of America dan produser John Cohen (Despicable Me, The Angry Birds Movie).

Proyek-proyek ini mencerminkan komitmen dentsu terhadap investasi HKI dan inovasi di bidang hiburan, sekaligus menghubungkan para penggemar konten kelas dunia dengan merek yang mereka cintai.

Tentang dentsu

Dentsu adalah mitra pertumbuhan dan transformasi yang terintegrasi bagi organisasi terkemuka di seluruh dunia. Didirikan pada 1901 di Tokyo, Jepang, dan kini hadir di sekitar 120 negara dan wilayah, dentsu memiliki rekam jejak kuat dalam menumbuhkan dan mengembangkan inovasi. Perusahaan ini memadukan talenta dari jaringan merek yang memimpin di tingkat global untuk mengembangkan solusi pertumbuhan yang berdampak besar dan terintegrasi bagi klien. Dentsu menghadirkan transformasi pengalaman menyeluruh (end-to-end experience/EX) dengan mengintegrasikan layanannya di bidang Media, CXM, dan Kreatif. Sementara itu, pola pikir transformasi bisnisnya (BX) mendorong batas-batas inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan bagi merek, masyarakat, dan individu.

Dentsu, Innovating to Impact.

Temukan informasi selengkapnya: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

Tentang Pixie USA

Pixie USA, yang diluncurkan pada 2025 dan berbasis di Atlanta, merupakan studio microdrama dengan spesialisasi penceritaan berformat video vertikal premium yang sesuai digunakan oleh merek dalam memasarkan produknya. Studio yang didirikan oleh produser Jonas Barnes ini mengembangkan dan memproduksi microdrama bergaya sinematik dengan merek yang terintegrasi langsung ke dalam narasinya. Pixie USA, yang kini berada di garis terdepan dalam peralihan Hollywood menuju konten berseri yang diutamakan diakses melalui perangkat seluler, mendefinisikan ulang cara audiens menikmati hiburan dan bagaimana merek dapat menjadi bagian dari cerita.

www.pixieusa.com

Hubungi:

