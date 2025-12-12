(Bildunterschrift: 12BET feiert 18 Jahre Aufrichtigkeit, Integrität und verantwortungsbewusstes Spielen)

LONDON, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET, das seit 2007 die iGaming-Landschaft prägt, feiert stolz sein 18. Jubiläum und markiert damit fast zwei Jahrzehnte aufrichtigen Engagements für Vertrauen, Integrität und bedeutungsvolle Verbindungen zu Spielern auf der ganzen Welt. Geleitet von der Überzeugung, dass Aufrichtigkeit dauerhafte Beziehungen aufbaut, steht 12BET weiterhin als Symbol für Glaubwürdigkeit und Fairness in der globalen Online-Gaming-Branche.

Seit 18 Jahren bestimmt Aufrichtigkeit die Beziehung von 12BET zu Spielern und Partnern und prägt das Engagement für verantwortungsbewusstes Spielen und eine Philosophie, bei der der Spieler im Mittelpunkt steht. Im Jahr 2025 wurde dieses Engagement branchenweit anerkannt: 12BET kam bei den EGR Operator Awards 2025 in die engere Wahl für den besten Kundenservice und bei den SBC Awards 2025 für den Sportwettenanbieter des Jahres (Sportsbook Operator of the Year), was das ernsthafte Bestreben bekräftigt, die Zufriedenheit und das Vertrauen der Spieler in allen Märkten zu stärken.

Von erstklassigen Fußballclubs bis hin zu Elite-Badminton-Meisterschaften zeigt sich die Integrität von 12BET in seinen Partnerschaften mit globalen Sportorganisationen. Mit großer Freude hat die Marke Arsenal F.C., Newcastle United F.C. und andere renommierte Fußballclubs unterstützt und damit eine tief empfundene Leidenschaft für das Spiel und seine Gemeinschaft bewiesen. Sie hat auch mit der Badminton World Federation (BWF) und den prestigeträchtigen All England Open zusammengearbeitet und verkörpert die Werte Respekt und Sportgeist, die Sportler und Fans weltweit vereinen.

„Diese bereits 18 Jahre währende Zusammenarbeit ist mehr als eine Leistung; es ist ein gehaltenes Versprechen“, so ein Sprecher von 12BET. „Wir danken unseren treuen Mitgliedern, Partnern und unserem Team dafür, dass sie an uns glauben. Aufrichtigkeit hat uns stets auf unseren Weg geleitet und wird auch weiterhin bestimmen, wie wir ehrliche, lohnende Erlebnisse für jeden Spieler schaffen.“

Im Rahmen seines 18. Jubiläums wird 12BET bald eine neue Mitgliedschaftsinitiative starten, die die Wertschätzung für Spieler weltweit widerspiegelt. Geleitet von Aufrichtigkeit und Vertrauen unterstreicht sie die Vision der Marke, Langzeitpartnerschaften aufzubauen und sich für eine verantwortungsvollere Zukunft der Branche einzusetzen.

Über 12BET

12BET, gegründet im Jahr 2007, ist eine von Asiens führenden iGaming-Marken, die auf dem Grundwert der Aufrichtigkeit und einem starken Engagement für verantwortungsbewusstes Spielen aufbaut. Auf Platz 17 der jährlichen Power 50 des eGaming Review Magazine hat sich 12BET weltweite Anerkennung für seine vertrauenswürdige Plattform und langjährige Integrität verdient. Geleitet von Aufrichtigkeit in jeder Interaktion bietet die Marke weiterhin ein sicheres, zuverlässiges und bedeutungsvolles Erlebnis für Spieler weltweit.

