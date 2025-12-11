Native 品牌、P&G Studios 與 dentsu Entertainment 推出美國首部由品牌共同製作、Pixie USA 出品的長篇「微肥皂劇」《The Golden Pear Affair》，專為垂直影片時代打造

洛杉磯, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 潔淨美妝與個人護理品牌 Native、Procter & Gamble 旗下部門 P&G Studios，以及 dentsu 旗下部門 dentsu Entertainment，今天宣布推出美國首部由品牌共同製作的長篇「微肥皂劇」。此劇《The Golden Pear Affair》由 Pixie USA 製作，採用社交媒體首發的短篇劇集形式，為直屏主導、流動優先的時代重塑經典肥皂劇。全新「微肥皂劇」格式專為當今偏愛滑屏的觀眾設計，以短小精悍的劇集呈現快節奏的故事情節，兼具扣人心弦的懸念與角色弧光。此微肥皂劇共 50 集，以完整的電影式敘事，展現足以媲美長篇電影的格局。從開創先河的廣播肥皂劇到 Beyond the Gates (CBS) 等當代熱門作品 (CBS)，P&G 及其合作夥伴持續引領肥皂劇類型的演變發展。

Native 的《The Golden Pear Affair》預告片將於 2026 年 1 月首映，劇集隨後很快在各大主流社交平台上線，繼而拓展至專屬應用程式體驗。觀眾可期待一段激動人心的冒險愛情故事，既能提升垂直影片劇集的觀賞體驗，亦忠於 Native 真實的品牌個性。劇集由兩位擁有龐大粉絲群的微短劇領銜演員 Nick Ritacco 和 Aloyna Real 主演，故事探討自我探索、旅行、冒險、愛情和認識自我價值等主題。影片首次發行將聚焦北美市場，並與 Native 最新限量系列互相呼應；此系列將自 2025 年 12 月下旬起於 nativecos.com 及 Target 推出。此系列名為「Global Flavors」，其香氣靈感源自世界各地，讓人足不出戶，在淋浴間或浴室中即可展開一場縱情探索之旅。種種芬芳香氣以及 Native 對潔淨配方的一貫承諾，啟發出電影的整體劇情線及關鍵時刻，帶您踏上一段旋風般的浪漫冒險之旅。

Dentsu Entertainment 匯聚 Native、P&G Studios 與 Pixie USA，主導從創意到開發的各個環節，以一個故事生動呈現 Native 迷人的品牌個性及其潔淨有效的美妝產品——當中全都圍繞品牌核心訊息：您值得擁有更好，您值得享有真正有效的潔淨產品。

微短劇（又稱垂直影片迷你劇）已快速演變為一股全球娛樂浪潮，預計 2025 年全球收入達 110 億美元，而美國成為中國以外最大的市場。這股增長趨勢彰顯微短劇的龐大規模、巨大機遇及強勁動力。

Dentsu 不僅參與其中，更在塑造此領域的未來發展；其風險投資部門 Dentsu Ventures 近日投資了短劇應用程式開發商 Emole 等創新企業，強化對新世代敘事平台的矢志承諾。此策略投資配合 dentsu Entertainment 的品牌內容及知識產權 (IP) 開發整合策略，確立 dentsu 在創作者經濟及垂直影片領域的領先地位。此項目是 dentsu Entertainment 與 P&G Studios 持續合作的最新力作，雙方曾共同發布多部原創作品，包括今年早前的紀錄片《Culture of Winning: Polynesian Football Pride》，以及獲 Sports Emmy 提名的紀錄片系列《The Cost of Winning》。

P&G Studios 主管 Anna Saalfeld 表示：「P&G Studios 致力提升消費者與品牌互動的體驗。這部微肥皂劇展現我們對創新的堅持，既致力取悅消費者，同時又推動 Native 的業務增長。我們將經典品牌敘事手法與日新月異的流動娛樂環境無縫結合，以此向 P&G 曾協助開創的肥皂劇形式致意並加以優化，以適應這個垂直格式主導、社交媒體優先的世界。」

Native 行政總裁 Chris Talbott 說道：「我們懷着興奮心情，以這部從《Global Flavors》系列汲取靈感的『微肥皂劇』，將 Native 帶進娛樂天地。如同我們的香氛能讓您安坐浴室即可環遊世界一樣，這部劇也讓您伴隨角色踏上其自我探索和建立信心的歷險之旅。我們持續探索創新的途徑，在消費者所在之處與其接觸，這部社交媒體首發的劇集正是訴說故事的絕佳形式。這是展現合適的香氣如何造就改變的完美舞台，不論是探索新天地抑或尋找自我，都能看到它的身影。我們已迫不及待地向觀眾呈現貫穿於劇中對該系列的有趣致敬。」

Dentsu 全球娛樂 IP 策略與投資執行副總裁 Geneva Wasserman 指出：「Dentsu 始終秉持創新精神，探索接觸觀眾的新途徑，並透過粉絲群體連結品牌。微短劇正席捲全球，而與 P&G 和 Pixie USA 的卓越團隊合作，擴展 dentsu 在此快速增長領域的地位，可謂順理成章。像 Native 這樣的品牌正在快速行動，投身於短週期、高強度的製作流程，並測試接觸客戶的新方法——這些成為品牌內容宏圖的黃金標準。」

Pixie USA（總部位於喬治亞州亞特蘭大，為品牌製作微短劇的工作室）創辦人 Jonas Barnes 表示：「微短劇是肥皂劇的自然演進，而肥皂劇這種形式正是由 P&G 在幾十年前開創。我們很榮幸能與 Native 這個在頭髮及個人護理界揮灑無限創意的品牌合作，攜手將這份使命延續至新時代。我們同心協力，一起塑造娛樂引領營銷的未來格局。」

關於 Native

Native 於 2015 年成立，是一間個人護理公司，採用天然成分製造潔淨而有效的產品，包括止汗劑、沐浴露、潤膚露、洗手梘、牙膏、洗髮露及護髮素。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nativecos.com，或關注 TikTok、Instagram、Facebook 及 LinkedIn。

關於 P&G Studios

P&G Studios 致力開發和製作富感染力的故事及觸動心弦的敘事，以培育 P&G 品牌能自然配合的相關聯繫。P&G Studios 一直大力推動多個項目，例如《Beyond the Gates》(CBS)、《Culture of Winning: Polynesian Football Pride》(Tubi)、入圍 Oscar ® 的《Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker》(Paramount+)、《A Radical Act: Renee Montgomery》(Roku)、《Fair Play》(Hulu)、《TIME》雜誌年度女性 (Women of the Year)、影響力強大的 Queen Collective 電影系列 (BET)，以及 Seneca Women Podcast 網絡的推出。P&G Studios 不僅是極具實力、值得信賴、質素優越及領導市場的品牌組合，也是 Procter & Gamble Company 用於服務全球消費者的多種創新途徑之一。請瀏覽 http://www.pg.com，以了解有關 P&G 及其品牌的最新消息及資訊。

關於 dentsu Entertainment

Dentsu Entertainment 是 dentsu 旗下的專業娛樂部門，隸屬於全球 dentsu 體育與娛樂業務體系。Dentsu Entertainment 全心投入開發、籌資、製作和營銷能夠建立文化連繫的內容，以此為受眾、權利持有者及品牌合作方提供價值。業務涵蓋電影、電視、動漫、遊戲及新興形式，利用創新商業模式及全球創意專業知識，塑造推動文化對話並在多個平台引起共鳴的精彩故事。

目前的重點項目包括《The Angry Birds Movie: 3》(與 Rovio、Flywheel Media 及 Paramount Pictures 合作) —— 將於 2027 年 1 月上映；以及《Ball Games》—— 一部與美國職業高爾夫協會 (PGA) 及製片人 John Cohen (《Despicable Me》、《The Angry Birds Movie》) 合作的全新動畫長片。

這些項目體現 dentsu 對 IP 投資及娛樂創新的堅定承諾，讓世界級內容愛好者得以接觸自己心儀的品牌。

關於 dentsu

Dentsu 是全球領先機構的整合增長與轉型合作夥伴。公司於 1901 年在日本東京創立，現今業務遍布約 120 個國家及地區，擁有培育及發展創新的優越往績，匯聚旗下全球領導品牌網絡的人才，為客戶開發具影響力及整合性的增長方案。Dentsu 透過整合其媒體、客戶體驗管理 (CXM) 及創意服務，提供端到端的體驗轉型 (EX)，同時以業務轉型 (BX) 思維，推動品牌、人才及社會的轉型及可持續發展突破邊界。

Dentsu, Innovating to Impact。

詳情請見：www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

關於 Pixie USA

Pixie USA 是於 2025 年成立的微短劇工作室，總部位於亞特蘭大，專注製作適合品牌融入的優質垂直影片敘事作品。工作室由製片人 Jonas Barnes 創立，開發和製作電影級質素的微短劇，將品牌直接融入敘事。Pixie USA 立足於荷里活轉向流動原生、連續性內容的最前線，正在重塑觀眾與娛樂互動的模式，革新品牌融入故事的途徑。

www.pixieusa.com

