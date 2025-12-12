12BET, 진정성과 신뢰, 책임 있는 게이밍 시장 이끌며 18주년을 맞이하다

(캡션: 12BET, 진정성과 신뢰, 책임 있는 게이밍으로 맞이한 18주년 기념)

런던, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2007년부터 iGaming 산업을 이끌어온 12BET이 전 세계 플레이어들과 신뢰·진정성·의미 있는 관계를 쌓아온 18주년을 기념하는 자리를 마련한다. 진정성이 오래 지속되는 관계를 구축한다는 신념을 갖고 12BET은 글로벌 온라인 게이밍 산업에서 신뢰와 공정성의 상징으로 자리매김해왔다.

지난 18년 동안 12BET은 플레이어와 파트너와의 관계에서 진정성을 바탕으로 책임 있는 게이밍과 플레이어 중심 철학을 지켜왔다. 이러한 노력은 2025년 업계 전반에서도 인정받아, 12BET은 EGR 오퍼레이터 어워즈 2025에서 최우수 고객 서비스 부문 후보에 올랐으며, SBC 어워즈 2025에서는 올해의 스포츠북 운영사 후보에 선정되었다. 이는 모든 시장에서 플레이어 만족도와 신뢰를 높이기 위한 12BET의 진정성 있는 노력을 다시 한 번 입증했다.

세계적 명성을 지닌 축구 클럽부터 최고 수준의 배드민턴 챔피언십에 이르기까지, 12BET은 글로벌 스포츠 단체들과의 파트너십을 통해 변함없는 진정성과 신뢰를 보여왔다. 12BET브랜드는 아스널 FC, 뉴캐슬 유나이티드 FC 등 유명 축구 클럽을 후원하며, 스포츠와 커뮤니티에 대한 진정 어린 열정을 증명해왔다. 또한 세계배드민턴연맹(BWF) 및 권위 있는 올잉글랜드오픈과 협력하며, 전 세계 선수와 팬을 하나로 잇는 존중과 스포츠정신의 가치를 구현했다.

12BET 대변인은 “18주년을 맞이했다는 것은 단순한 업적이 아니라, 약속을 지켜온 시간을 의미한다. 우리를 믿어준 충성스러운 회원, 파트너, 그리고 팀에게 감사드린다. 진정성은 언제나 우리의 여정을 이끌어온 핵심이었으며, 앞으로도 모든 플레이어에게 정직하고 보람 있는 경험을 제공하는 방향을 계속 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

12BET은 18주년을 기념해 전 세계 플레이어에 대한 감사의 의미를 담은 새로운 멤버십 프로그램을 곧 선보일 예정이다. 진정성과 신뢰를 바탕으로 한 이 프로그램은 지속적인 관계 구축과 산업의 책임 있는 미래를 향한 브랜드의 비전을 강조한다.

12BET 소개

12BET은 2007년에 설립된 아시아 대표 iGaming 브랜드로, 진정성과 책임 있는 게이밍에 대한 확고한 가치를 바탕으로 성장해왔다. eGaming Review 매거진이 발표한 연례 파워 50에서 17위를 기록하며, 신뢰할 수 있는 플랫폼과 오랜 기간 유지해온 진정성으로 글로벌 인정을 받아왔다. 모든 소통에서 진정성을 원칙으로 삼는 12BET은 전 세계 플레이어들에게 안전하고 신뢰할 수 있으며, 의미 있는 경험을 지속적으로 제공하고 있다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfcd66ad-ce1d-44e9-8fcf-3a592c4fd0c8