Kitron får kontrakt på 17 millioner euro for komponenter til kampkjøretøy

(2025-12-11) Kitron har inngått en kontrakt med en estimert verdi på 17 millioner euro for produksjon og leveranse av avanserte elektroniske komponenter brukt i systemer for kampkjøretøy.

Leveranser i henhold til kontrakten er planlagt å starte i andre halvdel av 2026, og produksjonen vil finne sted ved et europeisk Kitron-anlegg.

– Vi er stolte av å styrke vår rolle som en pålitelig produksjonspartner i den akselererende oppbyggingen av europeiske forsvarskapasiteter, sier Hans Petter Thomassen, konserndirektør for Norden og Nord-Amerika i Kitron.

Kontrakten bidrar til ytterligere vekst i Kitrons portefølje innen markedssektoren Forsvar og Luftfart, og den styrker selskapets posisjon som en ledende leverandør av landsystemplattformer.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3 000 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

