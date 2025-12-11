ネイティブブランド、P&Gスタジオおよび電通エンターテインメントが、ピクシーUSA制作の長編「マイクロソープ」、「ザ・ゴールデン・ペア・アフェアー」を縦型動画時代向けに米国で初めて共同制作すると発表

ロサンゼルス発, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美容とパーソナルケアブランドであるネイティブ (Native)、プロクター＆ギャンブル (Procter & Gamble) の一部門であるP&Gスタジオ (P&G Studios)、電通 (dentsu) の一部門である電通エンターテインメント (dentsu Entertainment) は本日、米国で長編「マイクロソープ」を共同制作することを発表した。ピクシーUSA (Pixie USA) が制作したソーシャルファーストの短編シリーズ「ザ・ゴールデン・ペア・アフェアー」(The Golden Pear Affair) は、縦画面のモバイルファースト時代におけるクラシックソープオペラを再構成した作品。スワイプに慣れている現代の視聴者向けに構成された、新しい「マイクロソープ」フォーマットは、短時間にまとめられたサスペンス連続ドラマやキャラクターアークを通じて、テンポの早い物語を展開する。50話を収録したこのマイクロソープは、長編映画の範囲を反映した完結型の映画的なストーリーを描く。ラジオのソープオペラという画期的な始まりから、 「禁域への門」(Beyond the Gates) (CBS) などの今日の近代的ヒット作まで、P&Gおよびパートナー企業は、ソープオペラのジャンルの進化をリードし続けている。

ネイティブの「ザ・ゴールデン・ペア・アフェアー」の予告編は、2026年1月にプレミア公開され、シリーズの発表はその後近日中に主要ソーシャルプラットフォームで行われ、専用アプリ体験へと展開する。視聴者はネイティブの真摯な声を忠実に守りつつ、縦画面でのシリーズ体験をさらに高める、スリリングな冒険ロマンスを期待できる。マイクロドラマ俳優として多数のファンを抱えるニック・リタッコ (Nick Ritacco) とアロイナ・リアル (Aloyna Real) が主演するストーリーは、自己の発見、旅、冒険、愛そして自らの存在価値を知るというテーマを探求する。公開初日は北米で行われ、それに合わせて、ネイティブの最新限定版コレクションが、nativecos.comおよびターゲット (Target) で、2025年12月下旬に発売される。このグローバル・フレーバーズ (Global Flavors) コレクションは、世界中のさまざまな場所からインスピレーションを得たフレグランスとなっており、シャワーやバスルームから出ることなく広大な冒険へと連れ出してくれる。これらの香りやネイティブのクリーンなフォーミュラへのこだわりは、映画全体のプロットや印象的な瞬間にインスピレーションを得ており、旋風のようなロマンチックな冒険を感じさせる。

ネイティブ、P&Gスタジオ、そしてピクシーUSAと電通エンターテインメントが手を組むことで、ストーリーを伝えるクリエイティブ部門や開発部門までプロジェクトを形づくり、そのストーリーがネイティブのカリスマ的なブランドパーソナリティや同社のクリーンで効果の高い美容製品に命を吹き込んでいる。これらはすべて、「あなたにはより良い生活を送る資格があり、クリーンで効果の高い製品を使う資格がある」というブランドメッセージが中心となっている。

マイクロドラマ (別名：バーティカルミニシリーズ) は、急速に世界中のエンターテインメントのトレンドにまで発展し、2025年にはグローバルでの利益が110億ドル (約1兆7,000億円) になると予測されており、中国国外では米国が最大の市場として台頭してきている。この急拡大は、このフォーマットが持つ規模、機会および勢いを裏付けている。

電通は、電通ベンチャーズ (Dentsu Ventures) が短編ドラマアプリ開発企業のエモル (Emole) に最近出資を行い、この分野の未来を形作っており、単なる参加企業にとどまらず次世代のストーリーテリングを担うプラットフォームへの取り組みを強化している。この戦略的投資は、ブランドコンテンツやIP開発に対する電通エンターテインメントの統合的アプローチを補完するものであり、電通をクリエイター経済や縦型動画フォーマットにおける先行企業に位置付けている。このプロジェクトは、電通エンターテインメントとP&Gスタジオの継続的なパートナーシップにおける最新の取り組みであり、このパートナーシップでは、今年初めに公開されたドキュメンタリー「勝利の文化：ポリネシア人とアメフトへの誇り」(Culture of Winning: Polynesian Football Pride)や、スポーツ・エミー賞にノミネートされたドキュメンタリーシリーズ「勝利の代償」(The Cost of Winning)など、数多くのオリジナルコンテンツが共同リリースされている。

引用

「P&Gスタジオでは、お客様と当社ブランドとのつながりを強化することに尽力しています」と、P&Gスタジオの部門長を務めるアンナ・サールフェルド (Anna Saalfeld) は述べている。「今回のマイクロソープは、イノベーションに対する当社のコミットメントを示すもので、お客様を喜ばせる取り組みをしながら、ネイティブの成長を支援しています。古典的なブランドストーリーテリングを、進化し続けるモバイルエンターテインメント環境と融合させることで、私たちはP&Gが開拓したソープオペラというフォーマットを活かし、縦画面のソーシャルファーストの世界に最適化しています。」

「当社のグローバル・フレーバーズ・コレクションが契機となり、「マイクロソープ」シリーズという形で、ネイティブをエンターテインメントの世界に迎え入れることができ、非常に嬉しく思います。当社の香りがバスルームから世界中へと連れて行ってくれるように、このシリーズは、登場人物たちと共に自己の発見や自信を見出す旅です。私たちは、お客様と関わるための革新的な方法を常に模索しており、このソーシャルファーストなシリーズは、ストーリーテリングにおいてこれ以上ないフォーマットです。これは、お客様が新しい場所を探索する場合でも、または自己探求をする場合でも、状況に合った香りがどれほど空気を変える力を持つのかを示す、これ以上ない場となります。物語全体に散りばめられたコレクションを視聴者の皆様が発見して楽しんでいただける瞬間が待ち遠しいです」と、ネイティブの最高経営責任者 (CEO) であるクリス・タルボット (Chris Talbott) は述べている。

「電通は常にイノベーションを推し進め、オーディエンスにリーチする新たな方法を発見し、ファンダムを通じてブランドとのつながりを築いてきました」と、電通のエンターテインメントIP戦略および投資部門グローバル代表取締役副社長、ジェネヴァ・ワッサーマン (Geneva Wasserman) は述べている。「マイクロドラマは世界に旋風を巻き起こしており、P&GやピクシーUSAの素晴らしいチームと提携し、この急成長中のフォーマットにおける電通の地位を拡大することは、まさに自然な流れです。ネイティブのようなブランドが迅速な動きを見せ、短期集中的な制作サイクルにコミットし、お客様にリーチする新たな方法を試行錯誤しており、これらのブランドは、野心的なブランドコンテンツ業界におけるゴールドスタンダードです。」

「マイクロドラマは、数十年前にP&Gが開拓したフォーマットであるソープオペラが自然に進化したものです」と、 ジョージア州アトランタに本社を置くブランド向けマイクロドラマスタジオ、ピクシーUSAの創設者であるジョナス・バーンズ (Jonas Barnes) は述べている。「今、ヘアケアとパーソナルケア業界で最も革新的なブランドの一つであるネイティブと共に、その灯火を新たな時代へと引き継ぐことを誇りに思います。共に、エンターテインメント主導のマーケティングの未来を形作っていきます。」

ネイティブについて

2015年に創設されたネイティブは、デオドラント、ボディソープ、ボディローション、ハンドソープ、歯磨き粉、シャンプー、コンディショナーなど、自然由来の素材を用いたクリーンで効果の高い製品を作るパーソナルケア企業である。詳しくは、www.nativecos.comを閲覧するか、TikTok、Instagram、Facebook、およびLinkedInでネイティブをフォローされたい。

P&Gスタジオについて

P&Gスタジオは、力強いストーリーと説得力のあるナレーションを制作し、P&Gブランドと自然にマッチするつながりを育てている。P&Gスタジオは、「禁域への門 」(CBS)、「勝利の文化：ポリネシア人とアメフトへの誇り 」(Tubi)、オスカー (Oscar ®) 最終候補作品「J.C.ライエンデッカーの隠された愛」(Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker) (Paramount+)、「A Radical Act: Renee Montgomery」(Roku)、「フェアプレー」(Fair Play) (Hulu)、タイム (TIME) 誌が選ぶ「今年の女性 (Women of the Year)」、強力なQueen Collective Films (BET)、およびセネカ・ウィメンのポッドキャストネットワーク (Seneca Women's Podcast Network) の立ち上げなどのプロジェクトをバックアップしてきた。P&Gスタジオは、信頼され、品質とリーダーシップがあるブランドとして最も強固なポートフォリオの一つであることに加え、プロクター＆ギャンブル (Procter & Gamble Company) が世界中の顧客に提供している、多くの革新的な手段の一つである。P&Gおよび同社のブランドに関する最新のニュースや情報については、http://www.pg.comを閲覧されたい。

電通エンターテインメントについて

電通エンターテインメントは、電通のエンターテインメント専門部署であり、電通がグローバルに展開するスポーツ＆エンターテインメントビジネスの一部である。文化的つながりを創出するコンテンツの開発、資金調達、制作、およびマーケティングを専門とする電通エンターテインメントは、視聴者、権利保有者およびブランドパートナーのために価値を提供している。その事業は映画、TV、アニメ、ゲーム、新興フォーマットまで多岐にわたり、革新的なコマーシャルモデルとグローバルなクリエイティブノウハウを活用することで、文化的対話を促進し、プラットフォームを超えて共感を呼ぶストーリーを創造している。

現在の注目作品には、2027年1月公開予定の「アングリーバード3」(The Angry Birds Movie: 3) (ロヴィオ (Rovio)、フライホイール・メディア (Flywheel Media)、およびパラマウント・ピクチャーズ (Paramount Pictures) との共同制作) や、全米プロゴルフ協会 (PGA of America) およびプロデューサーのジョン・コーエン (John Cohen)(「怪盗グルーの月泥棒」(Despicable Me)、「アングリーバード」 (The Angry Birds Movie) と共同制作する新作アニメーション映画「ボール・ゲーム」(Ball Games)などがある。

これらのプロジェクトは、IPへの投資とエンターテインメントに対する電通のコミットメントを反映しており、世界クラスのコンテンツのファンを彼らが愛するブランドとつなげている。

電通について

電通は世界の主要組織に対する、統合的成長およびトランスフォーメーションのパートナーである。1901年に東京で創設され、現在では約120カ国に拠点を構える同社は、イノベーションの醸成と構築においてその実績は証明されており、リーダーシップ・ブランドのグローバルなネットワークにいる人材を連携させることで、クライアントのために影響力があり統合的な成長を構築している。電通は、メディア、顧客体験マネジメント (CXM) およびクリエイティブにわたるサービスを統合することで、エンドツーエンドのエクスペリエンス・トランスフォーメーション (EX) を実現し、一方で同社のビジネス変革 (BX) 型のマインドセットは、ブランド、人々および社会における変革と持続的成長の限界を押し広げている。

Dentsu, Innovating to Impact。

詳細は：www.dentsu.com / www.group.dentsu.comを閲覧されたい。

ピクシーUSAについて

アトランタを拠点として2025年に設立されたピクシーUSAは、プレミアムかつブランドフレンドリーな、縦画面のストーリーテリングに特化したマイクロドラマのスタジオである。プロデューサーのジョナス・バーンズによって設立された同スタジオは、ナレーションに直接ブランドが組み込まれた映画的なマイクロドラマを企画・制作している。モバイルネイティブのシリーズコンテンツに舵を切ったハリウッド業界の先頭を走るピクシーUSAは、オーディエンスのエンターテインメントとの関わり方、そしてブランドを物語の一部とする方法を再定義している。

www.pixieusa.com

問い合わせ：

マット・クロス (Matt Cross) matt.cross@dentsu.com

本発表に関連する写真は、次のURLから閲覧可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7f98f6-d0a5-4493-aaf0-a5db98d2c0e9