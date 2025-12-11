Native 品牌、P&G Studios 与 dentsu Entertainment 联手推出美国首部品牌联合出品长篇“肥皂短剧”《The Golden Pear Affair》，引领竖屏视频新时代

洛杉矶, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 纯净美妆与个人护理品牌 Native、Procter & Gamble 旗下企业 P&G Studios，以及 dentsu 旗下的 dentsu Entertainment 今日共同宣布，三方将推出美国首部由品牌联合出品的院线级“肥皂短剧”。这部以社交平台为首发阵地、由 Pixie USA 制作的短剧《The Golden Pear Affair》重塑经典肥皂剧，专为移动端优先的竖屏时代而生。全新“肥皂短剧”形式专为当今习惯于划动浏览的观众设计，通过短小精悍的剧集，呈现快节奏的叙事、悬念迭起的情节和角色成长弧线。全剧共 50 集，讲述了一个完整、具有电影质感的故事，其规模堪比一部院线级电影。从广播肥皂剧的开创性起源，到如今如《Beyond the Gates》(CBS) 这样的当代热门剧集，P&G 及其合作伙伴持续引领着肥皂剧类型的演进。

The Golden Pear Affair 的预告片将于 2026 年 1 月首播，随后剧集将登陆各大主流社交平台，之后将进一步扩展至专属应用体验。观众将体验到一段惊险的爱情冒险，在提升竖屏剧集观感的同时，始终延续 Native 一贯的真实调性。该剧由两位拥有庞大粉丝基础的短剧明星 Nick Ritacco 和 Aloyna Real 主演，故事情节旨在探索自我发现、旅行、冒险、爱情以及自我价值发现等主题。该剧初步发行将聚焦北美市场，并与 Native 最新限量版系列产品同步推出，该系列产品将于 2025 年 12 月下旬起在 nativecos.com 和 Target 开始销售。其限量 Global Flavors 系列的香氛灵感源自全球各地，旨在让您无需离开浴室，即可开启一场纵享感官的冒险之旅。这些香氛以及 Native 对纯净配方的承诺，启发了影片的整体情节线和关键场景，带您踏上一场旋风式的浪漫冒险。

Dentsu Entertainment 汇聚了 Native、P&G Studios 和 Pixie USA，在创意与开发层面统筹该项目，讲述一个生动展现 Native 品牌迷人个性及其纯净高效美妆产品的故事——所有内容都围绕着品牌核心理念：“你值得更好的，你值得真正有效的纯净产品。”

短剧（又称竖屏迷你剧）已迅速演变为全球娱乐现象，预计 2025 年将在全球产生 110 亿美元的收入，而美国已成为中国之外的最大市场。这股热潮突显了该形式的规模、机遇与发展势头。

Dentsu 不仅参与其中，更在塑造这一领域的未来。旗下 Dentsu Ventures 近期投资了 Emole（一家短剧应用开发商）等创新企业，彰显了其对新一代叙事平台的承诺。这项战略投资与 dentsu Entertainment 在品牌内容与 IP 开发方面的整合策略相辅相成，确立了 dentsu 在创作者经济和竖屏视频领域的领先地位。该项目是 dentsu Entertainment 与 P&G Studios 持续合作的又一力作。双方此前已联合发布多部原创内容，包括今年早些时候的纪录片《Culture of Winning: Polynesian Football Pride》，以及获得体育艾美奖提名的纪录剧集《The Cost of Winning》。

引言

P&G Studios 负责人 Anna Saalfeld 表示：“在 P&G Studios，我们致力于提升消费者与我们品牌的互动方式。这部肥皂短剧体现了我们对创新的承诺，力求在取悦消费者的同时推动 Native 的增长。通过将经典品牌叙事与不断演变的移动娱乐格局相融合，我们既致敬了 P&G 曾助力开创的肥皂剧形式，又为其适应竖屏优先、社交优先的世界进行了优化。”

Native 首席执行官 Chris Talbott 表示：“我们很高兴能通过这部受 Global Flavors 系列启发的‘肥皂短剧’，将 Native 带入娱乐世界。正如我们的香氛让你在浴室就能环游世界，这部剧集也将跟随角色踏上他们自我发现与重拾信心的冒险。我们始终在寻找创新方式，在消费者所在之处与他们相遇，而这部社交优先的剧集正是讲故事的完美形式。它是展现恰到好处的香氛如何能改变体验的绝佳画布——无论你是在探索新地方，还是在寻找自我。我们迫不及待想让观众发现剧情中穿插的、与该系列产品相关的趣味彩蛋。”

Dentsu IP 战略与投资全球执行副总裁 Geneva Wasserman 表示：“dentsu 始终代表着创新，不断寻找触及受众的新方式，并通过粉丝文化连接品牌。短剧风潮正席卷全球，与 P&G 和 Pixie USA 的优秀团队合作，扩展 dentsu 在这一快速增长形式中的布局，是水到渠成之事。像 Native 这样的品牌正在快速行动，致力于短周期、高强度的制作，并测试触及客户的新方式——它们是雄心勃勃的品牌内容领域的黄金标准。”

短剧品牌工作室 Pixie USA（总部位于佐治亚州亚特兰大）创始人 Jonas Barnes 表示：“短剧是肥皂剧的自然演进，而肥皂剧是 P&G 数十年前开创的形式。如今，我们很自豪能与 Native——个护领域最具创新性的品牌之一——携手将这一火炬带入新时代。我们共同定义着娱乐营销的未来。”

关于 Native

Native 成立于 2015 年，是一家个人护理公司，致力于使用天然衍生成分生产纯净有效的产品，包括除臭剂、沐浴露、身体乳、洗手液、牙膏、洗发水和护发素。如需了解更多信息，请访问 www.nativecos.com，或关注 TikTok、Instagram、Facebook 和LinkedIn 官方账号。

关于 P&G Studios

P&G Studios 致力于开发和制作强有力的故事与引人入胜的叙事，以促进 P&G 品牌能够自然融入其中的深度连接。P&G Studios 一直是多部作品背后的重要推手：《Beyond the Gates》(CBS)、《Culture of Winning: Polynesian Football Pride》(Tubi)、进入 Oscar® 短名单的纪录片《Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker》(Paramount+)、《A Radical Act: Renee Montgomery》(Roku)、《Fair Play》(Hulu)、《TIME Women of the Year》、极具影响力的《Queen Collective Films》(BET)，并推出 Seneca Women’s Podcast Network。P&G Studios 不仅是 Procter & Gamble Company 旗下备受信赖、品质卓越、市场领先的强势品牌组合之一，也是其服务全球消费者的又一创新方式。请访问 http://www.pg.com 获取关于 P&G 及其品牌的最新资讯和信息。

关于 dentsu Entertainment

Dentsu Entertainment 是 dentsu 旗下专业的娱乐业务部门，也是 dentsu 全球体育与娱乐实践的一部分。该部门专注于开发、投资、制作和营销能够创造文化连接的内容，为观众、版权方和品牌合作伙伴创造价值。其业务涵盖电影、电视、动漫、游戏和新兴形式，利用创新的商业模式和全球创意专长，塑造能够推动文化对话并在多平台引发共鸣的故事。

当前的重点项目包括：与 Rovio、Flywheel Media 和 Paramount Pictures 合作的《愤怒的小鸟大电影 3》（定于 2027 年 1 月上映）；以及与 PGA of America 和制片人 John Cohen（代表作《神偷奶爸》、《愤怒的小鸟大电影》）合作的全新动画长片《Ball Games》。

这些项目体现了 dentsu 对 IP 投资和娱乐创新的承诺，将世界级内容的粉丝与他们喜爱的品牌连接起来。

关于 dentsu

Dentsu 是全球领先组织的综合增长与转型合作伙伴。公司于 1901 年在日本东京成立，现已进入全球约 120 个国家和地区，在培育和发展创新方面拥有良好的记录，通过整合其全球领先品牌网络的人才，为客户开发具有影响力和综合性的增长解决方案。Dentsu 通过整合其在媒体、客户体验管理 (CXM) 和创意领域的服务，提供端到端的体验转型 (EX)；同时，其业务转型 (BX) 思维不断突破品牌、个人和社会转型与可持续增长的边界。

Dentsu, Innovating to Impact。

了解更多内容，请访问：www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

关于 Pixie USA

Pixie USA 成立于 2025 年，总部位于亚特兰大，是一家专注于制作高品质、品牌友好的竖屏叙事内容的微短剧工作室。由制片人 Jonas Barnes 创立，该工作室致力于开发和制作电影质感的微短剧，将品牌直接融入叙事核心。立足于好莱坞向移动原生、系列化内容转型的前沿，Pixie USA 正在重新定义观众与娱乐内容的互动方式，以及品牌如何成为故事的一部分。

www.pixieusa.com

联系人：

Matt Cross matt.cross@dentsu.com

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7f98f6-d0a5-4493-aaf0-a5db98d2c0e9