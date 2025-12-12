(Título:12BET celebra 18 años de sinceridad, integridad y juego responsable)

LONDRES, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET, que da forma al panorama del iGaming desde 2007, celebra con orgullo su 18º aniversario, marcando casi dos décadas de sincera dedicación a la confianza, la integridad y las conexiones significativas con jugadores de todo el mundo. Guiada por la creencia de que la sinceridad construye relaciones duraderas, 12BET continúa siendo un símbolo de credibilidad y equidad en la industria global del juego en línea.

Durante 18 años, la sinceridad ha guiado la relación de 12BET con jugadores y socios, conformando su compromiso con el juego responsable y una filosofía centrada en el jugador. En 2025, esta dedicación fue reconocida en toda la industria, con 12BET preseleccionada para el premio a Mejor Servicio al Cliente en los EGR Operator Awards 2025 y para el Operador de Apuestas Deportivas del Año en los SBC Awards 2025, reafirmando su esfuerzo genuino por mejorar la satisfacción y la confianza de los jugadores en todos los mercados.

Desde clubes de fútbol de clase mundial hasta campeonatos de bádminton de élite, la integridad de 12BET brilla a través de sus asociaciones con organizaciones deportivas de alcance global. La marca ha apoyado con orgullo al Arsenal F.C., al Newcastle United F.C. y a otros clubes de fútbol reconocidos, demostrando una sincera pasión por el deporte y su comunidad. También ha colaborado con la Federación Mundial de Bádminton (BWF) y el prestigioso All England Open, representando los valores de respeto y deportividad que unen a atletas y aficionados de todo el mundo.

"Alcanzar los 18 años es más que un logro; es una promesa cumplida", dijo un portavoz de 12BET. “Agradecemos a nuestros miembros leales, socios y equipo por creer en nosotros. La sinceridad siempre ha guiado nuestro camino, y continuará definiendo cómo creamos experiencias honestas y gratificantes para cada jugador".

Como parte de su 18º aniversario, 12BET lanzará próximamente una nueva iniciativa de membresía que reflejará su agradecimiento a los jugadores de todo el mundo. Guiada por la sinceridad y la confianza, subraya la visión de la marca de construir conexiones duraderas y promover un futuro más responsable para la industria.

Acerca de 12BET

12BET, fundada en 2007, es una de las marcas líderes de iGaming en Asia, basada en el valor fundamental de la sinceridad y un firme compromiso con el juego responsable. Clasificada en el puesto 17 en el Annual Power 50 de la revista eGaming Review, 12BET ha obtenido reconocimiento global por su plataforma confiable y su integridad de larga data. G Guiada por la sinceridad en cada interacción, la marca continúa ofreciendo una experiencia segura, confiable y significativa para jugadores de todo el mundo.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfcd66ad-ce1d-44e9-8fcf-3a592c4fd0c8