12BET、誠実さ、倫理性、責任あるゲーミングの18周年を祝う

(キャプション: 12BETは、誠実さ、倫理性、責任あるゲーミングの18周年を祝う)

ロンドン発, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2007年以来、アイゲーミング業界を牽引してきた12BETは、信頼性、倫理性、そして世界中のプレイヤーとの有意義なつながりに20年近く真剣に取り組んできたことを記念し、誇りをもってその18周年を祝う。誠実さが永続的な関係を築くという信念を掲げる12BETは、世界のオンラインゲーム業界における信頼性と公平性の象徴としての地位を維持している。

この18年間、12BETは誠実さをモットーにプレイヤーやパートナーとの関係を築き、責任あるゲーミングとプレイヤー優先という理念への取り組みに注力してきた。2025年、この取り組みが業界全体で認められ、12BETは、2025年EGRオペレーターアワード (EGR Operator Awards 2025) の「ベストカスタマーサービス (Best Customer Service)」部門と、2025年SBCアワード (SBC Awards 2025) の「スポーツブックオペレーター・オブ・ザ・イヤー (Sportsbook Operator of the Year) 」部門の最終候補に選出され、すべての市場においてプレイヤーの満足度と信頼度を高めるための真摯な努力を再確認した。

世界トップクラスのサッカークラブからトップレベルのバドミントン選手権まで、世界的なスポーツ組織とのパートナーシップを通じて、12BETの誠実さが際立っている。同社は、アーセナルFC (Arsenal F.C.)、ニューカッスル・ユナイテッドFC (Newcastle United F.C.) などの有名サッカークラブをサポートしており、ゲームとそのコミュニティに対する心からの情熱を示している。世界バドミントン連盟(Badminton World Federation: BWF) や権威ある全英オープン (All England Open) とも提携し、世界中のアスリートとファンを結びつける尊敬の念とスポーツマンシップの価値を体現している。

12BETの広報担当者は次のように述べている。「18周年を迎えられたということは、単なる達成ではなく、約束が守られたということなのです。私たちを信じてくれた熱心な会員、パートナー、そしてチームに感謝します。誠実さは、常に私たちの歩みを導いてきました。それは、すべてのプレイヤーに公平で満足感が得られる体験を生み出す方法を、今後も方向づけてくれるでしょう。」

18周年を記念する一環として、12BETは、世界中のプレイヤーへの感謝の気持ちを反映した新しい会員制度を間もなく開始する。誠実さと信頼性に基づいて、同社は永続的なつながりを構築し、業界のより責任ある未来を促進するというブランドのビジョンを強調する。

12BETについて

12BETは、2007年に設立され、誠実さと責任あるゲーミングへの強いコミットメントという基本的価値観に基づいて構築された、アジアを代表するアイゲーミング・ブランドの1つである。12BETは、eゲーミング・レビュー誌 (eGaming Review Magazine) による「年間ランキング・パワー50 (Annual Power 50) 」で17位にランクされており、信頼できるプラットフォームと長年にわたる誠実さで世界的に認められている。同ブランドは、あらゆるやり取りにおいて誠実さを重視し、世界中のプレイヤーに安全で信頼できる有意義な体験を提供し続けている。

